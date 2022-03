Son dakika: İstanbul'daki tarihi görüşme başladı! Rusya ve Ukrayna aynı masada...

Gözden Kaçmasın İstanbul'daki tarihi zirveden ilk kareler Haberin Tüm Görselleri

Haberin Devamı

Dolmabahçe Sarayı önünde sabahın erken saatleri itibari ile yoğun bir trafik yaşandı. Çok sayıda basın mensubunun hazır beklediği alana ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi.



Rusya-Ukrayna heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi. Her iki ülkenin heyeti de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasına katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Görüşmelerden artık somut sonuçlar alınması gereken döneme girildiğini düşünüyoruz. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız." dedi.





TARİHİ TOPLANTI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrası heyetleri selamlayıp çalışma ofisinden ayrılırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu müzakere masasındaki heyetlere eşlik etti. Öte yandan görüşmelerin yapılacağı yerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki baş başa görüşmeler az önce sona erdi, heyetler arası görüşmeye geçildi.



Rusya ve Ukrayna heyeti aynı masada

Haberin Devamı

GÖRÜŞME ÖNCESİ KULEBA'DAN AÇIKLAMA

Görüşmeler öncesinde televizyonda bir basın açıklaması yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Halkımızı, topraklarımızı ya da egemenliğimizi pazarlık konusu yapmıyoruz” dedi:

“En alt seviyede insani sorunlar, en üst seviyede de ateşkes uzlaşmasına varmak gündemimizde.”

MÜZAKERELER İKİ GÜN SÜRECEK

Türkiye Rusya’ya hava sahasını kapatmadığı için Rus heyetini taşıyan uçak, dün saat 16.15’te İstanbul’a sorunsuz olarak indi.Ukrayna heyeti ise önce bir komşu ülkeye karayoluyla geçti, oradan da hava yoluyla Türkiye’ye geldi. Ukrayna heyetini taşıyan uçak dün akşam Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

Haberin Devamı

Ukrayna ekibine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rus ekibine ise Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor.

DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME



Rusya-Ukrayna heyetleri arasında şimdiye kadar yüz yüze üç görüşme yapıldı. İlki 28 Şubat’ta Ukrayna ile Belarus sınırında Çernobil bölgesine yakın yerde gerçekleşti. İkinci ve üçüncü yüz yüze temas 4 ve 7 Mart tarihlerinde bu sefer Polonya ile Belarus sınırına yakın Beloveş yerleşim birimi yakınında gerçekleşti. Ardından müzakereler videokonferans yoluyla devam etti. 14-21 Mart tarihleri arasında sayısı belirtilmeyen bir dizi videokonferans yapıldı. İstanbul’da yapılacak görüşme ise dördüncü yüz yüze temas sayılacak.



BAKANLAR ANTALYA'DA BULUŞMUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba 10 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelmişti. Dünyanın gözü savaşan iki ülke bakanının aynı masaya oturduğu bu toplantıya çevrilmişti.