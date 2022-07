İnternete yüklenen ilk fotoğrafın hikâyesi… Kim bu kadınlar?

Haberin Devamı

Otuz yıl önce bugün, Cenevre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden (CERN) bir bilgisayar bilimcisi, efsane haline gelen o fotoğrafı internete yükledi…

Fotoğrafta 60'lar tarzı elbiseler içinde poz veren bir grup kadın var.

Peki internette fotoğrafı olan, bir ilkin öznesi olarak dünya tarihine geçen bu kadınlar kim? İşte hikâyenin en eğlenceli kısmı da bu soruyla başlıyor…

CERN ÇALIŞANLARININ ‘DERTLİ’ EŞLERİ!

Fotoğraf için poz veren kişiler CERN’de çalışan bilim insanlarının uzun süredir acı çeken eşlerinden oluşan bir parodi grubu. Kendilerine 'Les Horribles Cernettes' adını veren bu kadınlar eşleri neredeyse her gün ofislerinde gece geç saatlere kadar çalıştığı için zor günler geçirir ve hatta bu konuyla ilgili parodi şarkılar söyleyen bir de grup kurarlar.

İnternete yüklenen ilk fotoğraf olarak bilinen bu fotoğraftaki kadınların eşleri CERN çalışanları... Kadınlar işlerinin yoğunluğu yüzünden eşlerini görememekten şikâyetçiymiş

Haberin Devamı

Cernettes, çeşitli CERN etkinliklerinde seslendirdiği 'Every Proton of You' ve 'My Sweetheart is a Nobel Prize' gibi şarkılarla fizik dünyasında da hayli ün kazandılar.

Meşhur fotoğraf çekildikten birkaç ay sonra, fotoğrafçısı, o zamanki CERN çalışanı ve grubun bestecisi Silvano de Gennaro, çerçevenin hemen kenarından dökülen pembe bir logo ile kadınları bebek mavisi bir arka plan üzerine photoshopladı. Bu görüntü, Phil Collins ve Tina Turner’ın yaklaşmakta olan 1992 Dünya Fuarı için çekilen tanıtım görüntüsünün erken bir versiyonuydu.

de Gennaro'nun bu fotoğrafını bilgisayarında gören bir stajyer, de Gennaro'ya, patronunun üzerinde çalıştığı bir yazılım platformu için paylaşmanın sakıncası olup olmadığını sordu. Fizik camiasında epey ünlü olan grup 1992 Dünya Fuarı'nda da sahne almış

Haberin Devamı

İNTERNETİN MUCİDİ

Bahsedilen patron ise bilgisayar bilimcisi ve World Wide Web (WWW) yani bildiğimiz anlamda internetin mucidi Tim Berners-Lee'ydi.

Gazetelerde yeniden basılan ve dünyanın dört bir yanındaki haber sitelerinde yeniden yayınlanan bu fotoğraf 'internetteki ilk resim' olarak tanındı.

Ancak grubun yıllardır ısrar ettiği ve Silvano'nun Metro.co.uk ile yaptığı röportajda doğruladığı gibi, bu, aslında bir şehir efsanesi.

Berners-Lee'nin platformuna yüklenen ilk resim değildi ve ilk resmin ne olduğunu bilmek imkânsız. İnternetin mucidi olarak tanınan Tim Berners-Lee

ÇOK DAHA ÖZEL BİR ŞEY…

Haberin Devamı

Ancak fotoğraf, Silvano ve Cernette'in kurucusu olan eşi Michele'in açıkladığı gibi, tartışmasız çok daha özel bir şey.

Web yani internet, fizikçiler arasında bir iletişim aracı olarak yaratıldı. Tim Berners-Lee, çalıştığı bankayı bunun bir proje olarak finanse edilmeye değer olduğuna ikna etmek için işini mümkün olduğunca ciddi tutmak istedi.

Bu nedenle de Berners-Lee'nin Web'in saf akademinin ötesinde kullanımları olabileceğine karar vermesi biraz zaman aldı. 'Les Horribles Cernettes' grubunun yıllar içinde yaklaşık 20 üyesi olmuş

'WEB'İ DÜNYAYA AÇAN RESİM'

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinin kuzeybatı banliyösünde bulunan CERN, dünyanın her yerinden bilim insanları ve ofis çalışanları olmak üzere binlerce çalışana ev sahipliği yapıyor. Michele, CERN'de yaşamanın restoranlar, kreşler, kafeler ve barlarla dolu kendi küçük uluslararası şehrinde yaşamak gibi olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Sonunda, Berners-Lee, CERN'de bulunan müfredat dışı etkinliklerin bazılarını listeleyen bir web sayfası oluşturmaya karar verdi. Stajyeri, üyesi olduğu organizasyonun müzik kulübüyle ilgili ayrıntılara Cernettes'in bir resmini seçen kişiydi.

Silvano, "İlk resim bu olduğu gibi resimde kesinlikle fizik yoktu. Sanatçılar vardı, hayat vardı.” diyerek anlatıyor o günleri.

Silvano de Gennaro fotoğrafın, Web'e yüklenen ilk resim değilse de 'web'i dünyaya açan resim' olarak tanımlanabileceğini söyledi. Bu da ilk internet sayfası... Yıl 1991

Gözden Kaçmasın Dünya Sağlık Örgütü Gana'da Marburg salgını ilan etti Haberi görüntüle

20 YIL SONRA ALDIĞI TELEFONLA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Silvano de Gennaro’nun eşi Michele de 20 yıl sonra, fotoğrafın yıldönümünü haber yapmak için gazeteciler kendisiyle temasa geçilinceye kadar fotoğrafın ne tür bir etki yaratacağı hakkında hiçbir fikrinin olmadığını söyledi:

Haberin Devamı

"Bunun CERN'de, şirket içinde kalması gerekiyordu, ya da resmi verirken öyle düşündük. Telefon almaya başladığımızda durumu garipsedim… Birden Telegraph gazetesi aradı ve ‘İnternette yayınlanan ilk fotoğrafta olmak nasıl bir duygu?’ diye sordular. Kesinlikle hiçbir fikrim yoktu.”