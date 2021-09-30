Son dakika... Çin dünyayı şoke etti... Koronavirüse karşı vahşi yöntem!

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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

'Eski normal'lerimizi geride bırakmamıza neden olan virüs son dönemde varyantları ile gündemde.

Özellikle Delta varyantı dünya genelindeki vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

Dünyanın dört bir yanında Delta'ya karşı mücadele sürerken Çin'den şoke eden bir haber geldi. New York Daily News'ta yer alan habere göre, Çinli yetkililer Kovid pozitif hayvanları öldürmeye başladı.

Aynı habere göre, Çinli yetkililer salgın ile mücadele kapsamında Kovid pozitif olan 3 ev kedisini uyuttu.

Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan bu adım ile ilgili yapılan resmi açıklamada bu kararın apartman sakinlerini virüse karşı korumak için alındığı bilgisinin altı çizildi.

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 233 milyon 770 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 782 bine ve iyileşenlerin sayısı 210 milyon 613 bine yükseldi.

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Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 60 bini, Hindistan'da 33 milyon 737 bini, Brezilya'da 21 milyon 381 bini ve İngiltere'de 7 milyon 771 bini geçti.