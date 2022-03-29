Ukrayna'dan dünyaya flaş 'Z' sembolü çağrısı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş 5'inci haftasında.

Dünyanın gözü kulağı ise tabiri caizse İstanbul'daki görüşmelerde. Zira iki ülkenin heyetleri İstanbul'da kritik bir toplantıya katılıyor.

Barış için umut dolu bekleyiş sürerken Ukrayna'dan kritik bir çağrı geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bu sabah bir mesaj paylaştı.

Kuleba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dünyaya Z sembollerinin suç kapsamına alınması çağrısı yaptı.

Kuleba'nın bu açıklaması Almanya'nın Z sembollerine soruşturma açılabileceği yönünde sinyaller vermesi üzerine gelmesi dikkat çekti.

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ANLAMI HAFTALAR SONRA BELLİ OLDU

Geçtiğimiz haftalarda Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ne anlama geldiğini açıklamıştı.

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Söz konusu açıklamaya göre, bu sembollerin anlamını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre ‘Z’ harfi ‘Zafer, ‘V’ harfi ise ‘Görev tamamlanacak’ anlamını taşıyor.

Batı medyasında birçok gazete ise uzun uzun sembolün anlamını tartıştı, Rusya'dan gelen görüntüleri analiz etti. Bu semboller Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal için adeta yeni bir sembol oldu.

Kalın bir fırça darbesiyle tanklara çizilmiş beyaz 'Z' harfi, aşırı sağcı, Rus yanlısı protestocuların tabelalarında ve tişörtlerinde boy göstermeye başladı.

ALFABEDE BİLE OLMAYAN HARF

'Z' Rus alfabesinde olmamasına rağmen, harf Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik güçlü bir destek sembolüne dönüştü.

Rusya'nın çevresinde 'Z' logosuyla süslenmiş arabalar görüldü ve işletmeler camlarına bu harfi asarak Putin'e olan desteklerini gösterdiler.