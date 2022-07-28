Covid, başladığı yere geri döndü! Wuhan’da karantina yeniden devrede

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Covid-19, tam bitti artık denen yerde yeniden hayatımıza girmeye başladı. Tüm dünyada vakalar azalmış ve kısıtlamalar kaldırılmışken hemen tüm ülkelerde, Omicron’un çok bulaşıcı alt varyantları devreye girince hükümetler bir kez daha, özellikle de sonbahar aylarında maske, mesafe ve aşılama gibi önlemleri yeniden devreye sokmayı düşünür oldu.

Salgının ilk olarak görüldüğü Çin ise en baştan beri ‘0 vaka’ politikası uygulamaya ve şehirlerinde tamamen karantinaya gitmeye devam etti ve salgını kontrol altına almayı başardı.

Mayıs ve haziran aylarında Çin’in başta ekonomik başkenti Şangay olmak üzere birçok irili ufaklı kentinde, çok az vaka görülmesine rağmen çok sıkı karantinalar uygulaması ve halkını bir kez daha evlerine hapsetmesi gerek ülke içinden gerekse dünyadan tepki toplamıştı.

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FİLM YENİDEN BAŞLIYOR…

Şimdi aynı film yeniden başlıyor ve biz bir kez daha gözlerimizi Covid-19’un ilk görüldüğü yer olan, hatta kaynağı da olduğu iddia edilen Wuhan’a çeviriyoruz…

Çin’in Wuhan bölgesi yeniden karantina uygulamaya başlarken, Shenzhen kenti salgını kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Çinli sağlık yetkililerine göre, Çin'in güneyindeki teknoloji merkezinde geniş çaplı yayılma riski düşük, ancak şehir henüz Covid-19 önleme önlemlerini gevşetmedi.

Wuhan'da ise 1 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan Jiangxia bölgesi üç günlük sıkı bir karantinaya giriyor.

SHENZHEN VE WUHAN KAPANDI

Yetkililer Çin'in güney teknoloji merkezi Shenzhen, kentin en son Covid-19 salgınını kontrol ettiğini ancak karantina önlemlerini gevşetmediğini, Wuhan'daki bir bölgenin ise geçici bir kilitlenme uyguladığını söyledi.

Çin, çarşamba günü, yerel olarak bulaşan 79 enfeksiyon ve 41 dış kaynaklı vaka bildirdi. Yerel vakalardan sadece biri, 19 gün önce Shenzhen'de görülmüştü.

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Shenzhen ayrıca, ülkenin resmi rakamlarında sayılmayan üç asemptomatik enfeksiyon kaydederken, Çin'in merkezi Wuhan metropolü, dört asemptomatik enfeksiyon kaydetti.

Çarşamba günü, Shenzhen iki metro istasyonunun daha işletimini askıya alarak toplam kapalı istasyon sayısını altıya çıkardı.

Şehir, üç yüksek riskli alanı orta riske ve beş orta riskli alanı düşük riskli seviyeye indirdi, ancak bir binayı daha yüksek riskli olarak belirledi. Sınıflandırma sistemi kapsamında, yüksek riskli bölgelerdeki insanlar evlerini terk edemezken, orta riskli bölgelerdekiler de toplu konutları terk edemez.

“TESADÜFİ BULAŞMAYI GÖZ ARDI EDEMEYİZ”

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Sağlık yetkilileri salı günü gazetecilere verdiği demeçte, yerel olarak bulaşan yeni vakaların sayısının son zamanlarda azaldığını, ancak tesadüfi bulaşma olasılığının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Shenzhen sağlık yetkilisi Lin Hancheng “Bütün vakalar erken bir aşamada tespit edildi, şehirdeki salgın durumu genel olarak kontrol altında ve geniş çaplı yayılma riski düşük” dedi.

Şehir, enfeksiyonlu bölgelerde yüzme havuzlarını, karaoke barlarını ve diğer kapalı yerleri kapattı ve akşamları halka açık meydan dansları da dahil olmak üzere grup etkinlikleri askıya alındı.

Shenzhen'in şehir merkezindeki Futian bölgesi, virüsün yayılmasını durdurmak için 26-29 Temmuz tarihleri ​​arasında özel ders kurumlarının yüz yüze hizmetlerini askıya alacak.

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Shenzhen, 15 Temmuz'dan beri son derece bulaşıcı Omicron alt değişkeni BA.2'nin yol açtığı bir salgınla boğuşuyor.

ÇOK SIKI KARANTİNA KURALLARI UYGULANIYOR

Şehrin liderleri, ülkenin katı sıfır Covid politikasına uygun olarak toplu test ve izlemeyi artırmış olsa da günlük vaka sayıları küresel standartlara göre düşük olan tek veya çift haneli rakamlara ulaştı.

Erken pandeminin merkez üssü Wuhan, bir milyon kişiye ev sahipliği yapan Jiangxia bölgesinde dört asemptomatik vaka tespit edildikten sonra çarşamba günü sabah saat 4'ten itibaren bir bölgeyi üç gün boyunca geçici olarak kilitledi.

İlçedeki bazı işletmeler ve toplu taşıma hizmetleri kapatıldı ve tüm dini faaliyetler ve turistik yerler askıya alındı.

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Kilitleme sırasında bölge, büyük grup etkinliklerini ve restoran yemeklerini yasaklayacak, halka açık eğlence mekanlarını kapatacak, marketler ve küçük klinikler üretecek ve otobüs ve metro hizmetlerini askıya alacak.

Bölge ayrıca sakinleri üç gün boyunca bölgeyi terk etmemeye çağırdı ve yolcuları girişten kaçınmaya teşvik etti.

COVİD’İN KAYNAĞI AÇIKLANDI: WUHAN HAYVAN PAZARI

Science dergisinde yayınlanan ve virüsün kökeni hakkındaki tartışmalarda dengeyi bozduğunu iddia eden bir çift yeni araştırmaya göre, Çin'in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarı gerçekten Covid pandemisinin merkez üssüydü.

Hastalığın hayvanlardan insanlara doğal olarak mı bulaştığı veya bir laboratuvar kazasının sonucu mu olduğu sorusunu yanıtlamak, bir sonraki pandemiyi önlemek ve milyonlarca hayatı kurtarmak için hayati önem taşıyor.

İKİ ÇALIŞMA BİRBİRİYLE ÖRTÜŞTÜ

İlk makale, salgının ilk ayında, Aralık 2019'da Covid vakalarının coğrafi modelini analiz ederek, ilk vakaların Huanan Pazarı çevresinde sıkı bir şekilde kümelendiğini gösterdi.

İkincisi, virüsün erken evrimini incelemek için en eski vakalardan elde edilen genomik verileri inceledi ve koronavirüsün Kasım 2019'dan önce insanlarda yaygın olarak dolaşmasının olası olmadığı sonucuna vardı.

Çalışmaların her ikisi de daha önce "ön baskı" olarak yayınlanmıştı, ancak şimdi bilimsel kurullar tarafından incelendi ve prestijli bir dergide yayınlandı.

Her iki makalenin de ortak yazarı olan Arizona Üniversitesi'nden Michael Worobey, daha önce bir mektupta bilim camiasını virüsün bir laboratuvar sızıntısının sonucu olduğu fikrine daha açık olmaya çağırmıştı.

FİKRİ DEĞİŞTİ! LABORATUVAR SIZINTISI DEĞİL

Ancak bulgularla ilgili bir telefon görüşmesinde gazetecilere verdiği demeçte, bulgular onu "şimdi bu virüsün Wuhan pazarındaki vahşi yaşam ticareti dışında başka bir yolla tanıtılmasının makul olmadığını düşündüğüm bir noktaya getirdi" dedi.

Daha önceki araştırmalar canlı hayvan pazarına odaklanmış olsa da araştırmacılar bunun bir artırıcı faktör olmanın aksine gerçekten salgının öncüsü olduğunu belirlemek için daha fazla kanıt istediler.

Bu, virüsün hayvanlardan insanlara sıçradığından "zoonotik" olduğundan daha emin olmak için Wuhan'da mahalle düzeyinde bir çalışma gerektiriyordu.

İLK 155 VAKANIN TAMAMI WUHAN’DAN

İlk çalışmanın ekibi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan ilk 174 vakanın yerini belirlemek için haritalama araçlarını kullandı ve bunlardan 155'inin Wuhan'da olduğunu buldu.

Ayrıca, bu vakalar pazar çevresinde sıkı bir şekilde kümelenmişti ve yakın zamanda pazarı ziyaret etme geçmişi olmayan bazı erken dönem hastalar pazara çok yakın yaşıyordu.

Ekip, kırmızı tilkiler, domuz porsukları ve rakun köpekleri de dahil olmak üzere virüsle enfekte olduğu bilinen memelilerin hepsinin pazarda canlı olarak satıldığını gösterdi.