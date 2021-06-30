Uykusunda tecavüze uğrayanlar anlatıyor! Sabah aldığı yanıtla yıkıldı...

Niamh Ní Dhomhnaill, partnerinin ona uykuda defalarca tecavüz ettiğini öğrendiğinde 25 yaşındaydı ve neredeyse bir yıldır onunla birlikteydi. Dublin ortaokulunda dil öğretmeni olan kadın, Norveçli Magnus Meyer Hustveit ile birkaç ay flört ettikten sonra aynı eve taşındı.

O gece, Ní Dhomhnaill, partneri ve diğer arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkmıştı ama kendini biraz kötü hissettiği için eve yalnız başına erkenden döndü. Biraz su içip yattı ve Magnus'un geri döndüğünü duymadı bile. Aslında bu onun için normal bir durum değildi çünkü genelde uykusu hafifti.

Sabah uyandığında alt pijamasının olmadığını fark etti. Magnus da yanında yatıyordu. Partnerine "Ben uyurken benimle seks mi yaptın?" diye sorduğunda “Evet” cevabını aldı. Çok şaşırmıştı ve kafası karışmıştı. “Nasıl olur da bunu hissetmem?” diye düşündü ve kendini çok kötü hissetti. Partnerine "Uyurken rıza gösteremem, bunu bir daha asla yapma" dedi.

İki hafta sonra, Ní Dhomhnaill sabaha karşı 3'te partnerinin uykusunda onunla seks yapmaya çalıştığını hissederek uyandı. “Yine yaptın, hissettim, bunu düzenli olarak yapıyor musun?” dediğinde Magnus’ın cevabı ile yıkıldı. Çünkü o gece partneri, birlikte oldukları süre boyunca bunu haftada ortalama üç kez yaptığını itiraf etti.

HAFTADA 3 KEZ UYKUSUNDA TECAVÜZE UĞRADI

Bunu duyunca ilk tepkisi kusmak oldu. Başına ilk defa böyle bir şey gelmişti ve şok içindeydi. Gecenin o saatinde ne yapacağını nereye gideceğini bilemedi ve sabahı bekledi. Sabah erkenden arkadaşı ile bir kafede buluştu ve partnerinin uykusunda onunla seks yaptığını söyledi. Arkadaşı "Bu seks değil tecavüz" dedi.

Ní Dhomhnaill için partnerinin tecavüzü sırasında uyuyor olması ve açıklanamayan bir nedenden dolayı o esnada uyanmamış olması oldukça ürkütücüydü. Özellikle bir süredir sabahları kendini hasta ve bitkin hissettiği için, Magnus’a kendisine ilaç verip vermediğini sordu ama Magnus bunu inkar etti. Olaya dair hatırladığı şeyler çok az olduğu için, “belirsizlik, suçluluk ve utanç” hissetti.

Genç kadın yaşadığı olaydan dolayı çok zor günler geçirdi. Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen etkisinden kurtulması kolay olmadı. “Ondan ilk ayrıldığım zaman uyuyamıyordum, bütün gece uyanık kalıyor ve halüsinasyon görüyordum, bana tecavüz ediyordu. Zihnimde canlanan bu görüntüler zihnimin ve bedenimin parçaları birleştirmeye çalışmasıydı. Aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala her sabah ikide uyanıyorum. Saate bakmama bile gerek yok. Vücudun travma anılarını sakladığını biliyoruz, bence tecavüz eylemi saat 2'de oluyordu” sözleri ile yaşadıklarını anlattı.

ARADAN DOKUZ YIL GEÇTİ HÂLÂ HER GECE İKİDE UYANIYOR

Ní Dhomhnaill, Magnus’un yargılanmasını istediğinden asla şüphe duymadı. Ama elinde hiçbir kanıtı yoktu. Yapılabilecek tek şeyin, onu itiraf etmesini sağlamak olduğunu düşündü.

Ní Dhomhnaill ona tam olarak ne yaptığını ve nedenini soran bir e-posta gönderdi ve çok hızlı bir şekilde çok ayrıntılı bir yanıt aldı. Magnus yaptığı şeyin nedenini sadece kendi tatmini olarak açıkladı. E-postanın sonunda, “Bana dava açabilirsin ama umarım bunu yapmazsın" yazıyordu.

15 AY HAPİS, 1 MİLYON EURO TAZMİNAT

Ní Dhomhnaill o davayı açtı. Temmuz 2015'te Magnus, İrlanda merkez ceza mahkemesinde tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasını kabul etti. Yedi yıl boyunca tamamen ertelenmiş bir ceza aldı, ancak ertesi yıl Dublin'deki temyiz mahkemesi bunu "aşırı hafif" buldu ve Magnus 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ní Dhomhnaill ayrıca, yüksek mahkemede uyurken birden fazla tecavüz ve cinsel saldırı eylemi için tazminat talep eden ettiği bir dava daha açtı.

Ní Dhomhnaill, Şubat 2020'de jüriye yaşadığı bu olaydan sonra travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını, kendi hayatına son vermeye çalıştığını, kendini her yerde güvensiz hissettiğini, herhangi birine, hatta ailesine bile güvenmekten korktuğunu söyledi. Magnus hiçbir savunma yapmadı ve jüri, Ní Dhomhnaill’a 1 milyon euro tazminat ödemesini hükmetti.

Son dokuz yıl Ní Dhomhnaill için yavaş ama sağlam bir toparlanma süreci oldu. Şimdi 34 yaşında olan Ní Dhomhnaill, psikolog olarak yeniden eğitim aldı. Geçmişinde yaşadıklarının onu işinde daha iyi yaptığına inanıyor.

Uykuda tecavüz ise sadece Ní Dhomhnaill’ın başına gelen bir durum değil...

UYKUDA TECAVÜZ SORUSU

İngiltere’de yakın zamanda yapılan bir anket, şaşırtıcı derecede yüksek oranda kadının uyurken partnerleri tarafından cinsel saldırıya uğradığını ortaya koydu. Anketin internette yayınlanması üzerine daha fazla kişi bu konu hakkında konuşmaya başladı.

Bağımsız bir danışmanlık ve araştırma firması olan VictimFocus'un kurucusu Dr. Jessica Taylor, kadına yönelik şiddetin boyutunu ölçmek için Nisan ayında bir araştırma raporu yayınladı.

Ankette, 22.000'den fazla kadına, erkek partnerlerinin onlarla uyurken seks yapıp yapmadıkları ya da uyurken onunla seks yapmaya çalışırken uyanıp uyanmadıklarını da sordu. Bu soruya yüzde 51 oranında ‘evet’ cevabı verildi.

Anket çevrimiçi olarak geniş çapta paylaşıldı. Bir kadın “Yıllardır tecavüze mi uğruyorum, yalnız değilim” diye tweet attı. Bir başkası, “Bu yüzden 13 yıl sonra ben uyurken biri bana hafifçe dokunsa bile aniden uyanıyorum” diye yazdı.

'ASLA DUVAR TARAFTA YATAMIYORUM'

Oxford Üniversitesi'nde öğrenci olan 21 yaşındaki Martha da ilk erkek arkadaşı tarafından böyle bir tecavüze maruz kaldığını belirterek, “16 yaşındaydım, bir ilişkide neyin normal olduğunu bilmiyordum. Sevgilim benden bir üst sınıftaydı ve başlangıçta gerçekten ilişkimiz güzeldi ama sonraları çok kötü davranmaya başladı. Yaptığım her şeyi kontrol etmeye çalıştı. Nereye gittiğimi, ne giyebileceğimi bile. Sigara içmeme veya sakız çiğnememe izin vermiyordu. Beni kontrol etmek için sosyal medya hesaplarıma girerdi” sözleri ile anlattı yaşadıklarını.

Erkek arkadaşının kendisini iki kez tokatladığını, duvara savurduğunu, kafasının arkasına vurduğunu ve onu bir arkadaşının Instagram hikayesinde sigara içerken gördüğü için tekmelediğini söyleyen Martha, tüm bu yaşadıkları içinde onu hala etkileyen en önemli şeyin, o uyurken sevgilisinin onunla seks yaptığı zamanlar olduğunu belirtti.

“O gece annemin evinde tek kişilik yatağımda sevgilim ile birbirimize sarılarak uyuyorduk. Ben duvar taraftaydım, sevgilim de bana arkadan sarılmıştı. Bir ara uykumdan uyandım ve onun ne yaptığının farkına vardım. Donakaldım. Hiçbir şey söylemedim, asla hareket etmedim, asla onunla konuşmadım, bu yüzden kendime çok kızgınım.”

Sevgilisi sabah gittiğinde hemen kalkıp internetten araştırdı ve bunun tecavüz olduğunu anladı. Martha, o günden beri ciddi bir ilişkisinin olmadığını, şu anda bile eğer biriyle aynı yatakta yatıyorsa yataktan kolayca çıkamayacağı bir duvara asla yaslanmadığını ve yanındaki uyuyana kadar uyanık kaldığını sözlerine ekledi.

'UYANDIĞIMDA BENİMLE SEKS YAPIYORDU'

40 yaşındaki Lisa, eski partnerinin o uyurken kendisine tecavüz ettiğini rapor eden kadınlardan biri. 2019'un başında, partnerinden ayrıldıktan sonra çift kızları için dostane kalmaya çalışıyordu. Lisa, eski partneri için “Giydiklerim, satın aldıklarım, odaya koyduğum şeylerin yerleri, nereye gittiğimiz konusunda her zaman aşırı derecede otoriterdi, hiçbir zaman sınırlara saygı göstermedi, hatta daha önceden seks sırasında beni nefessiz bırakmıştı, her zaman istediğini yaptı" dedi ve uykusunda tecavüze uğradığı geceyi bu sözlerle anlattı.

"O gece yemek yapmıştım. Çok fazla içmişti, bu yüzden boş odada kalmasına izin verdim ama uyandığımda onu yanımda benimle seks yaparken buldum. Ertesi sabah, yerel polis karakoluna gittim. Aşırı tepki verip verdiğimden emin değildim. İki polis memuru bana onun beni seks için zorlayıp zorlamadığını sordu. Hayır, ben uyuyordum, beni sıkıştırmadı, mücadele etmedim dedim. Polisler burada herhangi bir suç olduğundan emin olmadıklarını söylediler.”

10 YILLIK KOCASI HER GECE TECAVÜZ EDİP TELEFONUNA KAYDETTİ

2017 yılında basına yansıyan bu olay da yine İngiltere'de yaşanıyor.

10 yıllık evli olan kadın kocasının telefonunda bulduğu videoları gördüğünde uykusunda defalarca tecavüze uğradığını öğrendi. Adam 9 yıl hapis cezası aldı.

Bunlar duyduğumuz, dile getirilmiş yaşanmış hikayeler. Bunu dile getirmeyen hatta uykuda tecavüze uğradığının hala farkında olmayan pek çok kadın da olabilir. Bu da akıllara şu soruları getiriyor:

Uykudaki biriyle seks yapmak nasıl bir hastalıktır? Altında ne yatıyor?

Bu rahatsızlık nasıl tedavi ediliyor?

Eşi ya da sevgilisi tarafından bu şekilde taciz ya da tecavüze uğrayan kadınların yasal hakları nelerdir?

SOMNOFİLİ: FİLMLERE, ROMANLARA KONU OLAN BİR CİNSEL SAPKINLIK

Psikoterapist/Cinsel Terapist Cem Keçe, somnofili (somnophilia) olarak bilinen uyuyan bir kişiye karşı cinsel istek duyma bozukluğunun nadir görülen bir cinsel sapkınlık olduğunu söylüyor. Genellikle filmlere, romanlara ya da bu tür haberlere konu olan bu sapkınlığın nedenini şöyle açıklıyor:

“Uykudaki birine cinsel arzu duymak aslında cinsel kimliğine güven duymayan, cinsellik yaşamakla ilgili kaygı yaşayan erkeklerle ilgili bir durum. Çünkü bu erkekler yetişkin bir kadına eril enerjilerini gösterme konusunda kaygılı oluyor, performans kaygısı yaşıyor, bu nedenle ilaç vererek uyuttukları kadınlarla birlikte olarak kendilerini güvende hissediyorlar. Başarısız olma korkusu güvenlik ihtiyacı ile birleştiğinde böyle bir sapkınlık ortaya çıkıyor. Bu hastalık bir cinsel bozukluk değil psikolojik kökenli nadir görülen bir cinsel sapkınlıktır."

Cem Keçe, uykudaki bir kişinin normal şartlarda tecavüze uğramasının mümkün olmayacağını, ilaç almadığı sürece uykusu ne kadar ağır olursa olsun, cinsel dokunuşları fark edeceğini, yani uykudaki biriyle seks yapmanın teknik olarak mümkün olmadığını söylüyor. Bu sapkınlığa sahip kişiler kadınlara uyku getirici ilaçlar vererek böyle bir ilişki yaşayabiliyorlar.

UYUYAN GÜZEL SENDROMU FARKLI BİR HASTALIK

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz ise parafili tabloları içerisinde ele alınan somnofilinin uyuyan kişiden tahrik olma ve haz odaklı cinsel eyleme geçme sapkınlığı olduğunu, rıza dışı olarak geliştiğinde taciz ya da tecavüz olarak adlandırabilecek ağır bir sapkınlık suçu kapsamında ele alındığını söylüyor.

Ayrıca somnofiliyi “uyuyan güzel sendromu” yani “Kleine-Levin Sendromu” ile karıştırmamak gerektiğini, Uyuyan Güzel Sendromu'nun farklı bir rahatsızlık olduğunu vurguluyor.

Yavuz, "Literatüre baktığımızda bipolar bozukluğu olan hastaların özellikle mani ya da hipomani dönemlerinde somnofilik eylemlerin, normal popülasyona göre artış gösterdiğine şahit olmaktayız. Bilindiği üzere bu rahatsızlıktan sorumlu “dopamin”in beş reseptörü vardır. Tablodan düzensiz ve kontrolsüz cinsel aktiviteyi tetikleyen D1 reseptörünün aşırı etkinleşmesinin sorumlu olduğunu düşünüyorum" diyor.

Somnofilik cinsel sapkınlık gösteren vakaların beyin grafilerinde özellikle beynin her iki frontal ve prefrontal bölgelerinde fizyolojik aksamalar ve organizasyon bozuklukların gözlemlendiğinin altını çizen Yavuz, Tedavi de bilişsel davranışçı terapi teknikleri ile SSRI’lar (yeni jenerasyon antidepresanlar) kullanıldığını belirtiyor.

EVLİLİK İÇİ CİNSEL SALDIRI AĞIR BİR SUÇTUR

Avukat Bilal Çelik, eşi ya da sevgilisi tarafından bu şekilde taciz ya da tecavüze uğrayan kadınların yasal hakları konusunda uyarıyor:

Cinsel saldırı, irade dışı şekilde bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal edilerek cinsel niyetle gerçekleştirilen fiildir. Cinsel saldırı eşin rızası olmadan cinsel ilişkiye girilmek istendiğinde eşe karşı da bir suç teşkil eder. Türk Ceza Kanunu'muzda cinsel saldırı suçunun eşe karşı işlendiği takdirde cezai yaptırımının ne olacağı düzenlenmiştir. TCK madde 102/2 de ‘’fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.’’ demektedir.

Dolayısıyla eşler arasında bir cinsel saldırı meydana gelirse bu suçun takibi mağdur eşin şikayetine bağlıdır. Yapılacak yargılamanın ardından eşin cinsel fiili TCK 102/2 kapsamında nitelendirilirse verilecek olan ceza 12 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasıdır.

Uykuda meydana gelebilecek cinsel eylemde de “karşı koyamama’’ ve mukavemet gücü bulunmaması durumları yer alır. Uykuda gerçekleşen cinsel saldırıyla birlikte şayet eşin izni ya da icazeti yok ise şikayet hakkı doğar.

Evlilik içi cinsel saldırı ağır bir suçtur ve cezasının yanı sıra boşanmada da kusur sebebidir.

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