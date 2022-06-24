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Son dakika... BDDK’dan konut kredisine yeni kriter... 2 milyonluk ev A sınıfıysa ne kadar kredi çıkar, aylık taksiti ne olur? İşte son düzenleme...

#BDDK#Konut Kredisi#Taksit
Son dakika... BDDK’dan konut kredisine yeni kriter... 2 milyonluk ev A sınıfıysa ne kadar kredi çıkar, aylık taksiti ne olur İşte son düzenleme...
Burak TAŞÇI

Konut kredilerine yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bir dizi değişikliğe gitti. Binaların enerji verimliliğine göre kredi şartları yeniden düzenlenirken limitlerde de güncelleme yapıldı.

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Konut kredisi çekecek olanlara yönelik yenilikler ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, konut kredilerinde enerji verimliliğini ön plana çıkardı. Buna göre sıfır konutlarda (1. El olarak da geçiyor) enerji sınıfı A olan bir evin değeri 2 milyon ve altındaysa yüzde 90’ına kadar kredi çıkıyor. Başka bir deyişle evin fiyatı 2 milyon liraysa 1.8 milyon liraya kadar kredi çıkıyor.

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İkinci el konutlarda kredi limitleri düşük tutulsa da kredi verme oranı düşük kaldı. Değeri 500 bin lira ve altında bulunan A enerji sınıfı bir evin yüzde 90’ına kredi çıkıyor. Yani 450 bin lira kredi çekilebiliyor. Değeri 500 bin ile 2 milyon lira arasındaki ikinci el A enerji sınıfı ev için yüzde 70 oranında kredi kullanılabiliyor. Evin değerini 2 milyon olduğunu varsayarsak 1.4 milyon liraya kadar kredi kullanılabiliyor.

A, B, C ENERJİ SINIFI NEDİR?

Binalar için enerji sınıflandırmaları A ile G arasında gerçekleşiyor. A en verimli, G ise en verimsiz enerji sınıfını oluşturuyor.
Bina olması gereken tüm yapı ve yalıtım standartlarını taşıyorsa C enerji sınıfını alıyor. Eğer bina, olması gereken standartlardan daha iyi bir standarda sahipse B enerji sınıfına dahil oluyor.

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Bina, en verimli sınıfı temsil eden A sınıfı verimliliğe sahipse, binanın tasarımı, yalıtımı, ısıtma-soğutma-havalandırma sistemleri, cam-pencere sistemleri çok kaliteli sistemlerdir ve mümkün olan en üst seviyede yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlandığı anlamını taşır.

Binanızın A sınıfı çıkması hem çevre dostu bir binaya sahip olmanızı hem de A sınıfı bir binanın işletme maliyetleri çok düşük olduğu için binanıza olan talebin doğrudan artmasını ve maddi açıdan değerinin yükselmesini sağlayabilir.

Son dakika... BDDK’dan konut kredisine yeni kriter... 2 milyonluk ev A sınıfıysa ne kadar kredi çıkar, aylık taksiti ne olur İşte son düzenleme...

Son dakika... BDDK’dan konut kredisine yeni kriter... 2 milyonluk ev A sınıfıysa ne kadar kredi çıkar, aylık taksiti ne olur İşte son düzenleme...


 

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#BDDK #Konut Kredisi#Taksit

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