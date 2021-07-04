Okuyunca çok şaşıracaksınız! Doğdukları andan itibaren neler neler oluyor bir bilseniz...

İngiltere Kraliyet Ailesi'ne dünyanın ilgisi bitmek tükenmek bilmiyor. Aile üyeleri ne yaparlarsa yapsınlar haber oluyorlar. Bunun için doğmaları yeterli.

Son olarak Sussex Dükü ve Düşesi Harry ile Meghan'ın bebekleri Lilibet Diana'nın doğumunda bunu bir kez daha gördük. Bebeğin dünyaya geldiği açıklanır açıklanmaz adının anlamından taht sırasındaki yerine hakkında neler konuşuldu neler...

Çok basit bir biçimde Google'a "Lilibet Diana" yazmak 3,7 milyon civarında sonuç getiriyor. Kraliyet bebekleri dışında kim daha 1 aylık bile olmamışken bu kadar ilgi çekebilir ki?

Kraliyet bebekleri doğdukları andan itibaren birçok özel gelenek de işlemeye başlıyor. Kraliçe Elizabeth'ten Prens William'a ve Lilibet Diana'ya kadar en az beş nesildir devam eden bu geleneklerin bazıları "Daha neler!" dedirtecek cinsten...

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EKONOMİYE EN FAZLA KATKIYI CHARLOTTE YAPIYOR

Öncelikle işin maddi kısmına bakalım. Kraliyet Ailesi'ne doğan bir bebek, taht sırasında bulunmasa hatta resmi bir unvan sahibi bile olmasa da doğar doğmaz milyonlarca dolarlık bir gelir üretmeye başlıyor.

Insider'ın haberine göre, Kraliyet Ailesi'nin serveti 88 milyar dolar civarında. Cambridge Dükü William ve Düşes Kate'in büyük oğulları Prens George doğar doğmaz, hatıra eşyaları ile bebek arabaları ve battaniyeleri gibi ürünlerin satışı sayesinde ekonomiye 100 milyon dolarlık bir katkı sağladı. George'un ekonomiye şu anki katkısının 3,5 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

George'un kız kardeşi Prenses Charlotte'ın ekonomideki payı daha da fazla: 5 milyar dolar. Moda sektörünü etkileyebilen bir konumda olduğu için Charlotte, ağabeyinden daha fazla değer yaratıyor. Küçük kızın giydiği giysiler, moda endüstrisi için büyük bir gelir potansiyeli taşıyor.

Sussex çiftinin yani Harry ve Meghan'ın çocuklarına gelirsek, şu an ABD'de yaşayan ve son dönemde kendisine prenslik unvanı verilip verilmeyeceği tartışılan Archie, unvanı olmasa bile 1,5 milyar dolar değer yaratıyor.

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BEBEK HABERİ İLK ÖNCE KRALİÇE'YE VERİLİYOR

Böylesi bir zenginlik, daha anne karnındayken uygulanmaya başlayan birçok geleneği de beraberinde getiriyor. Örneğin Kraliyet Ailesi'ne yeni bir bebek geleceği zaman hamilelik haberini ilk alan kişinin Kraliçe Elizabeth olması bu geleneklerden biri.

Bebek doğunca da benzer bir gelenek işliyor. Düşes Kate'in doğum yapmak üzere olduğu günlerde, Prens William'ın babaannesini özel bir şifreli telefon hattıyla arayarak güzel haberi vereceğine dair detaylar basında yer almıştı.

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DOĞUMDA BABALAR YOKTU AMA BAKANLAR VARDI

İngiltere Başbakanları da Kraliçe Elizabeth'in ardından bebek haberinin verildiği ilk kişilerden oluyor. Ailenin sözcüleri başbakanın yanı sıra Canterbury Başpiskoposu'nu, İngiliz Uluslar Topluluğu'nun 54 ülkesinin her birinin hükümet başkanlarını, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın birinci bakanlarını arayıp haber veriyor.

Prens Charles'a kadarki dönemde İngiltere İçişleri Bakanları da doğuma giriyor ve Kraliyet bebeklerinin dünyaya geldiğini teyit ediyordu. Buna karşın babaların doğum odasına girmesine pek sıcak bakılmıyordu. Hatta Prens Charles doğduğu sırada Prens Philip'in Saray'ın başka bir yerinde yaveriyle squash oynadığı kaynaklarda yer alıyor. 2003'te yürürlüğe giren bir yasa gereği günümüzde İngiltere'de Kraliyet Ailesi üyeleri dahil tüm babaların 6 haftalık doğum iznine ayrılması zorunlu.

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BEBEKLER DÜNYAYA BU SÖZLERLE DUYURULDU

Kraliçe Elizabeth 1948'de Prens Charles'a hamile olduğu dönemde, Buckingham Sarayı resmi bir hamilelik açıklaması yapmamış, sadece o sırada henüz prenses olan Elizabeth'in birkaç aylığına resmi görevlerinde bulunamayacağını bildirmişti. Benzer açıklamalar Charles'ın kardeşleri Anne ve Edward için de yapıldı.

Kraliçe, Andrew'a hamile olduğunu ise Kanada seyahati sırasında fark etti. Bu hamilelikle ilgili açıklamada ise şu ifadelere de yer verildi: "Majesteleri kendisini Gana, Sierra Leone ve Gambia'daki tebasıyla bir araya getirecek Batı Afrika turunu gerçekleştiremeyecek olduğu için çok üzgün." Kraliçe dinlenirken sorumluluklarının bir kısmını Prens Philip üstlendi.

Prenses Diana'nın William'a hamile olduğu ise çok net bir açıklamayla duyuruldu. Açıklamada Diana ve Charles'ın haberden çok mutlu oldukları belirtildi. Prensesin sağlığının yerinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bazı görevlerini yerine getiremeyeceğinden duyduğu üzüntünün altı çizildi.

Harry'nin geleceği ise 1984 yılının Sevgililer Günü'nde gazeteler aracılığıyla dünyaya duyuruldu. "Bebek taht sıralamasında üçüncü sırada olacak ve Eylül sonlarında Diana'nın 23'üncü doğum gününden hemen sonra dünyaya gelecek" ifadelerine yer verilen açıklamada anne-baba için bebeğin kız ya da erkek olmasının fark etmediği belirtildi. Ancak daha sonra Diana biyografisinde Prens Charles'ın bir kız bebek istediğini, bu nedenle bebeğin cinsiyetini kendisinden sakladığını anlattı.

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KATE, BULANTILARI VE BURSA İNCİRLERİ

Halen birçoklarının Kate Middleton olarak andığı Düşes Catherine'in hamileliği diğer Kraliyet Ailesi bebeklerine göre biraz daha erken duyuruldu. Akut sabah bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kate'in hamile olduğu ortaya çıktı. Yapılan resmi açıklamada hem aile üyelerinin haberden dolayı çok mutlu oldukları hem de Kate'in sağlık durumu vurgulandı. Açıklamanın internet üzerinden yayımlanmasıyla Cambridge'lerin resmi internet sitesi çöktü.

2014'te ikinci hamileliği sırasında aynı şikayet nedeniyle resmi görevlerini iptal etmek zorunda kalınca Kate'in bir bebek daha beklediği anlaşıldı. Charlotte için yapılan resmi açıklama da ağabeyi George'unkiyle neredeyse aynıydı. Üçüncü bebek olan Louis'in geleceği haberi ise Twitter'da bulunan Kensington Royal hesabı üzerinden duyuruldu. Metinler yine çok benziyordu ve Kate'in bulantı sorununa vurgu yapılıyordu. (Kate'in bu soruna çözüm olarak Bursa inciri yemesi de o dönemde hem İngiltere'de hem de Türkiye'de çok konuşuldu.)

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LILIBET DIANA DAHA DOĞMADAN TABULARI YIKTI

Archie'nin gelişi de sosyal medya üzerinden duyuruldu. O sırada Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji ve Tonga turunda olan Harry ve Meghan, Kensington Sarayı'nın resmi Instagram hesabını kullanarak duyuru yaptı. Lilibet Diana'yla ilgili haberi ise Harry tıpkı kendi doğum haberi gibi Sevgililer Günü'nde vermeyi tercih etti. Çift Kaliforniya'daki evlerinin bahçesinde iPad'le çekilmiş bir fotoğrafla güzel haberi duyurdu. Fotoğrafta Meghan'ın büyüyen karnı dikkat çekiyordu.

Kraliçe'nin bir diğer torunu Prenses Eugenie de hamileliğini sosyal medyadan duyurdu. Eugenie, bir çift bebek patiği fotoğrafı eşliğinde "Jack ve ben 2021 başı için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Kraliyet Ailesi'ndeki anneler ve babalar bebeklerinin cinsiyetini doğum anına kadar kamuoyuna açıklamamaya özen gösteriyor. Bu konuda bir yasak yok ancak pek sıcak bakıldığı da söylenemez. Nitekim Meghan birkaç ay önce Oprah Winfrey'e verdiği röportajda milyonların karşısında kızı olacağını söylediğinde bu geleneği yıktı ve çok konuşuldu.

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SOKAKLARDA TELLALLAR DOLAŞIYOR

Kraliçe Elizabeth dört çocuğunu da evinde doğurdu ve Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkarak dünyanın geri kalanıyla tanıştırdı. Bunun yanı sıra Kraliyet bebeklerinin doğumları, Buckingham Sarayı'nın kapısının önüne yerleştirilen çerçeveli bir panoyla da duyuruluyor. Geleneksel biçimde bir şövalenin üzerine yerleştirilen doğum ilanının ardından günün saatine de bağlı olmakla birlikte yeni doğan bebeğin şerefine 10 dakika boyunca Londra Köprüsü'ne doğru 62 el silah, Green Park'tan ise 41 pare top atışı yapılıyor.

Medyanın bu kadar yaygın olmadığı zamanlardan kalma bir gelenekle, bir tellal da sokak sokak dolaşıp güzel haberi vatandaşlara duyuruyor. Londra Köprüsü, London Eye, Trafalgar Meydanı gibi önemli anıt binalar mavi ya da pembe ışıklarla aydınlatılıyor. Yerel esnaf da kutlamalar düzenliyor.

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DIANA KENDİ GELENEĞİNİ BAŞLATTI

Prenses Diana, çocuklarının cinsiyetini doğuma kadar açıklamama geleneğini sürdürdü ancak hastanede doğum yapmayı tercih ederek kendi geleneğini başlattı. Londra'da bulunan St. Mary's Hastanesi'nin Lindo Kanadı'nda doğum yaptıktan sonra kollarında Prens William'la basına poz veren Diana'nın bu hareketini yıllar sonra Düşes Kate de neredeyse birebir uyguladı. Kate'in üzerindeki giysiler bile kayınvalidesinin o günkü giysilerine göndermeler taşıyordu.

Ancak hastanede de olsalar, Kraliyet bebeklerinin doğumları sıradan bebekler gibi olmuyor. Doğumu Kraliyet Ailesi için görev yapan iki doktor gerçekleştiriyor. Resmi Kraliyet doktorları asırlardır Kraliyet Ailesi'nin bir parçası sayılıyor. Bu kadrosu birçok farklı uzmanlıktan çok sayıda doktordan oluşuyor.

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EN ZOR SORU: BEBEĞİN ADI NE?

İngiltere kamuoyunun ve dünyanın genelinin bebeğin adını öğrenmek için birkaç gün beklemesi gerekiyor. Bebeklerin isimleri hiçbir zaman rasgele seçilmiyor. Her isim aile büyüklerinden birini onurlandırmak amacıyla bebeğe veriliyor. Örneğin Prens Charles, Prens Harry ve Prens William'ın dört, William'ın çocuklarının ise üçer tane (George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana ve Louis Arthur Charles) ismi var.

Kraliyet ailesinin çoğu üyesinin isimleri bu nedenle ortaklık gösteriyor. Özellikle taht sırasındaki bebeklerde gelenekten fazla uzaklaşılmıyor. Ancak tahta fazla yakın olmayan Kraliyet üyelerinin çocuklarına ailedeki geleneksel isimler dışında bir ad vermesi de kabul edilebilir bir durum. Archie bu isimlerden biri. Prenses Eugenie'nin bebeğine verdiği August ismi de bir diğer örnek. Bunun yanında tahta çıkan Kraliyet üyeleri dilerlerse kendilerine bir de geçmişteki monarklardan birinin adını seçiyor.

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SOYADLARI VAR MI YOK MU?

İsimlerle ilgili bir diğer gelenek de Kraliyet ailesi üyelerinin bir soyadının bulunmaması. William ve Kate'in çocukları okul kaydı gibi resmi konularda Cambridge soyadını kullanıyor. Prens, prenses gibi Kraliyet unvanları bulunmayan aile üyelerinin çoğu ise Mountbatten-Windsor olarak anılıyor.

Bu soyadı Philip'in anne tarafının hanedan adı olan Battenberg'in İngilizleşmiş hali olan Mountbatten ile Kraliçe Elizabeth'in ailesinin taşıdığı Windsor'ın bir araya gelmesiyle oluşmuş. (Örneğin Elizabeth'in tahtı bırakan amcası Edward, hayatına Windsor Dükü olarak devam etmişti.) Bunun yanında sadece Windsor soyadını kullananlar da var.

Archie'nin soyadı da Mountbatten-Windsor. Archie'nin babasının okul kaydında ise Charles'ın Galler Prensi olmasına atıfla "Harry Wales" yazıyordu. Çocukların ve diğer aile üyelerinin kendi aralarında kullandıkları lakapları olsa da kamuoyu önünde kısaltmalara ya da takma isimlere yer yok. Bu nedenle yıllarca Prens William'ın yıllardır Kate diye tanıdığımız eşinden Catherine diye bahsediliyor.

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BEBEKLERİN BATTANİYELERİ DE ÖZEL PUSETLERİ DE

Kraliyet ailesi üyeleri doğduklarında GH Hurt and Son isimli küçük bir aile şirketi tarafından merinos koyunlarının yünüyle dokunmuş bir battaniyeye sarılıyor. Şirket 100 yılı aşkın zamandır lüks şallar üretiyor. Üç nesildir de Kraliyet bebekleri bu ailenin özel olarak ürettiği battaniyelerle ısınıyor.

Kraliyet bebeklerinin doğumda sarıldıkları battaniyeleri kadar diğer eşyaları da birer geleneğin ürünü.

Örneğin "pusetlerin Rolls Royce'u" olarak bilinen Silver Cross bebek arabalarının kullanılması tam bir gelenek. Prens Charles, hatta Kraliçe Elizabeth bile bu pusetlerle gezdirilmiş. İlk defa 1877'de üretime başlayan Silver Cross pusetlerinin fiyatları 4000 dolara kadar çıkabiliyor.

Kraliyet anneleri son dönemde bu geleneği terk edip daha modern pusetlere yöneldiler. Örneğin Archie'yi Bugaboo marka bir pusetle gezdiriliyor ve bu arabanın fiyatı da 1300 doların üzerinde.

Cambridge Düşesi Kate'e gelirsek, o çocuklarının vaftiz törenleri gibi özel günlerde klasik puseti kullanmayı tercih etti.

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VAFTİZ SUYU ÜRDÜN IRMAĞI'NDAN GELİYOR

Vaftiz töreni demişken, bebeklerin bu törende giydiği giysi de en eski geleneklerden biri. 1841 yılında Kraliçe Victoria'nın en büyük kızı Victoria'nın vaftizi için dikilen özel elbise, nesilden nesile aktarılıyor. Beyaz ipekten yapılan ve el emeği dantellerle süslü olan bu elbisenin bir kopyası da 2004 yılında dikildi. 2008 yılından itibaren bu kopya elbise kullanılmaya başladı. George, Charlotte ve Louis kopya elbiseyle vaftiz edildi.

Vaftiz törenlerini İngiltere Kilisesi'nin en üst düzey din adamı olan Canterbury Başpiskoposu yönetiyor. Şu an bu unvan Justin Welby'e ait.

Kraliyet bebeklerinin vaftiz edildiği su bile başka. Bebekler için Hz. İsa'nın vaftiz edildiğine inanılan Ürdün Irmağı'ndan su getiriliyor. Kraliçe'nin bütün çocukları ve Prenses Eugenie dışındaki bütün torunları "Lily Font" adı verilen aynı kasenin içinde vaftiz edildi. Bu kase de Kraliçe Victoria zamanından kalma. Victoria, gümüşten yapılan bu kaseyi 1840 yılında ilk çocuğunun doğumunun ardından özel siparişle yaptırmıştı. Bebeklerin çok sayıda vaftiz annesi ve babası olması da yaygın bir durum.

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DOĞAR DOĞMAZ PASAPORTLARI OLUYOR

Bebeklere doğar doğmaz bir pasaport çıkarılıyor ancak seyahat etmeleri için bir yıl kadar bekleniyor. Birinci yaşlarından itibaren bebekler de Kraliyet Ailesi üyesi olmanın sorumluluklarını taşımaya ve ebeveynleriyle birlikte seyahatlere çıkmaya başlıyor. Örneğin George 9 aylıkken Avustralya'ya gitmişti.

Kraliçe'nin yaş günü kutlamaları bebeklerin katılmasına izin verilen tek resmi etkinlik. Bebeklerin yaş günleri için portre fotoğrafı yayınlanması da bir gelenek.

16'ncı yüzyılda ortaya çıkan bir başka gelenek dolayısıyla bebekler kız erkek ayırt etmeden hayatlarının ilk birkaç yılı boyunca hep elbise giyiyorlardı. Prens Charles bile 2-3 yaşına kadar elbise giyiyordu. Daha sonra bu gelenek oğlan çocuklarında 8 yaşına kadar yaz kış kısa pantolon, sonrasında uzun pantolon geleneğine dönüştü.

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KİM PRENS, KİM PRENSES?

Kraliyet bebekleri doğar doğmaz bir unvan da almıyor. Bu unvanın kendilerine Kraliçe Elizabeth tarafından verilmesini beklemeleri gerekiyor. Bunun nedeni Kral 5'inci George'un Kraliyet unvanlarına sahip olabilecek aile üyelerinin sayısına bir sınırlama getirmiş olması. Bu kural doğrultusunda Kraliçe'nin oğulları ve kızları, oğullarının torunları ve en büyük oğlunun en büyük oğlu prens (veya prenses) unvanı alabiliyor. Kraliçe'nin kızı Prenses Anne'in çocukları Zara Phillips ve Peter Tindall'un da resmi unvanları yok. Hatta Prens Charles'ın annesinin ölümünün ardından tahta geçerse sonra bu kuralı daha da daraltması bekleniyor.

Harry, Prens Charles'ın ikinci çocuğu olduğundan Archie ve Lilibet Diana otomatik olarak unvan alamıyor. Aynı şey William'ın kızı Charlotte için de geçerli aslında ama o prenses unvanı taşıyor. Bu durumun sebebi Kraliçe Elizabeth'in Charlotte için "sadece ilk çocuk" kuralını kaldırmaya karar vermiş olması. Diğer yandan Kraliçe 2013'te erkek çocuklara ayrıcalık sağlayan bir yasayı daha değiştirdi. Böylece Louis erkek olmasına rağmen taht sıralamasında ablası Charlotte'ın önüne geçemedi.

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PRENS OLANA OTOMATİK KORUMA GELİYOR

Kraliçe'nin Charlotte'ın prenses olmasını sağlayan esnekliği Archie için neden göstermediği halen merak konusu. En büyük ihtimal ekonomik sebepler... Kraliyet unvanı olsaydı Archie'yi korumakla görevli güvenliklerin maaşları Kraliyet kasasından ödenecekti. 7 gün 24 saat görev yapacak bir koruma timinin maliyetinin 4 milyon dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Meghan ve Harry şu an güvenlik görevlilerine Prenses Diana'dan kalan mirası kullanarak kendi ceplerinden ödeme yapıyor.

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NİNJA DADI BORRALLO

Harry ve Meghan, Kraliyet görevlerinden çekilip ABD'ye taşındıklarınsa sadece güvenlik desteğini değil birçok başka avantajı da kaybetti. Bunlardan bir tanesi de Kraliyet bebekleriyle 24 saat ilgilenen yatılı dadılar.

Bu dadılar da herhangi birileri arasından seçilmiyor elbette. Örneğin William ve Kate'in çocuklarının dadısı Maria Borrallo, Bath şehrinde bulunan prestijli Norland Koleji'nde eğitim görmüş. Borrallo, Kraliyet gelenekleri, savunma sürücülüğü, dövüş sanatları ve çocukları kaçırmaya teşebbüs edecek kişilerden kaçma konusunda uzman sayılıyor. Diana ve Kate'in gelenekten ayrıldığı nokta ise çocukların bir noktada dadıdan alınıp kreşe gönderilmesi oldu.

Londra'da bir çocuk büyütmenin maliyeti ortalama 350.000 dolar olarak hesaplanıyor. Ancak bir Kraliyet bebeği söz konusu oldu mu bu maliyet 1 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

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