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Savaşın korkunç yüzü... İnternete sızan görüntüler için Ukrayna harekete geçti

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna
Savaşın korkunç yüzü... İnternete sızan görüntüler için Ukrayna harekete geçti

Rus askeri olduğu öne sürülen üniformalı esirleri öldüresiye dövüldüğü ve ayaklarından vurdukları anların yer aldığı görüntüler ile ilgili Ukrayna'dan beklenen açıklama geldi.

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Ukrayna kuvvetlerinin Rus savaş esirlerini vurduğunu gösteren görüntülerin yankıları sürüyor.

Telegram'da yayınlanan görüntüler ile ilgili Ukrayna'dan beklenen açıklama geldi. Ukraynalı askeri yetkili Rus askerlerine kötü muamelede bulunanlara ceza verileceğini duyurdu.

Kiev geçtiğimiz saatlerde söz konusu görüntüler ile ilgili soruşturma başlattığını açıklamıştı.

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Rus basınında yer alan haberlere göre ise Rus müzakereciler esir askerlere yönelik kötü muameleyi protesto etti.

İnternete düşen görüntüler kısa sürede viral olmuş ve tepki çekmişti. Görüntüler savaşın korkunç yüzünü de bir kez daha gözler önüne sermişti.

SAVAŞTA KAÇ RUS ASKERİ ÖLDÜ?

24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaştaki Rus kayıpları ile ilgili çelişkili bilgiler bulunuyor.

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Son 24 saatte Ukrayna’ya ait 68 askeri üs yok edildi” açıklamasında bulunurken, Ukrayna Savunma Bakanlığı da Rusya'nın 17 bin 200 askeri personelini kaybettiğini duyurdu.

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Batılı istihbarat kaynakları ise bu sayısının 7 ila 12 bin arasında olduğu görüşünde.

2 Mart’ta 498 askerin öldüğünü açıklayan Rusya daha sonra resmi bir güncelleme yayınlamadı.

Geçtiğimiz günlerde Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Komsomolskaya Pravda’nın internet sitesinde yer alan haberde ise savaşta ölen Rus askerlerinin sayısının 16 binin üzerinde olduğu bilgisi yer almıştı.

Söz konusu haber kısa sürede yayından kaldırılmış, gazete bunun bir siber saldırı sonucu yayınlandığını iddia etmişti.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna

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