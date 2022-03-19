Çin’de koronavirüs paniği büyüyor: 14 ay sonra ilk ölümler görüldü!

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Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ve uzun süre merkez üssü olduğu Çin, ‘0 vaka’ stratejisini devam ettiriyor. Ancak Omicron varyantının bulaşıcılığının da etkisiyle ülkede son günlerde görülen vaka artışları endişe yaratıyor.

Çin, Ocak 2021’den beri ilk kez koronavirüsten ölüm bildirirken, durum ülkede hem paniğe hem de siyasi çalkantılara sebep oldu.

Bugün açıklanan bu iki Covid-19 ölümü Omicron’un önlenemez etkisine bağlandı.

Jilin eyaleti yeni 'ülke içi' salgının merkezi oldu

Ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde gerçekleşen bu ölümlerle birlikte ülkenin toplam koronavirüs ölüm sayısı da 4 bin 638’e yükselmiş oldu.

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VAKALAR VE ÖLÜMLER HEP AYNI EYALETTEN

Çin, cumartesi günü itibarıyla ülke içi kaynaklı 2 bin 157 vaka bildirdi. Bu vakaların büyük çoğunluğunun da ölümlerin yaşandığı Jilin’de olduğu açıklandı. Eyalette bunun üzerine acil olarak dolaşım yasağı yürürlüğe kondu ve halka eyalet sınırlarından geçiş için özel izin alma zorunluluğu getirildi.

Wuhan’da ortaya çıkan salgından beri 0 vaka politikasını sürdüren ülkede görülen tek bir vaka bile sıkı karantina ve o bölgeye uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çin, bununla birlikte toplu testler ve vaka takipleriyle ülke içi salgınların şehirler arasındaki yayılımını azaltıyor.

Böylelikle salgının içindeki ‘salgın kümeleri’ kontrol altında tutuluyor ve Çin haklı da bu zorlu şartların destekçisi olmaya devam ediyor. Bu koşullar, koronavirüs salgını Çin’de ortaya çıkmış olsa bile ülkeyi en az Covid-19 ölümü yaşanan yerlerden bir yapmayı başardı. in, yaygın test ve sıkı izolasyon politikasını sürdürüyor

HÜKÜMETTE DEPREM

Şimdi ise, Omicron varyantının da etkisiyle Çin, 2019’dan beri en kötü salgın şartlarını yaşamaya başladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de, durumun giderek zorlaşmaya başladığını kabul ederek halkın üzerinde büyük baskı yaratan koşullarla ilgili açıklama yaparak ‘Minimum bedel, maksimum etki’ politikasına geçilebileceğinin sinyallerini verdi.

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Öte yandan son dalganın yaşanmasında görev ihmalinde bulundukları gerekçesiyle 60’ın üzerinde Komünist Parti yetkilisi de görevinden alındı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, salgınla mücadele konulu Politbüro toplantısında ülkenin "sıfır vaka" politikasının süreceği mesajını vermiş, salgını zamanında kontrol edemeyen yerel yetkililerin sorumlu tutulacaklarını belirtmişti. Hong Kong ve Çin arasında vaka ve ölüm sayıları ve sağlık personeli konusunda anlaşmazlık başladı

HONG KONG'LA ANLAŞMAZLIK

Çin’de anakaradaki ölümler ve özel yönetim bölgesi Hong Kong’dakiler ayrı şekilde sayılıyor. Bu da aslında genel toplamda ölüm ve vakalarda açıklanandan daha kötü bir durum olduğunu düşündürüyor. Hong Kong yönetimi aynı zamanda kendi doktorlarının ve sağlık personelinin sürekli Çin’e yollanmasından duyulan rahatsızlığı dile getiriyor.