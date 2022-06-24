Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Çin’de akılalmaz kaza… Elektrikli otomobil üçüncü kattan düştü, 2 kişi öldü!

#Çin#Elektrikli Araba#Nio

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarından birinin Şanghay'daki merkezinin üçüncü katından düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Akılalmaz kazanın görüntüleri sosyal medya yoluyla yayılınca kaza dünya basınında da manşet oldu.

Haberin Devamı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarından birinin Şanghay'daki merkezinin üçüncü katından düşmesi sonucu iki kişinin öldüğünü söyledi.

Kazada ölenlerin birinin ortak şirketten bir personel olduğu açıklandı.

Firma, olayın çarşamba günü yerel saatle 17:20 civarında gerçekleştiğini söyledi. Hayatını kaybedenler, binadan düşen aracın içindeydi.

Çin’de akılalmaz kaza… Elektrikli otomobil üçüncü kattan düştü, 2 kişi öldü
Üçüncü kattan düşen otomobil 2 kişiye mezar oldu

Gözden Kaçmasın

Çinde inanılmaz görüntü: Elektrikli bisiklet patladı... Asansörün içinde dehşeti yaşadılarÇin'de inanılmaz görüntü: Elektrikli bisiklet patladı... Asansörün içinde dehşeti yaşadılar! Haberi görüntüle

Nio şirketi, hükümet yetkilileriyle iş birliği içinde olayla ilgili derhal soruşturma başlattığını söyledi.

Arabanın düştüğü üçüncü kat alanı şirket tarafından bir showroom, bir test tesisi ve aynı zamanda bir otopark olarak alanı olarak tanımlanmıştı.

Haberin Devamı

Şirket yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimiz, kazanın nedeninin araştırılması ve analizini başlatmak için kamu güvenliği departmanı ile iş birliği yapmıştır. Olay yerindeki durumun analizine dayanarak, bunun bir kaza olduğunu (araçtan kaynaklanmadığını) başlangıçta teyit edebiliriz, "Bu kazadan dolayı çok üzgünüz ve hayatını kaybeden meslektaşımıza ve ortak çalışanımıza en derin taziyelerimizi iletmek isteriz. Ailelere yardım için bir ekip kurulmuştur."

Kaza hakkında şirket tarafından yapılan açıklama Çin sosyal medya platformu Weibo’da yayınlandı ve yarım saat içinde 1000'den fazla yorum aldı, ancak bu paylaşım daha sonra kaldırıldı.

Gözden Kaçmasın

Akılalmaz ölüm... Çim biçerken uçak çarptıAkılalmaz ölüm... Çim biçerken uçak çarptı!Haberi görüntüle

Açıklamanın son cümlesi olan "aracın kendisiyle ilgili değil" ifadesi sosyal medya kullanıcılarının çok sayıda öfkeli tepkisini tetikledi.

Bir yorumda "kapitalizmin soğukkanlılığını gösteriyor" yazılırken, bir diğerinde ise "Son cümle çok kayıtsız. Test sürücüleri aracı test etmeye geldiler ama [kazanın] araçla alakası yok diyorsunuz." ifadesi yer aldı.

Yine bir başka Weibo kullanıcısı, "Kaza olup olmadığını doğrulamak için kamu güvenliği bürosu olmalı." dedi.

Çin’de akılalmaz kaza… Elektrikli otomobil üçüncü kattan düştü, 2 kişi öldü
Araç üçüncü kattan böyle düştü ve kullanılamaz hale geldi

Haberin Devamı

Araba üreticisi şirket, ifadenin gözden geçirilmiş bir versiyonunu yayınladı; bu ifade, olaya hâlâ bir kaza olarak atıfta bulunuyor, ancak şimdi, görünüşe göre, cümlenin bu kısmını vurgulamak için parantez içinde "araçtan kaynaklanmadı" ifadesi yer alıyor.

Nio, Çin'in elektrikli araç endüstrisine hâkim olma yolundaki yerel hamlesinin ön saflarında yer alıyor. Şirket müşterilerin sık şarj etme konusundaki endişelerinin üstesinden gelmenin bir yolu olarak arabalarında değiştirilebilir pillere çok yatırım yaptı.

Nio, Şangay'da büyük bir üretim tesisi bulunan multi-milyarder Elon Musk'ın ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya rakip.

Gözden Kaçmasın

İsviçreli teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak 15 dakikada dolacakİsviçreli teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak! 15 dakikada dolacakHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

APden 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli araçların satışını yasaklanmasına onayAP'den 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli araçların satışını yasaklanmasına onay Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Elektrikli Araba#Nio

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer
Son dakika: Havuzda korku dolu anlar ABDli yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

Son dakika: Havuzda korku dolu anlar! ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

#Anita Alvarez

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer
Son dakika: Havuzda korku dolu anlar ABDli yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

Son dakika: Havuzda korku dolu anlar! ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

#Anita Alvarez