Son dakika: İstanbul'daki tarihi görüşme başladı! Rusya ve Ukrayna aynı masada...

Dolmabahçe Sarayı önünde sabahın erken saatleri itibari ile yoğun bir trafik yaşandı. Çok sayıda basın mensubunun hazır beklediği alana ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi.
Rusya-Ukrayna heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi. Her iki ülkenin heyeti de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasına katıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Görüşmelerden artık somut sonuçlar alınması gereken döneme girildiğini düşünüyoruz. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız." dedi.
GÖRÜŞME ÖNCESİ KULEBA'DAN AÇIKLAMA
Görüşmeler öncesinde televizyonda bir basın açıklaması yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Halkımızı, topraklarımızı ya da egemenliğimizi pazarlık konusu yapmıyoruz” dedi:
“En alt seviyede insani sorunlar, en üst seviyede de ateşkes uzlaşmasına varmak gündemimizde.”
MÜZAKERELER İKİ GÜN SÜRECEK
Türkiye Rusya’ya hava sahasını kapatmadığı için Rus heyetini taşıyan uçak, dün saat 16.15’te İstanbul’a sorunsuz olarak indi.Ukrayna heyeti ise önce bir komşu ülkeye karayoluyla geçti, oradan da hava yoluyla Türkiye’ye geldi. Ukrayna heyetini taşıyan uçak dün akşam Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.
Ukrayna ekibine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rus ekibine ise Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor.
DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME
Rusya-Ukrayna heyetleri arasında şimdiye kadar yüz yüze üç görüşme yapıldı. İlki 28 Şubat’ta Ukrayna ile Belarus sınırında Çernobil bölgesine yakın yerde gerçekleşti. İkinci ve üçüncü yüz yüze temas 4 ve 7 Mart tarihlerinde bu sefer Polonya ile Belarus sınırına yakın Beloveş yerleşim birimi yakınında gerçekleşti. Ardından müzakereler videokonferans yoluyla devam etti. 14-21 Mart tarihleri arasında sayısı belirtilmeyen bir dizi videokonferans yapıldı. İstanbul’da yapılacak görüşme ise dördüncü yüz yüze temas sayılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba 10 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelmişti. Dünyanın gözü savaşan iki ülke bakanının aynı masaya oturduğu bu toplantıya çevrilmişti.