Caner isminin anlamı nedir? Caner ne demek?

Caner isminin kökeni Farsça ve Türkçedir karışımıdır. Uzun yıllardan beri sıklıkla erkek çocuklarına konulmaktadır. Caner isminin anlamı genel itibari ile canlı ve yaşam dolu olarak bilinmektedir.

Caner İsminin Anlamı

Caner ismini pek çok kişi kullanmaktadır. Günümüzde pek çok ünlü kişilerde de Caner ismi ile karşılaşmak mümkündür. Caner isminin anlamı Türk Dil kurumu sözlüklerinde bulunmasa da birçok kaynakta açıklanmıştır. Caner ismi birden fazla anlam barındırmaktadır. Caner isminin anlamlarını şu şekilde açıklayabiliriz:

- Yaşam dolu, canlı

- Dinç, er, yorgunluk bilmeyen güçlü ve sağlam

- Samimi dost ve cansan samimi

- Çok içten, sevilen kimse

- Delikanlı, genç, dinamik

Caner ismine bakıldığında birleşik bir kelime olduğunu görebiliriz. İsim iki farklı isimden oluşmuştur. Bunlar can ve er kelimeleridir. Bu kelimelerin birleşmesi ile oluşan Caner ismi bir erkek ismi olup günümüzde de pek çok anne ve babanın tercih ettiği isimlerden biri olmuştur.

Caner isminin özelliklerine bakıldığında fedakar ve merhametli biri olduğu görülmektedir. Kendi çıkarlarını gözetmeyen ve başkalarını düşünen kişilerdir. Dikkatli, paylaşımcı, sahiplenen, sabırlı ve dayanıklı özelliklere de sahiptir.