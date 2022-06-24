Marmaris orman yangınını çıkaran zanlının babası gözyaşlarına boğuldu

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Marmaris'te devam eden orman yangının şüphelisi 34 yaşındaki Sacit Ayhan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Sacit Ayhan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından bu sabah Marmaris Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sacit Ayhan, Muğla E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

Şüpheli adli makamlara verdiği ifadede, bulunduğu bölgede ailesi ile ticari bir anlaşmazlık bulunduğunu ve anlaşmazlık sebebi ile kızarak yaktığını, hatta kendisini de yakmak istediğini, olay esnasında alkollü olduğunu belirtti.

ZANLININ BABASI KONUŞTU

Tutuklanan zanlı Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan A Haber'e açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına boğulan Kadir Ayhan şu ifadeleri kullandı:

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"Buradan Değirmenyanı'na gitti. Çalışmaya patoz işleri için gitti. Ama kıyafetlerini aldı duşunu yaptı, sakal tıraşı felan oldu. Üstünü değiştirip eski kıyafetlerini alıp gitti. Akşam saatlerinde geleceğini söyledi. Ama gelmedi yangın da çıkınca bende endişe ettim. Aradım kendisini telefonu meşguldü ve 5-6 dakika sürdü. Ama ondan sonra ulaşamadım. Ulaşamayınca yangının arasında kaldığını düşündüm.

"BUNU BEKLEMİYORDUM"

Sağdan soldan bilgi almaya çalıştım. Bana yolların kapalı olduğunu söylediler. Ama sonra güvenlik güçlerinden aldığımı bilgiye göre motoru bulunmuş. Daha sonrada kendisinin yakalandığını söylediler. Ama kendisinden bunu beklemiyordum. Bunu yapacak birisi değil.

Doğayı da insanları da seven ve doğadan ekmek yiyen birisi. Kendimiz arıcıyız ve yıllarca bu işi yaptık. Bizler hala ormandan ekmek yiyen insanlarız. Kekik işleri yapıyoruz. Çay kırdı geldi, kışlık içmek için. Ben yapacağını hiç ummazdım.

O gün giderken yanında hiçbir şey götürmedi sadece yanına bir terlik aldı gitti. Yanına bir de su alır yollarda su olmadığı için. Ben karakoldan güvenlik güçleri gelince öğrendim. Olay anında ona ulaşamıyordum. Nereye gittiğini bilmiyordum.

"ÖLÜSÜNÜ BULSAM DAHA İYİYDİ"

Keşke orman yanmasaydı, kendisini öldürseydi. Ölüsünü bulsam daha iyiydi. Çünkü orman gitti. Bizler buradan ekmek yiyen insanlarız. Burada herkesin ekmeği ile oynadı. Yaptıysa öyle ama yapmadıysa da bilmiyorum. Çünkü bunu yapacak biri değildi.

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Kötü insanlarla ilişkisi yoktu, evde sakin ve sessiz birisiydi. Ne sinirlenme olayı vardır ne agresif bir olayı vardır. Keçilere bakar, deniz çok sever ve denize dalış yapar. Böyle biriydi. Ben yapacağını hiç beklemiyordum."