GÖZDEN KAÇMASIN | Karpuzun içindeki çatlaklar... 28 yaşında gelen otizm teşhisi... Denize de girilen piknik alanları... (27 Haziran-3 Temmuz 2021)

'Aniden içimde bir şeyler koptu...' 28 yaşında otizm teşhisi kondu, hayatı tamamen değişti…

Otizm bireylere genelde bebek yaşta teşhis konsa dai bu her zaman mümkün olmuyor. Tıpkı muhabirlik yapan Rebecca Dingwell gibi… İşte 28 yaşına kadar otizmli olduğunu bilmeden yaşayan ve hayata ayak uydurmaya çalışan Dingwell’ın kendi kelimeleriyle hikayesi…

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'Resim çizerken kullandığı renkler çok önemli...' İstismara uğrayan çocuklar bize ne söylemeye çalışıyor?

Elmalı davası, çocuk istismarı gerçeğini hepimize tekrar hatırlattı. Çocuklarımızı korumakta zorlandığımız, büyük endişeler taşıdığımız günümüzde 'Bir çocuğun istismara uğradığını nasıl anlarız ve onları nasıl koruruz?' sorularının cevabını aradık

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Karpuz alırken riskler neler, meyvenin içindeki çatlaklar ne anlama geliyor?

Özene bezene seçip bir karpuz aldınız, nasıl çıkacak diye heyecanla kesiyorsunuz ve bir bakıyorsunuz içinde çatlaklar. Kesin çok iyi olgunlaştığındandır diye düşünüyorsunuz ve önemsemiyorsunuz ama içindeki o çatlaklar bir tehlikenin habercisi olabilir mi?

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Uykusunda tecavüze uğrayanlar anlatıyor! Sabah aldığı yanıtla yıkıldı...

Gece uyurken partneri ya da eşi kendisiyle cinsel ilişkiye giriyor ama bundan kadının haberi yok. Sabah kalktığında şüphelenip partnerine soruyor: "Dün gece benimle birlikte mi oldun?" "Evet" cevabını alan kadın yıkılıyor... Bir film sahnesi değil tamamen gerçek bir hikaye…

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Denize de girilebilen en güzel piknik alanları... 4 bölge, 10 şehir ve 15 piknik yeri...

Yaz dendi mi hemen akla deniz, kum ve güneş gelir. Yalnız bu üçlü dışında biz Türk insanının asla vazgeçemediği bir aktivite daha var: Piknik yapmak… Büyük şehirlerin keşmekeşinden sıkılanlar ve doğaya hasret kalanlar için hem ucuz hem de denize girilebilen piknik alanlarını uzmanlara sorduk. İşte 10 şehirden birbirinden güzel 15 piknik ve mesire alanı...

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Sürücüler aman dikkat! Konvertörünüz çalınmış olabilir...

Aracınızda, çalındığını kolay kolay fark edemeyeceğiniz, içerisinde altından bile daha pahalı bir maddenin olduğu bir parça var. Bu parçanın fiyatı bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Aracınızdaki parçanın çalındığını fark etmeniz ise 2 yılı bulabiliyor... İşte dünyanın dört bir yanında sürücüleri canından bezdiren 'konvertör' hırsızlığının detayları ve Türkiye'deki durum...

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50'den fazla tecavüz suçlaması vardı! Nasıl bir anda serbest kaldı?

Geçmişte 50'den fazla kadının tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan ve 2018'den beri hapiste olan ünlü aktör Bill Cosby, hakkındaki suçlamaları da kabul etmiş olmasına rağmen, yargılama süreçlerindeki bir teknik detay sayesinde hem serbest kaldı hem de yargılanmaktan muaf hale geldi. Cosby'nin serbest kalmasın sağlayan süreci sizin için 9 soruda özetledik.

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Yatırım yapmak isteyen vatandaşın aklındaki soru: Ev almak mı, faize yatırmak mı daha mantıklı?

Vatandaşların aklında her zaman birikimini nasıl değerlendireceğine dair soru işaretleri olur. Farklı fikirler söylenir ve çoğu zaman doğru tercihi yapmak zorlaşır. Benzer bir tartışma da geçtiğimiz hafta sosyal medyada gündem oldu: ‘Ev almak mı, faize yatırmak mı?’ Konuyu uzmanlarıyla konuştuk. '10 yıl önce 150 bin TL’si olan bir yatırımcı, dolara, faize veya gayrimenkule yatırım yapsaydı ne kadar kazanırdı?' sorusuna yanıt aradık. İşte 3 senaryo...

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Gelecekte kral olacak ama bu konuda kız kardeşinin gerisinde kaldı

Kraliyet Ailesi'nin bebekleri doğdukları andan itibaren birçok gelenek doğrultusunda büyütülüyor ve milyonlarca dolarlık bir ekonomik zenginlik yaratıyor. Bu açıdan Prens William ve eşi Catherine'in kızları Charlotte, ağabeyi ve geleceğin İngiltere Kralı George'tan bile bir adım ileride. Tüm detaylar haberimizde...

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Seri katilleri baştan çıkaran çift! Görünüşlerine aldanmayın...

Uzaktan tanıyanlar için ABD'li Barbara ve Richie Dickstein çiftinin nasıl bir çılgınlığın içinde olduğunu tahmin etmek çok zordu. Dickstein'lerin ülkenin en tehlikeli kadın ve erkekleriyle kurdukları ilişkileri bilseler muhtemelen kanları donardı.

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