Koronavirüs alarmı yeniden... Çin'de kapanma kararı, Avrupa maskeleri tartışıyor

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Tam da tatil sezonu açılmışken dünyanın pek çok ülkesinde koronavirüs vakaları korkutucu bir şekilde artmaya başladı. Yeni vakaların çoğu Omicron'un alt varyantlarından BA.4 ile BA.5 kaynaklı. Peki yaz ortasında yeni bir koronavirüs dalgası gelir mi? Ülkelerdeki son durum nedir?

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ÇİN'DE KAPANMA KARARI

Koronavirüs dalgalanmasına dair endişe verici ilk haber Çin'den geldi. Çin'in 13 milyon kişiye ev sahipliği yapan Xi'an kenti Pazartesi günü tümü Omicron BA.5.2 alt varyantından olan 18 Kovid enfeksiyonu kaydetti ve kısmen kapanma kararı verdi.

Avrupa'yı tamamen etkisi altına alan alt varyantın Çin'de ilk kez ortaya çıktığı bildirildi. 18 vaka, diğer ülkelere bakıldığı zaman çok büyük görünmese de aylardır 'sıfır-kovid' politikası kapsamında sıra dışı önlemler alan ülke için ciddi bir endişe kaynağı oldu.



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BA.4 ve BA.5 alt varyantın hızlı yayılımı ile birlikte İngiltere'de koronavirüs vakaları ve hastaneye yatışlar artmaya başladı. Ülkedeki uzmanlar kapalı ortamlarda maske takmanın yeniden başlatılması çağrısında bulunuyor.

Hastaneler vakalardaki artışın önüne geçmek için maske ve sosyal mesafe kuralını yeniden getirmeyi amaçlarken, İngiltere hükümeti gelişmeleri çok yakından izlediğini, ancak henüz kısıtlamaları yeniden getirmeyi planlamadığını duyurdu.

AVRUPA ALARMA GEÇTİ

Avrupa'daki vaka artışının seyahat trafiğinin en yoğun olduğu yaz dönemine gelmesi endişelere neden oldu. İngiliz Dailymail gazetesi 'Yaz tatiliniz koronavirüs nedeni ile tehlikede mi'? başlığı ile verdiği haberinde insanların gittikleri ülkelerde sürpriz koronavirüs kısıtlamaları ile karşılaşabileceğini iddia etti.

ALMANYA VE İTALYA'DA VAKA SAYISI EN YÜKSEK SEVİYEDE

Almanya'da koronavirüs vakaları iki ayın en yüksek seviyesinde. Enfeksiyonlar son iki haftada yüzde 49.7 arttı. Burada da yaygın varyantın BA.4 ile BA.5 olduğu belirtiliyor. Alman yetkililer şu an için bir paniğe gerek olmadığını vurgularken sonbaharda yeni önlemlerin alınacağını duyurdular.

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Ülkede şuan çoğu önlem kaldırılmış olsa da toplu taşıma araçlarında FFP2 tipi yüz maskelerinin kullanılması zorunlu.

İtalya'daki durum da Almanya'dan farksız. Vaka sayıları son beş ayın en yüksek seviyesinde devam ediyor. 4 Temmuz'a kadar olan hafta içerisinde 1.293 kişinin testi pozitif çıktı ve vaka sayıları iki haftada yüzde 36.8 arttı. Ülkede toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu sürerken hastalığa yakalananların en az bir hafta tecritte kalması şart koşuluyor.



İspanya'da vaka sayısı son iki haftada yüzde 61,6 oranında artış gösterirken, vaka sayısında yüzde 78,2 artış gösteren Fransa'da maske tartışmaları alevlendi. Fransa Sağlık Bakanı zorunlu olmasa da insanların kalabalık kapalı ortamlarda maske takmasının bir 'vatandaşlık görevi' olduğunu vurguladı.

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EN HIZLI YÜKSELİŞLERDEN BİRİSİ DE YUNANİSTAN'DA

Yunanistan, Avrupa'daki en yüksek enfeksiyon oranlarından birine sahip. Enfeksiyonlar son üç ayın zirvesine çıkmış durumda. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü, enfeksiyonların Girit, İyonya ve Güney Ege adaları da dahil olmak üzere turistik noktalarda daha hızlı arttığını belirtiyor. Ülkede toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor.



Yüzündeki maske ile süper kahramanlara benzetilen bebek

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Yeni Zellanda'da da vaka sayıları artışa geçti. Air New Zealand uçuşunda yetişkin yüz maskesi takan bir bebeğin fotoğrafı ülkede viral hale geldi ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Yeni Zelanda'da 12 yaşından büyük tüm yolcuların iç hat uçuşlarında yüz maskesi takması zorunlu ancak görünen o ki aileler çocuklarını korumak adına artık daha küçük çocuklara da maske takmaya başladı.

Yetişkin maskesine görmesi için açılan deliklerden bakan bebeğin fotoğrafı sosyal medyada 'süper bebek' yorumlarına neden oldu. Bazıları söz konusu kareyi sevimli bulurken bazıları ise bunun 'çocuk istismarı' olduğunu öne sürdü.

ALT VARYANTLAR AKCİĞERİ HEDEF ALIYOR

Tokyo Üniversitesi'nde çalışan ve söz konusu varyantlar üzerinde çalışmalar sürdüren Kei Sato, BA.4, BA.4 ve BA.2.12.1 varyantlarının insanların akciğer dokularında daha etkili bir şekilde yayıldığını belirtiyor. Sato'nun ifadesine göre hamsterler üzerinde yapılan çalışmalarda BA.4 ile BA.5 varyantlarının daha ağır hastalığa yol açtığı tespit ediliyor.

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Sato, "Bu yeni Omicron alt varyantlarının yarattığı küresel sağlık riskinin BA.2 varyantından daha yüksek olduğunu görüyoruz" diyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, (ECDC) Mayıs ayında BA.4 ile BA.5 varyantlarının "endişe verici" olduğunu söylemişti.