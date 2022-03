Son dakika: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde son durum! Bakan Çavuşoğlu: En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

Haberin Devamı

Rusya - Ukrayna savaşını sona erdirmek için gerçekleştirilen tarihi zirve bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması sonrası baş başa görüşmeler yapan iki ülke daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti. Zirve sonrası ilk açıklama ise Ukrayna heyeti tarafından yapıldı. Ukrayna heyeti "2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz. Güvenlik garantileri sağlanırsa nötr statüye geçeriz. Anlaşmada hiçbir şey AB’ye girmeye engel olmayacak. Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak görmek istiyoruz" derken Rusya tarafı ise "Bazı maddelerde uzlaşıldı" açıklamasında bulundu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: MÜZAKERELERİN BAŞINDAN BERİ EN ANLAMLI İLERLEME

Heyetlerin görüşmesine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaptı. "Müzakerelerin başından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" diyen Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün de her iki tarafın müzakere heyetlerini İstanbul'da bir araya getirdik. Toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması her iki ülkeye verdiğimiz önemin göstergesidir. Bu sürece destek vermesinden mennuniyet duyuyoruz. Bu savaş artık durmalıdır. Bugün bu toplantıda bir mesafe katedildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi.



Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir. Görüşmelerimizde insani yardım ve insani koridorların açılmasını ele aldık. Bugüne kadar 16 bin 500'den fazla vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik.



Bölgede mahsur kalan gemilerimizin çıkış ve seyrüsefer konusunu da gündeme getirdik. Bugünkü görüşme tarafların Türkiye'ye duydukları güvenin bir göstergesidir."