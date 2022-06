Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Kanadalı ressam Anna Weyant, New York’da bulunan Christie's Müzayede Evi'nde resimlerini ilk kez sergilediği gecede canlı yayına katılamayacak ve hatta müzayedeyi izleyemeyecek kadar gergindi. 27 yaşındaki genç kadın bunun yerine Manhattan'daki küçük dairesine kapandı ve bir arkadaşı haber gönderene kadar telefonuna dahi bakamadı.

Uluslararası çağdaş sanat galerilerinden Gagosian tarafından temsil edilen ve yıldızı yeni yeni parlayan Weyant, yeteneği ve resim piyasasındaki hızlı yükselişiyle yakın zamanda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Christie's’deki ilk müzayedesinde, iki yıl önce yaklaşık 12 bin dolara sattığı “Summertime” adını taşıyan tablosunun 1,6 milyon dolara satıldığını öğrendiğinde ise duyduklarına inanamadı.

Genç sanatçı bu satışla birlikte, çağdaş sanat dünyasının zirvesine uçarcasına yükselmiş oldu. Yaklaşık üç yıl önce Kanada’nın Calgary şehrinde mütevazı bir başlangıç yapan sanatçı için bu adım adeta bir peri masalını andırıyordu.

Anna Weyant'ın iki yıl önce 12 bin dolara sattığı 'Summertime' isimli tablosu Christie's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık arttırmada 1,6 milyon dolara satıldı. Fotoğraf: Christie's

TABLOLARI HAVADA KAPIŞILIYOR

Hollandalı ustaların eserlerinden ilham alan ve genellikle kadın figürleri resmeden Weyant, üç yıl önce sanat eleştirmenleri ve galericilerin ilgisini üzerine çekmişti.

Bugün yaklaşık 50 tablodan oluşan eserleri şimdiden sanat koleksiyonerleri Glenn Fuhrman ve Stafford Broumand gibi isimlerin eline geçti. ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan County Sanat Müzesi ise kısa süre önce Weyant’ın çalışmalarının yer aldığı bir sergi düzenledi. Eski Venedik Bienali küratörü Francesco Bonami'de yakında Weyant’ın farklı Bienallerde yer alacağını ve bunun onun kariyeri için bir dönüm noktası olacağını açıkladı.

Peki ama 27 yaşındaki Weyant üç yıl içinde böylesi bir yükselişe nasıl imza attı? İşte karşınızda, çağdaş sanatın “yıldız” kızı Anna Weyant’ın pırıltılı yükselişi…

INSTAGRAMDA TANINDI, İLK RESMİNİ 400 DOLARA SATTI

Üç yıl önce Instagram hesabında yayınladığı resimleriyle tanınan ve sokakta ilk resmini 400 dolara satan 27 yaşındaki Anna Weyant birkaç eserinin müzayedelerde 1 milyon doları aşan satışlara ulaşacağını ve hiç şüphesiz böylesi bir ilgiyle karşılaşacağını tahmin edemezdi.

1995 yılında Kanada'nın Calgary şehrinde doğan Weyant, ABD’deki Rhode Island School of Design'da resim eğitimi görmüş bir isim.

Kanada’da düzenlenen yarışmada üçüncü olan Weyant, 2017’de mezun olduktan sonra rotasını Hangzhou'daki Çin Sanat Akademisi'ne kaydırdı. Çin geleneksel sanatlarıyla yakın bir ilişki kuran Weyant, pastelsi tonları çalışmalarına dâhil etti.

O günden bugüne öyle bir noktaya ulaştı ki, onun tablolarını satın almayı bekleyen 200 kişi sırada gün sayıyor.

‘YÜKSEK ORANLI SATIŞLAR ÜZERİMDEKİ BASKIYI DAHA DA ARTTIRDI!’

Fakat, her yükseliş içinde türlü endişeleri de barındırıyor. Öyle ki, galerilerin zaman geçtikse sürekli artan fiyatlar için “müşteri” aramaları ve bir süre sonra artan fiyatlar nedeniyle yeni alıcılar bulamaması bu seviyedeki bir sanatçı için büyük düşüş anlamına gelebilir.

Çağdaş sanatın yeni yıldızı Anna Weyant.

Kısacası, müzayedelerde fiyatların “dramatik” bir şekilde yükselmesi genç sanatçılar için büyük bir başarı olarak görülse de koleksiyonerler büyük fiyat artışlarına ayak uyduramayabiliyor. Daha zengin koleksiyonerlerin diğer sanatçılara yönelmesi durumunda ise bu çöküş hızlanıyor.

Bu nedenle Weyant, tek vuruşta çöken “harika” bir sanatçı olmak istemediğinin altını çiziyor ve şunları ekliyor:

"İnsanlar beni tebrik etmeyi sürdürüyor ama bu satış beni rahatlatmak bir yana üzerimdeki baskıyı daha da arttırdı.”

‘SANAT DÜNYASI GENÇ YETENEKLERİ TÜKETMEYİ SEVER’

Geçtiğimiz aylarda, New York'da bulunan üç büyük müzayede evinin her biri Weyant’ın çalışmalarını yüksek miktarlara satışa çıkartmış, satışa çıkmadan önce ise kolksiyonerlerin prim ödemeye hazır olduğu dahi gündeme gelmişti.

“Tanrılar katında” süren pazarlıklar ve rekabet devam ederken Weyant, ABD'deki müzayede satışlarında sanatçılara telif hakkı tanınmaması nedeniyle herhangi bir pay alamadığını söylüyor.

Birdenbire çalışmaları milyonlarca dolara alıcı bulan genç sanatçı ileriye baktığını fakat tüm bu çılgınlığın gölgesinde resim yapmaya odaklandığını da belirtmeden geçemiyor.

Weyant'ın hayranlarından olan ve çalışmalarını büyük bir ilgi ile takip eden sanat eleştirmeni Jerry Saltz ise “Sanat dünyası genç yetenekleri tüketmeyi sever. Satış rakamları ve beklentiler nedeniyle kafanızın içinde oluşan seslerle resim yapmak oldukça zor olabilir. Ama belki de Weyan bununla başa çıkabilir” ifadesini kullandı.

BAŞARININ ARDINDA 77 YAŞINDAKİ GALERİ SAHİBİ Mİ VAR?

Kimilerine göre Weyant'ın hızlı yükselişinin temelinde güçlü bir “mentor” bulunuyor.

27 yaşındaki genç sanatçı son bir yıldır dünyanın tartışmasız en güçlü sanat galerisinin kurucusu 77 yaşındaki Larry Gagosian ile ilişki yaşıyor. Aradaki yaş farkı ile sanat çevrelerinde sıklıkla gündeme gelen ikilinin ilişkisi, Weyant’ın hızlı yükselişinde önemli bir etken olabileceği üzerinde duruluyor.

Weyant'ın Rhode Island Tasarım Okulu'ndaki profesörü Martin Smick yaşanmakta olan durumu değerlendirdi. Yakın zamanda çalıştığı galerileri terk ederek erkek arkadaşının galerilerinde sergi açan Weyant'ı sanat camiasının “iğrenç” ithamlarına karşı savunduğunu söyleyen Smick, “Onu her fırsatta koruyorum” dedi.

Weyant'a üç yıl önce New York'taki ilk kişisel sergisini verdiği galeri 56 Henry’nin sahibi Ellie Rines ise sanatçının ilişkisi nedeniyle başarılı olduğu iddialarının temelinde kadın düşmanlığının yattığını belirtti.

'ONU BÜYÜK KÖTÜ KURTLARDAN KORUMAYA ÇALIŞIYORUM!'

Farklı ülkelerde toplamda 19 resim galerisi bulunan Gagosian ise ortaya çıkan iddialar karşısında suskun kalmayı tercih etse de, Weyant'ın kariyeri ile ilgili tartışmada söz aldı.

Genç sanatçıya diğer sanatçılara nasıl davranıyorsa aynı şekilde davrandığını belirten Gagosian, “O çok akıllı ve ihtiyat sahibi bir sanatçı. Onu büyük kötü kurtlardan korumaya çalışıyorum” diyerek haklarında çıkan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

27 yaşındaki genç sanatçı, Gagosian’ın akıl hocalığından memnuniyet duyduğunu ve bunun kendisi için bir rahatlık yarattığını belirterek tartışmalara nokta koydu.

‘KORKU VE ENDİŞELERİMİ RESİMLERİNİ YAPTIĞIM KADINLARA AKTARDIM’

Hiç şüphesiz Weyant’ın bu başarısı pek de görülen cinsten değil. Öyle ki, sanat dünyasıyla geç tanışan sosyal medya platformlarına yansıyan çalışmalarıyla ilgiyi bir anda üzerinde toplayan Weyant’ın Rhode Island School of Design'daki öğrenciliği döneminde oldukça başarılı olduğu anlaşılıyor.

Here's #yyc teen Anna Weyant showing off some of her work - currently being shown at the National Gallery of Canada! pic.twitter.com/M42ARurXhK