Denize de girilebilen en güzel piknik alanları... 4 bölge, 10 şehir ve 15 piknik yeri...

Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan yasaklar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıldı. Bu kapsama park, bahçe, piknik ve mesire alanı, kamp alanı gibi yerler de dâhil oldu. Buna göre, açık alanda piknik yapmak artık serbest. Peki ailecek hem denize girilebilecek hem de piknik yapılabilecek en güzel yerler nereler?



Gezgin, blog ve seyahat yazarları İpek Evci, Bahar Gündoğdu, Nurgül Büyükkalay, Oğulcan Tatar ve Erdoğan Gümüş hurriyet.com.tr’ye keşfedilmeyi bekleyen piknik alanlarını anlattı.



MARMARA: DÖRT ŞEHİRDEN DÖRT HARİKA PİKNİK ALANI

KOCAELİ / BALIKESİR / YALOVA / KIRKLARELİ

Uzun yıllar Bursa’da yaşamış ve bölgeyi çok iyi bilen gezgin ve seyahat yazarı İpek Evci’ye Marmara Bölgesi’nde gidilmesi gereken piknik alanlarını sordum. Dört şehirden, denize de girilebilen dört adresi anlattı.



Hafta sonu yoğun hafta içi sakin: Kerpe / Kocaeli



Kocaeli’nin vazgeçilmez adreslerinden olan Kerpe sahillerini tenha yakaladıysanız değmeyin keyfinize… Kefken Kocaeli’ne araçla bir saat mesafede yer alıyor ve doğasıyla, deniziyle, keyifli gün batımlarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Gezgin İpek Evci, Kerpe’de; Ömer Koyu, Kefken Mesire Alanı ve Pembe Kayalıklar bölgesinde hem pikniğinizi yapabilir hem de serin suların tadını çıkarabilirsiniz diyor ve ekliyor:

“Bu alanlardaki deniz genelde kumlu ve dalgasız oluyor, bu sebeplerle çocuklarınızla birlikte rahat ve güvenli şekilde piknik yapabilirsiniz. Bazı piknik alanlarında çeşme bulunuyor fakat yine de tedbirli davranıp bölgedeki marketlerden eksiklerinizi tamamlamak mantıklı olacaktır. Bu arada Kerpe bölgesi hafta sonları oldukça fazla ziyaretçi aldığı için bölgeye erken saatlerde ya da hafta içi günlerde gitmenizde fayda var.





İpek Evci



Mesire alanı cenneti: Erdek / Balıkesir



Marmara Denizi’nin keyifli adreslerinden biri Erdek… Sahillerinin ince kumu ve temiz denizi sebebiyle müdavimlerinin yaz aylarında sıklıkla ziyaret ettiği Erdek’e gitmek isterseniz öncelikle ulaşmanız gereken nokta Bandırma… İstanbul Yenikapı’dan feribotla rahatlıkla ulaşacağınız Bandırma’dan 15-20 dakikalık araba yolculuğu sonrasında Erdek’e varıyorsunuz.



İpek Evci Erdek’teki kamp alanlarının birçoğu mesire alanı olarak da hizmet veriyor diyor ve Bandırma’dan Erdek’e ulaştığınız sahil şeridi üzerinde karşınıza çıkacak mesire alanlarından dilediğinizi tercih edebilirsiniz diye de ekliyor.

“Bandırma merkezden veya Erdek’teki marketlerde yapacağınız alışveriş, tesis olmayan piknik alanları için kurtarıcı olacaktır. İstanbul’un, Bursa’nın ve Balıkesir’in yanı başındaki bu keyifli bölge piknik için oldukça ideal”







Hem plaj hem piknik alanı: Beğendik Plajı Kamp ve Piknik Alan / İğneada- Kırklareli



Marmara Bölgesi’nin Kırklareli ili Demirköy ilçesine bağlı olan İğneada, son yıllarda keşfedilen eşsiz güzellikteki yerleşim alanlarından biri. Longoz ormanlarıyla, Karadeniz sahilindeki deniziyle ve eşsiz doğasıyla birçok aktiviteye ev sahipliği yapan bölge keyifli mesire alanlarıyla da ziyaretçilerin uğrak noktası. Hem sakin hem de keyifli bir deniz kenarı pikniği yapmak isterseniz İğneada merkeze 14 km uzaklıktaki ‘Beğendik Plajı Kamp ve Piknik Alanı’nı tercih edebilirsiniz.

İpek Evci, alanda tuvalet, çeşme ve market yok bu sebeple ihtiyaçlarınızı Beğendik köyündeki marketlerden temin etmeniz gerekiyor diyor. Ayrıca Evci, bölgede ateş yakılabildiğini, ücretsiz şekilde kamp ve piknik yapabileceğinin de altını çiziyor.







Pek fazla bilinmeyen güzellik: Fıstıklı / Yalova



Yalova iline bağlı olan Fıstıklı köyü, adını fıstık çamlarından almış. İstanbul’dan kalkan deniz otobüsleriyle bir saat gibi kısa bir sürede ulaşacağınız Fıstıklı, güzel sahilleri dışında kaplıcalarıyla da ünlü. Gezgin İpek Evci Fıstıklı köyü piknik alanında, ister yemyeşil ağaçlar altında, ister kumsalda piknik yapılabildiğini söylüyor.

“Genelde denizin sakin olduğu koyda yer alan piknik alanı, bölgede oturan ziyaretçileri tarafından oldukça rağbet görüyor. Ailenizle birlikte güvenli şekilde piknik yapabileceğiniz bölgeye ulaşmadan köy içerisinde alışverişinizi yapabilirsiniz. Hafta sonuna denk gelen günlerde köy pazarından alacağınız taze ürünlerle piknik masanız daha da lezzetli hale gelecektir.”





EGE: DENİZ, KUM, GÜNEŞ VE PİKNİK

MUĞLA / İZMİR



Ege’de ailecek biraz olsun doğanın içinde huzur bulmak istiyorsanız, bölgede piknik yapılacak çok güzel alanlar var. Peki hangilerini listenin başına eklemeli? Sıklıkla doğa gezileri yapan, turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş ile Uluslararası Turizm Gazetecileri Yazarları Federasyonu Üyesi ve aynı zamanda seyahat yazarı Oğulcan Tatar Ege’nin iki güzel şehrinden dört piknik alanını önerdi.





Erdoğan Gümüş



Ölüdeniz’in uzantısı: Kıdrak Tabiat Parkı Mesire Alanı /Fethiye-Muğla



Kıdrak Tabiat Parkı ve Mesire Alanı, Muğla’nın Fethiye ilçesine 14 km mesafede ve Ölüdeniz’in uzantısı olarak biliniyor. 2017 yılında tabiat parkı olarak tescillenen 25 hektarlık alanın önemli bir bölümü, halka açık mesire alanı ve plaj olarak kullanılıyor. Mesire alanı; kıyıya hakim konumu, eşsiz manzarası, tertemiz havasıyla Fethiye’nin hem hafta içi hem de hafta sonları en çok tercih edilen rekreasyon alanlarından birini oluşturuyor.



Tabiat Parkı’nın kızılçam, mersin, pırnal, zambak, siklamen, papatya, gelincik, geven gibi zengin bitki örtüsüyle çevrelenmiş doğal görünümü huzurlu bir ortam sağlıyor ziyaretçilerine… Turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, plaj uzunluğunun yaklaşık 300 metre olduğunu, sahilin genelde ince kum ve denize girilen kısmın taşlık olduğunu söylüyor.

“Kiraya verilen ve özel bir işletmeci tarafından işletilen mesire alanında otopark, duş, tuvalet, giyinme kabinleri, büfe, kır kahvesi, restoran gibi tüm hizmetler mevcut.”

Alanda Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün belirlediği giriş ücretleri uygulanıyor. 2021 yılı için belirlenen giriş ücretleri; otomobil 30, motosiklet 20, minibüs 90, yaya girişi 10, yaya indirimli fiyatı ise 5 lira.







Adeta denizi olan bir arboretum: Sarçed Plajı Mesire Alanı/ Ortaca - Muğla



Muğla’nın Ortaca ilçesine 18, Dalaman havalimanına 15 kilometre mesafede bulunan Sarçed plajı ve Mesire Alanı, bölgede en çok rağbet gören sahil noktalarından biri. Plaj ve mesire alanı Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği tarafından işletiliyor. Yeşilliklerin arasındaki 100’e yakın ahşap piknik masalarında; günün yorgunluğunu atmak, demleme çay eşliğinde denizi, sörf ya da parasailing yapanları seyretmek, ağaçlar arasındaki kümes hayvanlarını çocuklarla buluşturmak piknik alanı ve plajın doyumsuz eğlencelerinden bazıları…



Plaj; akdut, karadut, Kıbrıs akasyası, kauçuk ağacı, incir, fıstık çamı gibi ağaç türlerinin hâkim olduğu tam bir arboretum sahasıyla çevrelenmiş adeta. Doğal örtüsüyle, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğindeki kumsalıyla hem piknik yapılabilecek hem de denizin doyumsuz keyfini yaşatabilecek özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, kıyıdan itibaren metrelerce mesafede suların sığ olması, denizi, çocuklar için kocaman bir oyun havuzuna dönüştürüyor diyor.

“Bu durum, çocuklu ailelerin rahatlıkla tercih edebilecekleri bir özellik hâliyle… Duş, tuvalet, giyinme kabini, kır kahvesi, yiyecek içecek büfesi gibi birçok ihtiyacı karşılayabilecek hizmetlerin bulunduğu piknik alanı ve plaja giriş ücretli. Piknik masalarının ücretsiz olduğu alana 2021 yılı için giriş ücretleri, yaya 5, otomobil girişi ise 25 lira.”







Anadolu sığla ağaçları arasında: Günlüklü Koyu / Fethiye - Muğla



Kokusu mest eden Anadolu sığla ağaçları arasındaki, tabiat parkının içinde yer alan muhteşem bir koy burası. seyahat yazarı Oğulcan Tatar Fethiye’den Göcek’e doğru gittiğinizde yolun solunda kalan Günlüklü Koyu hem pek fazla bilinmiyor hem de harika bir görüntüye sahip diyor ve ekliyor:



“Fethiye’nin kavurucu sıcağından ve güneşinden bu güzel ağaç sayesinden kurtulabiliyorsunuz. Koyu isterseniz günlük mesire alanı gibi kullanabilirsiniz isterseniz de karavan seyahatiniz için uzun süreli kullanabilirsiniz. Kıdrak’da olduğu gibi burada da ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir işletme bulunuyor.”







Tam bir oksijen kaynağı: Tanay Tabiat Parkı mesire alanı / Çeşme-İzmir



Tanay Tabiat Parkı ve Mesire Alanı, Çeşme’nin Ilıca mevkiinde yer alıyor. Burası 1976 yılında 'A Tipi Orman İçi Dinlenme Yeri' iken 2011 yılında tabiat parkı olarak tescillenmiş. 30 hektar alana sahip tabiat parkında halkın dinlenme ve piknik ihtiyacını karşılamak üzere mesire ve rekreasyon faaliyetleri konumu hâlâ devam ettirilmekte… Kızılçam, fıstıkçamı, servi, meşe, funda, ardıç, zeytin, orman sarmaşığı, karaçalı, zakkum ağaçlarıyla dolu tabiat parkı, tam bir oksijen kaynağı ve huzur ortamına sahip.

İzmir’e 80, Çeşme’ye ise 9 kilometre mesafede bulunan mesire alanında tuvalet, soyunma kabinleri, duş ve piknik masaları, kameriye, çay bahçesi gibi ünite ve hizmetler bulunduğu gibi elektrik, içme ve kullanma suyu da bulunuyor.





Oğulcan Tatar

Seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, Tanay Tabiat Parkı için Ege’nin yaz sıcaklarında bunalmadan güzel bir gün geçirmek isteyenler için en güzel noktalarından biri diyor. Ayrıca Erdoğan Gümüş, mesire alanının bir diğer avantajının da geniş sahili, masmavi ve tertemiz denizi, çocuklara uygun sığ suları ile Ilıca Halk Plajı’na yakın olması diye açıklıyor. Tanay Tabiat Parkı ve mesire alanına giriş ücretleri kişi başı, yetişkin 9, indirimli 4,5 lira…







AKDENİZ: TURKUAZ SULARA KARŞI PİKNİK KEYFİ

ANTALYA / MERSİN

Uzun süredir Antalya’da yaşayan, gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay da Akdeniz’deki en güzel piknik anlarını anlattı.



En meşhuru: Topçam Mesire Alanı / Antalya



Antalya-Kemer yolu üzerinde Antalya’nın en eski ve en meşhur piknik alanlarından biri Topçam. Şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta. Hem plaj hem de piknik alanı olarak kullanılıyor. Denizi ise koyda yer almasından dolayı durgun ve berrak. Seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay 30 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulu olan alan ayrıca 500 kişinin piknik yapabileceği gölgelikleri ile 200 oturma grubuna sahip diyor.

“Hem çocukların hem de yetişkinlerin faydalanabileceği çeşme, lavabo, duş kabinleri mevcut. Ayrıca engelli bireylerin alanı rahatça kullanabilmeleri için engelli rampaları da var. Giriş ücreti araç başına 20 lira.”







Mavi Bayraklı: Sarısu Mesire Alanı / Konyaaltı - Antalya



Sarısu Çayı’nın denize kavuştuğu bölgede 350 dönümlük bir alanda kurulu. Çok sayıda kamelya şeklinde piknik masaları var. Çam ağaçlarının oluşturduğu ormanlık alanda yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuklar için oyun alanları, market, kafe ve restoranıyla her türlü ihtiyacınızı karşılayacak hizmetleri var. Nurgül Büyükkalay, tuvalet, duş ve soyunma kabinleri engelli bireyler için de mevcut olduğunu söylüyor ve özellikle Mavi Bayraklı harika bir sahilin olduğunun da altını çiziyor. Giriş ücreti: 5 lira.



Denize sıfır: İncekum Orman Kampı / Alanya - Antalya



İncekum Orman Kampı, Alanya’nın Avsallar bölgesinde denize sıfır, ormanla iç içe hem mesire hem de kamp alanı olarak hizmet veriyor. 156 dönümlük çok geniş bir alanda kurulu. Çam ağaçlarının arasından birkaç adım ilerlediğiniz zaman karşınıza altın sarısı kumlarıyla İncekum Plajı çıkıyor. Giriş ücreti kişi başı 12 lira. Araçla alana girişler ise 36 lira.







Manzarası büyüleyici: Erdemli Çamlığı / Mersin



Talat Göktepe Tabiat Parkı olarak da bilinen Erdemli Çamlığı Mersin’in Erdemli ilçesinde şehirden uzakta, çam ağaçları arasında nefes alabileceğiniz bir alan. Seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, alanın Mersin şehir merkezine 39 kilometre bir mesafede yer aldığını ve 26 dönüm üzerine kurulu çamlıkta harika bir manzara olduğunu söylüyor.

“Sahili 3 kilometre uzunluğunda. Alanda günübirlik piknik alanı ile çadır ve karavanlar için de imkanlar var. Giriş ücreti kişi başı 6 lira, araçlar için de 18 lira ödeniyor.”





Nurgül Büyükkalay

KARADENİZ: DENİZ KENARINA ALTERNATİF, ŞELALE MANZARALI PİKNİK

DÜZCE / ARTVİN

Bölgeyi iyi bilen, gezgin, blog ve seyahat yazarı Bahar Gündoğdu’na Karadeniz'de nerelerde piknik yapılabilir diye sordum. İki şehirden, piknik yapılacak üç adresi önerdi…



Ağaçların altında serin bir gün: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı / Düzce



Güzeldere Şelalesi Düzce’de bulunuyor. Yaya girişi kişi başı 5 lira. İçeride kamp yapabileceğiniz gibi ağaç evlerde de konaklayabilirsiniz. Günübirlik mesire alanında ise ağaçların altında serin bir gün geçirebilirsiniz.





Bahar Gündoğdu



İster deniz ister piknik: Kalkın Koyu Mesire Alanı / Düzce



Kalkın Koyu Mesire Alanı Düzce Akçakoca’da bulunuyor. Gezgin Bahar Gündoğdu burası için hem deniz kenarı hem de mesire alanı diyor.

“Araç başına 20 lira gibi bir ücret ödeyerek girebiliyorsunuz. Sonra gelsin deniz, gelsin piknik. Ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer.”

Adeta cennet: Deliklikaya Şelalesi / Artvin



Deliklikaya Şelalesi Artvin’in Murgul ilçesinde bulunuyor. Herhangi bir giriş ücreti bulunmayan şelalesinin mesire alanında kullanımınıza açık masalar bulunuyor. Alan çevresinde tuvalet ve su bulunuyor. Gezgin Bahar Gündoğdu, alanda piknik alanlarında ailecek zaman geçirip, bu sıcak günlerde şelalenin buz gibi sularında serinleyebilirsiniz diyor.





Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

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