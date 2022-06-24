Ukrayna'da dikkat çeken görüntü: 9 katlı binanın çatısındaki bomba vinçle çıkarıldı

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattıkları işgalde umduğunu bulamayan Rus birlikleri taktik değiştirerek Başkent Kiev ve çevresinden çekilip saldırılarını ülkenin doğusundaki Donbas bölgesine yoğunlaştırmıştı.

Donbas bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus Ordusuna karşı koymak isten Ukraynalı güçler için durum her geçen gün daha da zorlaşıyor. Luhansk bölgesi valisi askerlerinin bölgedeki kritik iki kent Severodonetsk ve Lysychansk'ı terk etmek zorunda kalabileceğini açıkladı.

KRİTİK SİLAH ÜLKEYE ULAŞTI

Rus birlikleri köşeye sıkıştırdıkları Ukrayna askerlerine karşı saldırı amaçlı saldırılar düzenlerken Ukrayna'ya avantaj sağlayabileceği düşünülen Amerikan Himars roketatarları Perşembe günü ülkeye ulaştı.

Severodonetsk ve Lysychansk'ın kaybedilmesi Ukrayna için büyük bir darbe olacak ve Luhansk bölgesinin kontrolünü tamamen Rusya'ya bırakacak ancak savaşı sona erdirmesi pek mümkün değil.



Harkov 'daki bombardıman kenti moloz yığınına çevirdi/AFP

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HARKOV'A VAHŞİ BOMBARDIMAN

Severodonetsk ve Lysychansk için kanlı mücadele sürerken Ukrayna'nın Rusya ile kuzey sınırındaki Harkov bu hafta şimdiye kadarki en ağır saldırılarla karşı karşıya kaldı.

Perşembe akşamı şehirde şiddetli patlamalar duyuldu. Salı günü yapılan vahşi bombardımanda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Vali Oleh Synehubov, kayıpların artacağına dikkat çekerek, "Rus birlikleri sivil altyapıyı bombalamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.





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