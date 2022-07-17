2 yıl komada kaldı… Uyanıp saldırganın kimliğini açıkladı!

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ABD’de yaşanan bir adli vaka film senaryolarını aratmayan hikâyesiyle manşetlerde üst sıralara tırmandı.

Vakayı takip eden polis müfettişleri artık tüm umutlarını kaybetmişken kurbanın bir anda gözlerini açıp hayata dönmesiyle olay bir anda açığa kavuştu.

Wanda Palmer adındaki kadın Haziran 2020'de Cottageville'deki evinde vahşice bir saldırıya uğramış; kafasına bir pala veya balta ile vurulmuştu.

Jackson County Şerifi Ross Mellenger, olayı anlatırken "Dürüst olmak gerekirse oraya vardığımızda onun öldüğünü düşündük" dedi.

Wanda, yaşadığı bu korkunç saldırının ardından komaya girmiş ve 2 yıl boyunca bilinci kapalı kalmıştı.

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Dedektifler saldırganın kimliğini belirleyememişti ve tam da tüm umutlarının tükendiği bir anda, geçen hafta Palmer'ın yatırıldığı bakım tesisinden bir telefon aldılar.

Görevliler polislere kurbanın bilincinin yerine geldiğini söyledi.

Polis yetkilileri olayla ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

"Neler olduğu hakkında biraz fikrimiz vardı, ancak sorun davanın somut kanıtlarla devam edememesiydi. Görgü tanığı yoktu, evde kimse yaşamıyordu, güvenlik kamerası kaydı, cep telefonu kaydı yoktu. Bizi davada ilerletebilecek hiçbir şey yoktu elimizde.”

Basına verilen bilgiye göre ağır beyin hasarına rağmen Wanda Palmer dedektiflerle iletişim kurabildi. Kadının söyledikleri ise adeta kan donduracak cinstendi: Komaya girmesine sebep olan kişi kadının erkek kardeşi Daniel Palmer’dı…

Şerif Mellenger “Her şeyin anahtarı kurbanın kendisindeydi ve onunla iletişim kuramadığımız için elimizde hiçbir şey yoktu. Şimdi, olaydan iki yıl sonra o artık uyanık ve bize tam olarak ne olduğunu anlatabiliyor," dedi.

Daniel Palmer'ın cinayete teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından tutuklandığı bildirildi.

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Şerif Mellenger, davadaki silahın bir pala ya da balta olduğuna inandıklarını ve kurbanın kafasına şiddetli bir şekilde vurulduğunu söyledi. Polisler Daniel Palmer'ı sorguladı, ancak Mellenger şüphelinin saldırının sebebiyle ilgili bir bilgi vermediğini ve soruşturmanın devam edeceğini söyledi.