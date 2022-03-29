Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... İngiliz basını yazdı! İşte Rusya'nın barış şartları

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaşa son vermek için İstanbul tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın gözü kulağı ise tabiri caizse bugün İstanbul'da gerçekleşecek Rusya - Ukrayna müzakerelerinde. Tarihi görüşmeye saatler kala İngiliz Financial Times gazetesinden çok konuşulacak bir iddia geldi.

Gazete Rusya'nın bugün İstanbul'da devam edecek Ukrayna ile müzakerelerde, ülkenin "Nazilerden arındırılması" talebinden vazgeçtiğini ve askeri bir ittifaka girmemesi halinde AB üyesi olabilmesine izin vermeye hazırlandığını yazdı.

Gazete, görüşmeler hakkında bilgi sahibi dört kişiye dayandırdığı haberinde, Moskova ve Kiev'in çatışmaların durdurulmasını görüştüğünü ve olası bir anlaşmanın parçası olarak, Ukrayna'nın güvenlik garantileri ve potansiyel AB üyeliği karşılığında NATO üyesi olma isteğinden vazgeçmesinin gündemde olduğunu belirtti.

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3 ANA KOŞUL TASLAKTA YER ALMADI

Anlaşma henüz sonuçlandırılmadığı için adının açıklanmasını istemeyen yetkililerin verdiği bilgilere göre, taslak ateşkes anlaşması metninde, Rusya'nın başta dile getirdiği üç ana ana talep olan "Nazilerden arındırılma" ve "Silahsızlanma" ve "Ukrayna'da Rusça için yasal koruma" yer almıyor.

Tarafların temsilcilerinin bugün İstanbul'da bugün dördüncü tur görüşmelere başlayacağını belirten gazete, Rusya'nın ödünlerinin, Ukrayna'nın beklenenden daha sıkı bir direniş göstermesi ve Rusya'nın operasyonel yetersizlikleri sonucu bir aydır süren işgalin genel anlamda durma noktasına gelmesi sonucu olduğunu vurguluyor.

UKRAYNA TARAFINDA 'PERDELEME' ŞÜPHESİ

Ancak Ukrayna ve Batılı destekçilerinin Putin'in görüşmeleri yorgun güçlerini tazelemek ve yeni bir saldırı başlatmak için bir perdeleme olarak kulanmasından şüphe duyduğu vugulanıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin partisinin parlamentodaki lideri ve Kiev'in müzakere ekibinin bir parçası olan David Arakhamia da, gazeteye yaptığı açıklamada tarafların güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın olası AB üyeliği konusunda uzlaşmaya yakın olunduğunu belirtiyor, ancak büyük bir ilerleme ihtimali konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Arakhamia "En başından beri tüm meseleler masada ama hala çözülemeyen noktalar var" diyor. Görüşmelere yakın bir başka kaynak da Rusya'nın neredeyse her gün hem askeri baskı hem de Kiev'in silahsızlanması konularında tutum değiştirmesinden kaygılı olduklarını belirtiyor.

Zelenski, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunarak, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğünü belirtti ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve sonuçlarının analiz edilmesi için uzman bir ekip kurulduğunu duyurdu. Zelenski, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunarak, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğünü belirtti ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve sonuçlarının analiz edilmesi için uzman bir ekip kurulduğunu duyurdu.

Kremlin Söcüsü Dimitri Peskov'un da "Rusya görüşmelerdeki ilerlemeler konusunda konuşamaz ve konuşmayacaktır. Bu sadece müzakere sürecine zarar verir" dediği aktarılıyor.

İŞTE RUSYA'NIN TALEPLERİ

Değerlendirilen anlaşmaya göre, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesinin yanı sıra, nükleer silah geliştirme ve topraklarında yabancı askeri üs bulundurmamasının da öngörüldüğü kaydediliyor.

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Karşılığında da, Ukrayna'nın aralarında Rusya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Çin, İtalya, Polonya, İsrail ve Türkiye'den güvenlik garantileri alacağı söyleniyor.

Ancak Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin herhangi bir anlaşmanın garantörler tarafından kabul edilmesi ve parlamentolar tarafından onaylanması gerektiğini söylediği hatırlatılıyor.

Zelenski'nin ayrıca, anayasayı değiştirmeden önce anlaşmayı referanduma sunacağını söylediği ve bunun en az bir yıl alacak bir süreç olduğu kaydediliyor.

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Değerlendirilen taslak metinde, Ukrayna'nın Rusya'nın 2014'te ele geçirdiği iki bölgesini geri alma talebinden bahsedilmediği ve bunun Putin ve Zelenski arasında gelecekte yapılacak müzakerelere bırakıldığı ifade ediliyor.

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Arakhamia Moskava'nın Rusya'nın, Kiev'in Kırım'ın ve doğudaki iki bölgenin ilhakını tanımasını talep ettiğini söylüyor ve "Bağımsızlık Bildirgemiz'in dışındaki hiçbir sınırı kabul etmeyeceğiz. Bu en kritik nokta" diyor.

Ateşkes anlaşması başarılı olursa, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının buluşup, güvenlik garantilerini ve Rusça'nın Ukrayna'da korunması gibi sosyal meselelerdeki anlaşmaları sonuçlandıracağı ifade ediliyor. Bunu da Putin ve Zelenski arasındaki bir görüşmenin izleyeceği kaydediliyor. Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov'un böyle bir görüşme için "herhangi bir hareket" olmadığını söylediği de aktarılıyor.

Rus ordusunun kontrolü sağlamaya çalıştığı Ukrayna'nın Mariupol kentinde alan kontrolü yapan bir Rus tankı, pusuya yatan bir Ukraynalı direnişçi tarafından tanksavar ile vuruldu. Rus ordusunun kontrolü sağlamaya çalıştığı Ukrayna'nın Mariupol kentinde alan kontrolü yapan bir Rus tankı, pusuya yatan bir Ukraynalı direnişçi tarafından tanksavar ile vuruldu.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

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06.18 Zelenski Ukrayna kuvvetlerinin Kiev'in kilit banliyösü Irpin'i geri aldığını söyledi,

06.06 Ukraynalı gazeteci Rus güçleri tarafından 'esir alındı' Meslektaşı Natalia Boguta bir Facebook gönderisinde Dmytro Khyliuk'un Mart ayı başlarında kaybolduğunu ve Kiev dışındaki bir kasabada tutulduğunu söyledi.

KREMLİN'DEN AVRUPA'YA UYARI

05.41 Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa ülkelerinin Rus gaz ihracatını ruble olarak ödemeyi reddetmesi halinde Rusya'nın henüz nasıl tepki vereceği konusunda nihai bir karar vermediğini söyledi, ancak Moskova'nın kıtaya ücretsiz yakıt tedarik etmeyeceği konusunda uyardı.

Gözden Kaçmasın Gözyaşlarını dindirecek İstanbul umudu Haberi görüntüle

03.00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunarak, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğünü belirtti ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve sonuçlarının analiz edilmesi için uzman bir ekip kurulduğunu duyurdu.

00.10 ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Rusya'da rejim değişikliği olması gerektiği yönünde yaptığı açıklamaların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Ne düşündüğü umurumda değil" dedi.

23.30 Rusya Savunma Bakanlığı, Türk uzmanlar tarafından 2 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, fırtına sonucu çıpalarından kurtulan Ukrayna’ya ait mayınların hala Karadeniz’de sürüklenme riskinin bulunduğunu açıkladı.

23.23 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile yapılacak müzakerelerde yeni turun Türkiye’de düzenlenecek olmasından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

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22.11 Rusya heyeti ile yarın İstanbul'da bir araya gelecek olan Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi

22.00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Türkiye'deki müzakerelerdeki en çok istekli oldukları amaçlarının ateşkesi sağlamak olduğunu söyledi.

19.50 Ukrayna’daki Ukrgazbank, teknik araçlarıyla ve silahlarıyla teslim olan Rus askerlerine 100 bin ruble (yaklaşık 15 bin TL) para ödülü vereceğini duyurdu.

18.22 Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı yarın saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilecek