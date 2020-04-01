Elçin İsminin Anlamı Nedir? Elçin Ne Demek?

Elçin Türkçe kökenli bir isimdir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış en güzel adlar arasında yer alıyor. Bu isim genelde kız çocukları için verilir. Farklı anlamları bulunması ile beraber karakteristik özellikleri kapsamında ilgi çeken isimlerden biridir.

Elçin İsminin Anlamı

Türkçe kökenli olarak çok uzun dönemdir kız çocukları için verilen Elçin ismi, birbirinden değişik anlamlar üzerinden ele alınmaktadır.

- Deste veya tutam,

- Bulmaca ve bilmece,

- Genelde yaz aylarında öten bir böcek türü; ağustos böceği,

Bu hoş ve güzel anlamlar üzerinden Elçin isminin kız çocuklarınız için bir ad olarak kullanabilirsiniz. Tek başına kullanılmasının yanı sıra değişik isimlerle de bir araya getirebiliyor. Bu isim için aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği merak konusudur. Elçin isminin Kur'an'da geçmediğini söylemek mümkün.

Son dönemlerde en çok beğeni gelen isimler arasında Elçin geliyor. Hem anlamı açısından hem de Türkçe kökenli bir dil olması ile ilgi çekmektedir. Ayrıca kulağa hoş gelen telaffuzuyla, kız çocukları için en çok öne çıkan isimlerden biri haline geliyor.