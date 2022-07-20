Çin’de büyük öfke! Temaslı takibi yapmak için evlerin kapılarını kırdılar

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Güney Çin'de, Guangzhou eyaletinde, artan Covid vakaları karşısında önlem almak isteyen yetkililer derhal, ülkede uygulanan 0 vaka politikası doğrultusunda yaygın test ve temaslı takibi planını devreye soktular.

Yetkililer Covid temaslılarını aramak için evlere girdikten sonra Çin'de öfke ağır virüs önleme önlemlerinin son örneğinde karantina oteline götürülen insanların evlerine zorla zorla girdiler. Görüntüler sosyal medyaya yansımasıyla birlikte büyük bir infial dalgası yaşandı.

Sosyal medayaya yansıyan bu görüntüler ülkede büyük bir öfke fırtınası yarattı

KAPILARI KIRIP EVLERE ZORLA GİRDİLER!

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Guangzhou'daki yetkililer, olası yakın temasların aranması sırasında 84 eve zorla girilmesinin ardından 'şiddet içeren' davranışları için özür diledi

Devlet medyası, Guangzhou şehrinin Liwan semtindeki bir apartman kompleksindeki 84 evin içeride saklanan ‘yakın temaslıları’ bulmak ve binaları dezenfekte etmek amacıyla kapıların açıldığını söyledi.

Ancak yayınlanan görüntülerde kapıların kırıldığı görüldü. Global Times gazetesinin haberine göre kapılar daha sonra mühürlendi ve yeni kilitler takıldı.

Gazete, Liwan bölge hükümetinin bu tür aşırı basitleştirilmiş ve şiddet içeren davranışlar için özür dilediğini söyledi. Soruşturma başlatıldığı ve ilgili kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağı belirtildi.

Yetkililer özür dileyip kırılan kapıları ve kilitleri yeniledi

DÜNYA AÇILIRKEN ÇİN KAPANDI

Çin yönetimi, dünyanın geri kalanı hayata açılırken bile rutin testlere ve karantinalara tabi tutulmaya devam eden vatandaşların yaşamlarındaki artan ekonomik maliyetler ve aksamalara rağmen katı “sıfır Covid” politikasını sürdürdü.

Çin'de çok sayıda polis ve sağlık çalışanının Covid-19 karşıtı önlemler adına evlere girdiği sosyal medyada belgelendi. Bazılarında, kapılar kırıldı ve sakinler, virüs için negatif test ettiklerinde bile ceza ile tehdit edildi.

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Yetkililer, vaka tespit edilen apartman sakinlerinin kilitlenmesi için anahtar, sitelerinden çıkmamaları için çelik bariyerler dikilmesi ve kapılara demir parmaklıkların koyulması talebinde bulundu.

Çin bir kez daha sıkı karantina kurallarının pençesine düştü

KATI KARANTİNA KURALLARI KAOSA YOL AÇTI

Katı Covid-19 karşıtı önlemler, karantinaların gıda, sağlık ve temel ihtiyaçlara erişemeyenler arasında çevrimiçi ve sokak protestolarını teşvik ettiği gösterdi. Bu durumsa kendini özellikle ülkenin ticari başkenti sayılan Şangay’da gösterdi.

Sadece aşılı kişilerin halka açık alanlara girebilmesi şartı, geçen hafta şehir sakinlerinin uyarı yapılmadan ve aşı olmayanlara haksız olarak duyurulduğunu kınadıktan sonra hızla iptal edildi.

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Devlet tarafından virüse nispeten daha az maruz kalan ve daha az doğal bağışıklığa sahip bir nüfus arasında daha geniş bir salgından kaçınmak için 0 vaka politikasının gerekli olduğu söylendi.