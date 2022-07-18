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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Boris Johnson giderayak pilot oldu!

#Boris Johnson#İngiltere#Dünya
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Boris Johnson giderayak pilot oldu

Parlamentoda üst üste gelen istifalarla birlikte siyasi krize sürüklenen İngiltere’de Başbakan Boris Johnson istifa etmek zorunda kalmıştı. Görevden ayrılmaya hazırlanan Johnson savaş uçağı uçurdu. O anlar sosyal medyada viral oldu.

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Ülkede patlak veren siyasi krizle birlikte koltuğunu bırakmak zorunda kalan ve Muhafazakâr Parti başkanlığından istifa eden Boris Johnson İngiltere'nin bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Görünen o ki Johnson görevdeki son günlerinin tadını çıkarıyor. Zira 'topal ördek' konumundaki Johnson İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Eurofighter Typhoon savaş uçağında yardımcı pilot olarak uçtu.

Topal ördek tabiri kendinden sonra makamını dolduracak kişi seçilmiş veya seçilmek üzere olan siyasetçiler için ABD ve İngiltere'de sıkça kullanılır.

Görevde sadece yedi haftası kalan İngiliz Başbakan bir süreliğine 75 milyon sterlin değerindeki savaş uçağını kullandı.

'MERAK ETME UÇAĞI BOZAMASSIN'

O anları 'Bir süre sonra pilot bana: 'kullanmak istermisin' diye sordu. Ben de 'Emin misin? Çok pahalı görünüyor. Sanırım sadece 148 tanesine sahibiz' dedim. O da bana 'merak etme bozamassın' dedi' sözleri ile anlattı.

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Bunun üzerine kontrolü devraldığını belirten Johnson bir kaç hamle sonrası bilincini kaybettiğini söyledi ve bu durumu ti'ye alarak 'Bilincim geri geldiğinde denizin gittikçe yaklaştığını görebiliyordum' dedi.

Enerji konusunda Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması gerektiğinin altını çizen Johnson bunun için yeşil enerjiye yatırımın sürmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Boris Johnson giderayak pilot oldu

İSTİFA EDERKEN BİLE "UKRAYNA" DEDİ

Boris Johnson, son birkaç ayda gizlice Ukrayna'yı birkaç kez ziyaret etti ve yakın zamanda tartışmalı bir şekilde, 17 Haziran'da Kiev'e uçmak üzere, patisiyle birlikte katılacağı bir konferans için yapacağı geziyi iptal etti.

Johnson’ın bu davranışı büyük tepki toplasa da Ukrayna ordusuna verdiği destek için sürekli olarak övgü toplamaya devam etti.

Boris Johnson istifasını açıkladıktan sonra da Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Boris Johnson giderayak pilot oldu

Hatta istifasını açıkladığı konuşmasında kendisi artık görevde olmasa bile İngiltere’nin Ukrayna’ya vereceği desteğin azalmadan devam edeceğinin garantisini verdi.

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SON KRİZ NASIL BAŞLADI?

Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yöneticisi Chris Pincher hakkında son dönemde ortaya atılan iddialar ülkede bir siyasi krizin yaşanmasına neden olmuştu.

Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra görevinden istifa etmişti.

Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanıyordu.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Boris Johnson giderayak pilot oldu

Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada taciz iddialarından haberdar olunmadığı belirtilmişti.

Ancak Başbakan Johnson, Pincher hakkında üç sene önce böyle bir suçlamanın kendisine ulaştığını kabul etmişti.

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Johnson konu ile ilgili son açıklamasında bu kararından 'büyük pişmanlık' duyduğunu söylemişti. Kabindeki istifalar Johnson'un bu açıklamaları ile eş zamanlı olarak gelmişti.

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