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Haluk Bayraktar CNN International'a konuştu... Rusya'ya SİHA satılacak mı?

#Baykar#Bayraktar#Siha

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'larını geliştiren Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CNN International'a yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliği için verdiği direnişi destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bayraktar 'Rusya'ya SİHA satar mısınız?' sorusunu "Rusya'ya hiçbir şey iletmedik veya tedarik etmedik. Böyle bir şeyi asla yapmayız" sözleri ile cevapladı.

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Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CNN International'da Julia Chatterley’in sunduğu First Move programına konuk oldu.

Savaşı şekillendirmede BAYKAR tarafından üretilen silahlı İHA'ların 'hayati bir rol' oynadığına dikkat çekilen programda sahadaki Ukraynalı askerlerin bu İHA'ları 'direnişin sembolü' olarak gördüğü belirtildi ve Ukraynalı askerlerin Bayraktar için yazdığı şarkının klibinden görüntülere yer verildi.

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'DİRENİŞİN SEMBOLLERİNDEN BİRİ HALİNE GELMEKTEN GURUR DUYUYORUZ'

Haluk Bayraktar Ukrayna'daki büyük direnişin sembollerinden biri haline gelmekten gurur duyduklarını belirterek, "Bildiğiniz üzere Ukraynalılar sivil altyapılarına, kültürlerine yapılan çok ağır ve orantısız bir saldırı altındalar. Biz Bayraktar olarak insansız teknolojilerin geliştiricisi ve üreticisiyiz. Bayraktar TB2 bir sembol haline geldi ve biz bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu bağlamda bağış kampanyalarına katılarak insansız hava aracı teknolojimiz olan Bayraktar TB2 SİHA'ları ücretsiz olarak verdik." açıklamasında bulundu.

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Ukrayna halkı geçtiğimiz aylarda daha fazla SİHA almak için bağış kampanyası başlatmış, düzenlenen kampanyaya kayıtsız kalmayan Baykar ise yaptığı açıklamayla, 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya ücretsiz hibe edileceğini duyurmuştu.

TB2'Yİ ETKİN YAPAN TEKNOLOJİLER NELER?

Bayraktar, Julia Chatterley'ın 'TB2'yi böyle bir ortamda etkin yapan teknolojiler neler?' sorusuna şu sözlerle cevap verdi;

"Bayraktar TB2, orta irtifa-uzun dayanım sınıfı bir platform. Tamamen otonom uçabiliyor ve son 7 yıldır aktif olarak kullanılıyor. Operasyonel olarak kendini kanıtlamış sağlam bir sistem. Her türlü ortamda uçabiliyor, son derece yüksek teknolojiye sahip. Fiyat/performans oranı çok yüksek olan bu sistem son derece yoğun elektronik harp uygulanan ortamlara direnebiliyor. Uzun süreler boyunca uzun menzilli gözetleme yapmanıza olanak sağlıyor, pilot olmadığı için insan hayatı da riske atılmıyor. Kendini pek çok düşman hedefi karşısında kanıtladı, her türlü ordu için değerli bir varlık, bir güç çarpanı."

Haluk Bayraktar CNN Internationala konuştu... Rusyaya SİHA satılacak mı

Bayraktar TB2 insansız hava aracı

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"UKRAYNA İLE UZUN YILLADIR SÜREN BİR İŞBİRLİĞİMİZ VAR"

Baykar Genel Müdürü, Ukrayna ile uzun yıllardır süren işbirlikleri olduğuna dikkat çekerek, "Birlikte güçlü bağlar kurduk. Ukrayna savaştan önce de Bayraktar TB2'leri kullanıyordu. Bu İHA'lar size yalnızca gözetleme ve keşif kabiliyeti sağlamıyor. Hassas mühimmatları olduğu için hedeflere son derece hassas bir şekilde angaje olabiliyorlar. Savaştaki gelişmeleri biz de medya ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Platformumuz düşman hattının ötesine geçti ve son derece iyi sonuçlar verdi. Kendini orada da ispatladı." dedi.

Haluk Bayraktar CNN Internationala konuştu... Rusyaya SİHA satılacak mı

RUSYA'YA SİLAH SATAR MISINIZ?

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Programın sonunda "Rusya'ya SİHA satar mısınız?" sorusunu yanıtlayan Bayraktar " Türkiye ile Ukrayna arasında özellikle havacılık ve uzay alanında stratejik düzeyde bir ilişki var. Türkiye  silahlı İHA teknolojisi ile Ukrayna'yı destekliyor. Rusya'ya hiçbir şey iletmedik veya tedarik etmedik. Böyle bir şeyi asla yapmayız. Çünkü Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliği için verdiği direnişi destekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

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