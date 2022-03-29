Zelenski: Rusya 24 Şubat öncesine dönmeli

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Ukrayna ile Rus teknik heyetleri arasındaki müzakereler bu hafta başında İstanbul’a taşınırken, görüşme öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den önemli açıklamalar geldi. Zelenski, Meduza Genel Yayın Yönetmeni İvan Kolpakov, Dozhd TV Genel Yayın Yönetmeni Tikhon Dzyadko, Nobel ödüllü Rus gazeteci Dmitry Muratov’un gazetesi Novaya Gazetesi yazarı Mikhail Zygar ve Rus muhalif gazeteci Vladimir Salavyov’un sorularını cevapladı.

Yeni tur görüşmeler öncesinde Rus muhalif medyasına demeç veren Zelenski, sürecin zorlu geçeceğine işaret etti. “6 maddeden 4’ü üzerinde mutabakat sağlandı” yönündeki açıklamaların tercüme hatası nedeniyle gerçekleri yansıtmadığını vurgulayan Volodimir Zelenski özetle şunları söyledi:

GÜVENLİK GARANTİLERİ

“Bizim görüşme gündemimizde Ukrayna’nın silahlardan arındırılması ve milliyetçi unsurlardan temizlenmesi gibi bir maddemiz yok. Çünkü bunu, başından beri anlamsız buluyoruz. Ukrayna’nın tarafsızlığının da yer aldığı güvenlik garantilerine gelince, Rusya’ya verilecek garantiler Ukrayna için de geçerli olmalı. Bunun da Ukrayna halkına referandum ile sunulması gerekiyor. Ayrıca anlaşmaya garantör olacak üçüncü ülkelerin meclislerinde de bu kararların onaylanması gerekiyor. Bu süreçlerden sonra garantiler, Rusya ile Ukrayna arasında imzalanmalı. Güvenlik garantileri ve tarafsızlık, nükleer silahı olmayan bir devlet statüsü. Biz buna hazırız.

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DİL ÖZGÜRLÜKLERİ

Dil özgürlükleri konusuna gelince, Ukrayna, Rusya ile ve hatta tüm komşularıyla karşılıklı kültür anlaşmaları yapmaya hazır. Müzakerelerin en kritik konuları olan Kırım ve Donbas meselelerine gelince, Rusya hemen ateşkes ilan ederek, askeri güçlerini de 24 Şubat sabahı bulundukları konuma çekmeli. ‘Ukrayna’dan tamamen çıksınlar’ diyemiyorum, çünkü bu, Üçüncü Dünya Savaşı’nı tetikler. Ateşkes ve ilk konuma çekilme sonrasında zorlu Kırım ve Donbas meseleleri müzakereye açılmalı.

REFERANDUM KONUSU

Hazırlanacak taslak anlaşma, Ukrayna’da bir iki ay içinde yapılacak referandum ile halkın görüşü alındıktan sonra geçerli olabilir. Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğü bizim için esastır.” Moskova, Zelenski’nin bu açıklamalarının Rusya’da yayımlanmasına yasak getirdi. Bu arada Rusya’da son muhalif gazete Novaya da kapandı.

BİLGİ NOTU

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Zelenski, röportajdaki “Rusya, Ukrayna’dan tamamen çıksın diyemiyorum. Çünkü bu Üçüncü Dünya Savaşı’nı tetikler” sözleri ile 2014’te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım ile o zamandan beri üçte biri Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetiminde olan doğudaki Donbas bölgesindeki statükoyu kastetti.