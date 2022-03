Tarihi zirve dünya basınında! 'Avrupa, BM değil o başardı, haftanın şahsiyeti Erdoğan'

Haberin Devamı

Alman gazeteci-yazar Wolfram Weimer, NTV Online’da “Haftanın Şahsiyeti” köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yer verdi. “Haftanın Şahsiyeti Erdoğan” başlığıyla yeni bir makale yayınlayan Weimer, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

AVRUPA DEĞİL, ERDOĞAN ORGANİZE EDEBİLDİ



Ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail, İsviçre, Papa veya Birleşmiş Milletler’in değil Erdoğan’ın İstanbul’da organize edebildiğini söyleyen Weimer, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında bir arabulucu olarak belirlendi. Türkiye, yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesidir. Erdoğan bunun yerine yeni boru hattı anlaşmaları yapıyor ve Rusya ile devasa bir nükleer santral inşa ediyor" yorumunda bulundu.

DÜNYA İSTANBUL'A BAKIYOR



İstanbul’daki müzakere görüşmeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Weimer, şunları söyledi;



“Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor. Rusya ve Ukrayna temsilcileri, Türk metropolünde ateşkes hakkında görüşmek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda şahsen anlaştı. Bakanlar düzeyindeki ilk görüşmeler 10 Mart'ta Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleşti. Erdoğan, Putin'in Ukrayna'dan onurlu bir şekilde çekilmesi gerektiğini formüle ediyor.

HER İKİ TARAF İÇİN DE DİPLOMATİK MÜZAKERECİ



Erdoğan uyguladığı politikalarla kendisini her iki savaşan taraf için de diplomatik bir müzakereci olarak konumlandırmayı başardı. Erdoğan her iki tarafta da iyi ilişkilere vurgu yapıyor. Türkiye için hem Rusya hem de Ukrayna Karadeniz'de iyi komşular. Türkiye, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasından kaçınan tek üye oldu.



Türkiye ayrıca Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmayan tek NATO ülkesidir” dedi. Rusya’daki Türk işletmelerinin öneminde de bahseden Weimer, “Avrupa Birliği’nden farklı olarak, Ruslar halen birçok Türk ATM'sinden yerli banka kartlarını kullanarak para çekebiliyor. Türk inşaat firmalarının Rusya'daki faaliyetleri de önemli. Türk şirketlerinin Rusya'daki inşaat projelerinin toplam hacmi yakında 100 milyar dolara ulaşacak” sözlerine yer verdi.





Türkiye'deki görüşmeler dünya basınında geniş yer aldı. İngiliz Telegraph Gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki tarafı da ateşkes sağlamaya ve bu trajediye son vermeye çağırdığına dikkat çekti.

WASHINGTON POST: DÜNYA TÜRKİYE'DEN HABER BEKLİYOR

Washington Post Gazetesi de Erdoğan'ın ateşkes çağrısına yer verirken, "Türkiye Rusya ve Ukrayna'yı anlaşmaya çağırdı. Tüm dünya onlardan haber bekliyor" ifadelerine yer verdi.

DAİLYMAİL: PUTİN-ZELENKSİ ZİRVESİ İSTANBUL'DA OLABİLİR

İngiliz Dailymail Gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkes için Putin ile görüştüğünü belirtti ve Putin-Zelenski görüşmesinin İstanbul'da yapılabileceğini ancak tarihin henüz net olmadığını yazdı.

CNN: TÜRKİYE İKİ ÜLKE İLE DE İYİ İLİŞKİLERE SAHİP

CNN yaptığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Her iki ülkenin meşru endişelerini giderebilecek bir anlaşmaya varılması mümkün" sözlerini öne çıkarırken Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğunu vurguladı.