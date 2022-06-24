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Ukrayna'da dikkat çeken görüntü: 9 katlı binanın çatısındaki bomba vinçle çıkarıldı

#Ukrayna#Harkov#Bomba
Ukraynada dikkat çeken görüntü: 9 katlı binanın çatısındaki bomba vinçle çıkarıldı

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde Mart ayında 9 katlı bir binaya atılan ve infilak etmeyen Rus yapımı bomba, ekiplerin titiz çalışmasıyla vinç kullanılarak sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattıkları işgalde umduğunu bulamayan Rus birlikleri taktik değiştirerek Başkent Kiev ve çevresinden çekilip saldırılarını ülkenin doğusundaki Donbas bölgesine yoğunlaştırmıştı.

Donbas bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus Ordusuna karşı koymak isten Ukraynalı güçler için durum her geçen gün daha da zorlaşıyor. Luhansk bölgesi valisi askerlerinin bölgedeki kritik iki kent Severodonetsk ve Lysychansk'ı terk etmek zorunda kalabileceğini açıkladı.

KRİTİK SİLAH ÜLKEYE ULAŞTI

Rus birlikleri köşeye sıkıştırdıkları Ukrayna askerlerine karşı saldırı amaçlı saldırılar düzenlerken Ukrayna'ya avantaj sağlayabileceği düşünülen Amerikan Himars roketatarları Perşembe günü ülkeye ulaştı.

Severodonetsk ve Lysychansk'ın kaybedilmesi Ukrayna için büyük bir darbe olacak ve Luhansk bölgesinin kontrolünü tamamen Rusya'ya bırakacak ancak savaşı sona erdirmesi pek mümkün değil.

Ukraynada dikkat çeken görüntü: 9 katlı binanın çatısındaki bomba vinçle çıkarıldı

Harkov'daki bombardıman kenti moloz yığınına çevirdi/AFP

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HARKOV'A VAHŞİ BOMBARDIMAN

Severodonetsk ve Lysychansk için kanlı mücadele sürerken Ukrayna'nın Rusya ile kuzey sınırındaki Harkov bu hafta şimdiye kadarki en ağır saldırılarla karşı karşıya kaldı.

Perşembe akşamı şehirde şiddetli patlamalar duyuldu. Salı günü yapılan vahşi bombardımanda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Vali Oleh Synehubov, kayıpların artacağına dikkat çekerek, "Rus birlikleri sivil altyapıyı bombalamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ukraynada dikkat çeken görüntü: 9 katlı binanın çatısındaki bomba vinçle çıkarıldı

PATLAMAYAN BOMBAYI ÇIKARMAK İÇİN TİTİZ OPERASYON

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusunun kontrol altına aldığı bölgelerde patlamamış yüzlerce mühimmat bulunuyor.

Harkov bölgesine bağlı Pivnichna Saltivka'da bomba imha ekipleri ve Acil Durumlar Servisine bağlı bir ekip, 9 katlı bir binaya Mart ayında atılan, ancak infilak etmeyen Rus yapımı FAB-500 tipi bombayı bulunduğu yerden çıkarabilmek için titiz bir çalışma başlattı.
Ukraynada dikkat çeken görüntü: 9 katlı binanın çatısındaki bomba vinçle çıkarıldı

Mart ayında bölgedeki hava saldırılarının aralıksız devam etmesiyle bulunduğu yerden alınamayan bomba, 3 ay sonra özel kurtarma aracı, forklift, vinç ve yaklaşık 10 bomba imha uzmanı ile kurtarma görevlilerinin katıldığı operasyonla çatıdan çıkarıldı.

Bombanın isabet ettiği yerde infilak etmesi durumunda binayı yerle bir edebilecek güçte olduğu belirtildi.
Ukraynada dikkat çeken görüntü: 9 katlı binanın çatısındaki bomba vinçle çıkarıldı

FAB-500, öncelikle Rus Hava Kuvvetleri, eski Sovyet ülkeleri ve ihraç edilen diğer ülkeler tarafından kullanılırken, yüksek patlayıcı bir savaş başlığına sahip olduğu biliniyor.

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