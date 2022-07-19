Cinayet için internete ilan verdi… ‘Öldürene en az bin pound’

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İngiltere’nin Milton Keynes şehrinde yaşananlar önce mahkeme salonlarına sonra da gazete manşetlerinin üst sıralarına taşındı. Kıskançlık yüzünden cinayet işlemeyi kafasına koyan bir kadın yakayı ele verince günün en çok konuşulan kişisi haline geldi.

26 yaşındaki Whitney Franks, İngiltere’nin en büyü spor mağazası zinciri olan Sports Direct’te çalışıyordu. Genç kadın mağazanın müdürü James Prest’e ilgi duymaya başladı. Ama ortaya bir rakip çıktı: Aynı mağazada işe başlayan iş arkadaşı Ruut Ruutna…

İki kadın da James Prest’e ilgili duyuyor ve ikisi de adamla romantik bir ilişki yaşıyordu. Üstelik tüm bunlar aynı anda yaşanıyordu! Whitney Franks ve müdürü James Prest... İngiltere'de herkes bu akılalmaz olayı konuşuyor

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ZATEN BİR BAŞKASIYLA BİRLİKTEYMİŞ...

Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre ise James Prest zaten uzun yıllardır bir başkasıyla birlikteydi ve o kadından da iki çocuğu vardı.

Whitney Franks, iş arkadaşı Ruut Ruutna spor perakende zincirine katıldığında ve kendisi Franks'le bir ilişki içindeyken araya girdiğinde büyük bir kıskançlığın içine düştü.

Kadın, Ruutna'nın ev adresini ve kişisel bilgilerini içeren bir tetikçi ilanını ‘dark web’ denen derin internete yükledi ve potansiyel katile kripto para biriminde 1000 £ veya "daha fazla" teklif etti.

TETİKÇİ İLANINI BBC'DE ÇALIŞAN GAZETECİ FARK ETTİ

Ancak tetikçi ilanı BBC’de çalışan bir araştırmacı gazeteci tarafından fark edildi. Gazeteci ilanı görür görmez polise haber verdi.

Whitney Franks dün, Reading Crown Court'ta bir mahkemede yargılanmaya başladı.

Mahkeme, Franks ve Ruutna'nın, birlikte çalıştıkları Milton Keynes'deki Sports Direct şubesinin genel müdürü James Prest ile nasıl çıktıklarını dinledi.

Savcı Andrew Copeland şunları söyledi: “Onlar sadece iş arkadaşları değil, aynı zamanda James Perst'in aşk rakipleriydi ve ikisi de onunla aynı anda romantik bir ilişki içindeydi. Her ikisi de James Perst'in iki küçük çocuğunun da olduğu uzun süreli bir ilişkisi olduğunu biliyordu.”

Rakibini devre dışı bırakmak isteyen kadın tetikçi ilanını dark web'den verdi

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SAVCI: KADINLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI

Savcı sözlerine şöyle devam etti "Bununla ilgilenmiyorlardı, ama birbirlerine rakip oldukları için endişeliydiler... Adam onları birbirine düşürmeye çalıştı."

Mahkeme, Prest'in Milton Keynes şubesinde Ağustos 2014'te çalışmaya başladığını ve Franks'ın da bir yıl sonra orada çalışmaya başladığını bildirdi.

2016 yılına kadar birbirleriyle romantik bir ilişkiye girdiler ve bu ilişki, Bayan Ruutna 2017'de aynı şubeye katılana kadar devam etti.

Savcı, Prest'in her iki kadınla olan ilişkisini "aralıklı" olarak nitelendirdi ve Franks'in 2018'de Bletchley'deki yakındaki bir şubede çalışmak için ayrıldığını ekledi.

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2020'de James Perst, eşi ve çocukları yataktayken sık sık evinden ayrılmaya ve Ruut Ruutna'nın evine gitmeye başladı. 17 Ağustos 2020'de Whitney Franks, Milton Keynes Sports Direct'te tekrar göründü. Ama bu işle ilgili değil, kişisel bir ziyaretti.

Franks, Perst'e 1 Eylül 2020'de kendisine bir şans daha vermesi için sitem dolu bir e-posta gönderdi.

SON ÇARE!

E-postada şunlar yazıyordu:

“Sana tüm dünyayı verebilirim James, eğer bana bir şans verirsen hayatında hiç olmadığın kadar mutlu olabilirsin. Gerçekten ciddiyim. Umarım içeride ve dışarıda iyisindir. Kaygılarımı gidermeye çalışıyordum. Yardımcı olabilecek bazı şeyler buldum, bu yüzden onlara bir şans vereceğim.”

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Ancak ertesi gün, karanlık ağ hakkında araştırma yapan ve Franks'in bir tetikçi ilanına rastlayan BBC araştırmacı gazetecisi Carl Miller polisle temasa geçti.

Web sitesindeki ilanda Ruut Ruutna'nın Milton Keynes'deki adresi, Facebook profili ve açıklaması da dahil olmak üzere bir mesaj vardı. Sanık bunu yazdığını inkâr etmedi.

İlanda şunlar yazıyordu: “Bir kadını öldürmesi için birini arıyorum. 1.000 sterlinim var ve daha fazlasını ödemeye hazırım. Bu kadın kendim ve başkaları için birçok soruna neden oldu. Lütfen bunu çözmeye yardım eder misin?” Tetikçi bulmaya çalışan kadının aklına yakalanacağı hiç gelmemişti...

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KRİPTO PARAYLA ÖDEMEK İSTEDİ

Savcı, Franks'in bir kripto para hesabı oluşturduğunu ve çevrimiçi olarak isimsiz alışveriş yaptığını açıkladı. 20 Ağustos'ta 282,57 £ değerinde Bitcoin satın aldı, ancak üç gün sonra parayı geri çekti.

Ruutna polisle temasa geçtiğinde henüz soruşturma devam ediyordu. Kadın güvenli bir eve götürülmeden önce ilanı verenin kim olabileceğine dair bir önsezisi olduğunu söyledi ve Franks’in adını verdi.

Franks, tutuklandı ancak dark web'in bir "aldatmaca" olup olmadığını "incelemek" istediği ve ilanı da bu yüzden verdiği konusunda ısrar etti.

Whitney Franks’in cinayete teşvikten yargılandığı duruşma devam ediyor...