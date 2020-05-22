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Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:33,Son Güncelleme:

Ecrin isminin anlamı ne? Ecrin ne demek?

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Ecrin isminin anlamı ne? Ecrin ne demek?
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Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Ecrin’in ne demek olduğu ve ne anlama geldiği, bu ismin anlamını bilmeyen kişilerce internette araştırılıyor. Peki, Ecrin isminin anlamı ne? Ecrin ne demek?

Ecrin kelimesi, Arapça kökenlidir. Ve Arapçadaki ecir kelimesinden türetilmiştir. Ecir, yapılan bir şey karşılığında alınanı ifade eder. Bu sözcük, sevap anlamında kullanılmaktadır. Kimi yerde Allah tarafından verilen hediye manasına da gelmektedir.

Ecrin İsminin Özellikleri

Ecrin ismi, iyi amelleri temsil eder. Bu isimdeki kimseler sağduyuyu, ifade etmektedir. Adaletli ve dürüst olan bu kişiler, yaşamda her işte başarılı olur. Ecrin ismi, erdemli olmayı ve fedakarlığı da belirtmektedir. Bu ismi taşıyan kimseler ailelerine ve çevresine karşı vefalıdır. Ecrin çok çalışmayı, güzel şeyler üretmeyi temsil eden bir isimdir.

Ecrin İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Ecrin ismi Kur'an'da geçmektedir. Kur'an'ın Yasin suresinin 11. ayetinde geçer. Ayrıca Furkan Suresi 57 ve Sebe Suresi 47. ayetlerde de kullanılmıştır.

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