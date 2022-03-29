Son dakika... Dünyanın gözü İstanbul'daki toplantıda! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm dünya sizden müjde bekliyor'

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, Rusya'nın işgal harekâtını sona erdirmek için her düzeyde yoğun mekik diplomasisi yürüten Türkiye, iki ülke heyetleri arasında bir süredir videokonferans yöntemiyle devam eden görüşmelerin tarihe geçecek ‘yüz yüze’ toplantılarına da ev sahipliği yapıyor. İki ülke heyetleri bugün İstanbul’da bir araya geldi. Ukrayna ekibine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı'nın Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rus ekibine ise Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutundan çıkarak Rusya - Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı için Dolmabahçe'ye geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantıdan önce heyetlere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Türkiye'ye ve İstanbulumuza hoş geldiniz. Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkeleriniz adına büyük gayret gösterdiniz. Sizleri, şahsım ve milletim adına ayrıca tebrik ediyorum. Çatışmalar, dostunuz ve komşunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor. Krizin başından itibaren her düzeyde samimi gayret sarfettik. Dostluk, komşuluk, insani yakınlık ve hukukun gereğini yerine getirmeye çalıştık.

HER İKİ TARAFIN HAKKINI KORUYAN BİR YAKLAŞIM SERGİLEDİK

Tüm uluslararası platformlarda iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan kollayan gözeten, adilane bir yaklaşım sergiledik. Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık.

DÜNYA SİZDEN MÜJDELİ HABERLERİ BEKLİYOR

Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir. Trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Türkiye olarak sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık ve kaçınmıyoruz. Bir an önce ateşkesin, barışın sağlanması herkesin faydasınadır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girildiğini düşünüyoruz. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız.

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LİDERLER DÜZEYİNDEKİ TEMASA DA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ

Bu konuşmamdan sonra Taşkent'e hareket ediyoruz. Ancak Dışişleri Bakanımı ihtiyaç duymanız halinde gereken her türlü desteği vermesi adına İstanbul'da bırakıyorum. Barışın yeniden tesisi için insiyatif almaktan kaçınmayacağınızı biliyorum. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyinde teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya da hazırız. Her biri değerli birer dostum olan devlet başkanlarınıza en kalbi selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum.