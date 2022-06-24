Çin’de akılalmaz kaza… Elektrikli otomobil üçüncü kattan düştü, 2 kişi öldü!

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Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarından birinin Şanghay'daki merkezinin üçüncü katından düşmesi sonucu iki kişinin öldüğünü söyledi.

Kazada ölenlerin birinin ortak şirketten bir personel olduğu açıklandı.

Firma, olayın çarşamba günü yerel saatle 17:20 civarında gerçekleştiğini söyledi. Hayatını kaybedenler, binadan düşen aracın içindeydi.

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Nio şirketi, hükümet yetkilileriyle iş birliği içinde olayla ilgili derhal soruşturma başlattığını söyledi.

Arabanın düştüğü üçüncü kat alanı şirket tarafından bir showroom, bir test tesisi ve aynı zamanda bir otopark olarak alanı olarak tanımlanmıştı.

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Şirket yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimiz, kazanın nedeninin araştırılması ve analizini başlatmak için kamu güvenliği departmanı ile iş birliği yapmıştır. Olay yerindeki durumun analizine dayanarak, bunun bir kaza olduğunu (araçtan kaynaklanmadığını) başlangıçta teyit edebiliriz, "Bu kazadan dolayı çok üzgünüz ve hayatını kaybeden meslektaşımıza ve ortak çalışanımıza en derin taziyelerimizi iletmek isteriz. Ailelere yardım için bir ekip kurulmuştur."

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) June 23, 2022

Kaza hakkında şirket tarafından yapılan açıklama Çin sosyal medya platformu Weibo’da yayınlandı ve yarım saat içinde 1000'den fazla yorum aldı, ancak bu paylaşım daha sonra kaldırıldı.

Açıklamanın son cümlesi olan "aracın kendisiyle ilgili değil" ifadesi sosyal medya kullanıcılarının çok sayıda öfkeli tepkisini tetikledi.

Bir yorumda "kapitalizmin soğukkanlılığını gösteriyor" yazılırken, bir diğerinde ise "Son cümle çok kayıtsız. Test sürücüleri aracı test etmeye geldiler ama [kazanın] araçla alakası yok diyorsunuz." ifadesi yer aldı.

Yine bir başka Weibo kullanıcısı, "Kaza olup olmadığını doğrulamak için kamu güvenliği bürosu olmalı." dedi.

Araç üçüncü kattan böyle düştü ve kullanılamaz hale geldi

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Araba üreticisi şirket, ifadenin gözden geçirilmiş bir versiyonunu yayınladı; bu ifade, olaya hâlâ bir kaza olarak atıfta bulunuyor, ancak şimdi, görünüşe göre, cümlenin bu kısmını vurgulamak için parantez içinde "araçtan kaynaklanmadı" ifadesi yer alıyor.

Nio, Çin'in elektrikli araç endüstrisine hâkim olma yolundaki yerel hamlesinin ön saflarında yer alıyor. Şirket müşterilerin sık şarj etme konusundaki endişelerinin üstesinden gelmenin bir yolu olarak arabalarında değiştirilebilir pillere çok yatırım yaptı.

Nio, Şangay'da büyük bir üretim tesisi bulunan multi-milyarder Elon Musk'ın ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya rakip.