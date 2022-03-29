Dünyanın gözü İstanbul'da... Tarihi görüşmeye Roman Abramoviç de katılıyor

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Dolmabahçe’de bir araya geldi.

Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Görüşmelere zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramoviç de katıldı. Erdoğan’ın konuşması sırasında masada olmayan Abramoviç'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanında oturduğu görüldü.

Rus ajansları Abramoviç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıdan önce kısa süre görüştüğünü yazdı.

Abramoviç ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüştü

ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Rus oligark Roman Abramoviç'in Kiev'de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddiasını gündeme taşımıştı.

Görüşmenin ardından Abramoviç ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüş, b belirtilerin zehirlenme şüphesine yol açtığı bildirilmişti.

Haberin Devamı

DÖRDÜNCÜ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Rusya-Ukrayna heyetleri arasında şimdiye kadar üç yüz yüze üç görüşme yapıldı. İlki 28 Şubat’ta Ukrayna ile Belarus sınırında Çernobil bölgesine yakın yerde gerçekleşti.

İkinci ve üçüncü yüz yüze temas 4 ve 7 Mart tarihlerinde bu sefer Polonya ile Belarus sınırına yakın Beloveş yerleşim birimi yakınında gerçekleşti.

Ardından müzakereler video konferans yoluyla devam etti. 14-21 Mart tarihleri arasında sayısı belirtilmeyen bir dizi video konferans yapıldı.

MOSKOVA: BAŞARILI OLMASINI ÜMİT EDERİZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yapılacak yüz yüze müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi.

Lavrov, “Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul’da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dün yaptığı açıklamada, “Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemli. Ancak şimdilik müzakerelerle ilgili hiçbir ayrıntıyı açıklamama politikamıza bağlıyız. Bunun sadece müzakere sürecine zarar verebileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

BAKANLAR ANTALYA'DA BULUŞMUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba 10 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelmişti.

Dünyanın gözü savaşan iki ülke bakanının aynı masaya oturduğu bu toplantıya çevrilmişti.