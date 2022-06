Çin’de akılalmaz kaza… Elektrikli otomobil üçüncü kattan düştü, 2 kişi öldü!

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarından birinin Şanghay'daki merkezinin üçüncü katından düşmesi sonucu iki kişinin öldüğünü söyledi.

Kazada ölenlerin birinin ortak şirketten bir personel olduğu açıklandı.

Firma, olayın çarşamba günü yerel saatle 17:20 civarında gerçekleştiğini söyledi. Hayatını kaybedenler, binadan düşen aracın içindeydi.

Üçüncü kattan düşen otomobil 2 kişiye mezar oldu

Nio şirketi, hükümet yetkilileriyle iş birliği içinde olayla ilgili derhal soruşturma başlattığını söyledi.

Arabanın düştüğü üçüncü kat alanı şirket tarafından bir showroom, bir test tesisi ve aynı zamanda bir otopark olarak alanı olarak tanımlanmıştı.

Şirket yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimiz, kazanın nedeninin araştırılması ve analizini başlatmak için kamu güvenliği departmanı ile iş birliği yapmıştır. Olay yerindeki durumun analizine dayanarak, bunun bir kaza olduğunu (araçtan kaynaklanmadığını) başlangıçta teyit edebiliriz, "Bu kazadan dolayı çok üzgünüz ve hayatını kaybeden meslektaşımıza ve ortak çalışanımıza en derin taziyelerimizi iletmek isteriz. Ailelere yardım için bir ekip kurulmuştur."

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ