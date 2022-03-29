Gözyaşlarını dindirecek İstanbul umudu

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekâtını sona erdirmek için her düzeyde yoğun mekik diplomasisi yürüten Türkiye, iki ülke heyetleri arasında bir süredir videokonferans yöntemiyle devam eden görüşmelerin tarihe geçecek ‘yüz yüze’ toplantılarına da ev sahipliği yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEYETLERE HİTAP EDECEK

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, yüz yüze görüşmelerin adresi, son anda bir değişiklik olmazsa, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi olacak. Rus ve Ukraynalı heyetler, Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde bugün saat 10.30’da masaya oturacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılacak toplantıdan önce heyetlere hitap edecek.

Türkiye Rusya’ya hava sahasını kapatmadığı için Rus heyetini taşıyan uçak, dün saat 16.15’te İstanbul’a sorunsuz olarak indi. Heyet, yoğun güvenlik önlemleri altında konaklayacakları Çırağan Sarayı’na geçti. Ukrayna heyeti ise önce bir komşu ülkeye karayoluyla geçti, oradan da hava yoluyla Türkiye’ye geldi. Ukrayna heyetini taşıyan uçak dün akşam Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Ukraynalı heyet Beşiktaş’ta Shangri-La Bosphorus otele yerleşti. Ukrayna heyetinin İstanbul’a gelişi geciktiği için toplantı bugüne kaldı.

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ÇAVUŞOĞLU’NDAN YOĞUN DİPLOMASİ

Rus ve Ukraynalı heyetlerin buluşmasından önce dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Türkiye’de gerçekleşecek olan müzakereye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DÖRDÜNCÜ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLACAK

Rusya-Ukrayna heyetleri arasında şimdiye kadar yüz yüze üç görüşme yapıldı. İlki 28 Şubat’ta Ukrayna ile Belarus sınırında Çernobil bölgesine yakın yerde gerçekleşti. İkinci ve üçüncü yüz yüze temas 4 ve 7 Mart tarihlerinde bu sefer Polonya ile Belarus sınırına yakın Beloveş yerleşim birimi yakınında gerçekleşti. Ardından müzakereler videokonferans yoluyla devam etti. 14-21 Mart tarihleri arasında sayısı belirtilmeyen bir dizi videokonferans yapıldı. İstanbul’da 29 Mart sabahı yapılması beklenen görüşme ise dördüncü yüz yüze temas sayılacak.

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MOSKOVA: BAŞARILI OLMASINI ÜMİT EDERİZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun önceki gün telefonda görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yapılacak yüz yüze müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi. Lavrov, “Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul’da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dün yaptığı açıklamada, “Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemli. Ancak şimdilik müzakerelerle ilgili hiçbir ayrıntıyı açıklamama politikamıza bağlıyız. Bunun sadece müzakere sürecine zarar verebileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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BAKANLAR ANTALYA'DA BULUŞMUŞTU







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba 10 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelmişti. Dünyanın gözü savaşan iki ülke bakanının aynı masaya oturduğu bu toplantıya çevrilmişti.