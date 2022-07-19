Ukrayna’da büyük panik… Rus askerleri nükleer santralindeki açıklanamayan olay yüzünden öldü!

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Ukrayna'da işgal altındaki Zaporizhzhia nükleer santralinde yaşanan esrarengiz ve açıklanamayan bir olayda Rus askerlerinin öldüğü ve yaralandığı iddia edildi.

Basına da yansıyan haberlere göre Zaporizhzhia nükleer santralindeki askerler dün hastaneye kaldırıldı. Askerlerden birini durumunun ciddi olduğu belirtilirken olayda, sayısı belirsiz de olsa can kaybı da var.

Rusya’nın, füze sistemleri de dahil olmak üzere silahlarını bu tesiste depoladığı biliniyor.

Zaporizhzhia bölgesinde dalgalanan Rus bayrağı

"PANİK İÇİNDE KOŞTURDULAR"

İstasyonun bulunduğu Enerhodar belediye başkanı Dmytro Orlov, askerlerin ‘çok korktuklarını ve panik içinde koştuklarını’ ve bazılarının şu anda hastanede yoğun bakımda olduğunu söyledi.

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Yaşanan olayın tesiste depolanan silahlarla ilgili olup olmadığı henüz belli değil.

Ukrayna nükleer ajansı Energoatom'un başkanı Petro Kotin, cuma günü, 500 kadar Rus askerinin bölgeyi kontrol etmesiyle durumun 'son derece gergin' olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Gizemli olayın yaşandığı nükleer tesis

RUSYA AĞIR SİLAHLARINI DEPOLUYOR

Kotin, nehrin karşı yakasındaki şehre atıfta bulunarak, "İşgalciler, Dnipro nehrinin diğer yakasını ve Nikopol bölgesini bombaladıkları füze sistemleri de dahil olmak üzere makinelerini oraya getiriyorlar. Çevreyi fiziksel olarak kontrol ediyorlar. İşgalcilerin ağır makineleri ve silahları ve patlayıcıları olan kamyonları Zaporizhzhia nükleer santralinin topraklarında kalmaya devam ediyor” dedi.

Belediye Başkanı Orlov'a göre, farklı şiddet derecelerinde yaralanmış dokuz asker yerel hastaneye kaldırıldı.

Orlov “Askerlerden biri ağır yaralı olarak getirildi ve yoğun bakıma alındı” dedi.

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Askerlerin akıbeti henüz belli değil

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BELEDİYE BAŞKANI: ÖLEN ASKERLER VAR

Belediye başkanı "Bazıları öldü ama şu anda tam sayılarını söyleyemeyiz. O kadar korktular ki, panik içinde istasyonun çevresinde koştular ve olması gerektiği gibi vardiyaları değiştirmek yerine çok uzun süre fabrikada iki vardiya operasyonel personeli engellediler." diyerek korkuyu daha da büyüttü.

Ukrayna'nın elektriğinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Zaporizhzhia santrali, 4 Mart'ta Rus güçleri tarafından ele geçirilmişti. Tesisin idari binaları ve istasyonu artık Ruslar tarafından kontrol ediyor.