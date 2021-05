Aşı olacağım, alkol tüketebilir miyim? | 1 SORU 5 UZMAN

Aşırı alkol tüketiminin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediği, bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı duyarlılığı artırdığı bilinen bir gerçek. Bu konuda farklı ülkelerden pek çok uzman kendi görüşlerini bildirse de alkolün covid-19 aşısının etkinliğini azalttığına dair net bir veri yok.

Manchester Üniversitesi'nden İmmünolog Sheena Cruickshank, "Aşıya iyi bir yanıt almak için bağışıklık sisteminizin en üst düzeyde çalışması gerekir” diyor ve bu nedenle aşı olmadan bir gece önce veya aşılandıktan kısa bir süre alkol kullanılıyorsa, bunun bir faydası olmayacağını söylüyor.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ise, Covid-19 aşısından önce ya da sonra alınan alkolün aşıların etkinliğini düşürdüğüne dair hiçbir kanıtın olmadığını söylüyor. İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NHS) ya da aşı üreticilerinin sağladığı verilerde de böyle bir vakanın görülmediği ifade ediliyor.

Buna karşılık Rusya’da bir sağlık uzmanı Sputnik V aşısı olan vatandaşlara aşılanmadan en az iki hafta önce alkol almayı bırakmalarınıi aşıdan sonra da en az 6 hafta alkolden uzak durulması gerektiğini tavsiye etmişti ancak bu durum sağlık uzmanları arasında tartışmaya neden oldu.

Sputnik V aşısının geliştiricisi Alexander Gintsburg, daha sonra bu tavsiyenin çok aşırı olduğu yorumunu yaptı. Gintsburg, Sputnik V hesabından attığı bir tweet aracılığıyla, Covid-19 aşısından sonra alkolün tamamen yasaklanmasından bahsetmediklerini, makul miktarda tüketime izin verildiğini, aslında bu durumun tüm aşılar için geçerli olduğunu ve aşıdan sonraki 3 gün boyunca alkolden uzak durulmasını tavsiye ettiklerini söyledi.

Dr Gintsburg, the developer of #SputnikV, comments on fake news re. 42 days of alcohol abstinence: We’re not talking about a complete ban on alcohol, moderate consumption is allowed. We advise refraining from alcohol for 3 days after each injection, which applies to all vaccines. pic.twitter.com/qcFFzELqMw