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Bu kadarına da pes... Rus televizyonundan tepki çeken yayın

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Bu kadarına da pes... Rus televizyonundan tepki çeken yayın

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş son sürat devam ederken Kremlin güdümündeki Rus televizyonu tepki çeken bir yayına imza attı. İşte dünyayı ayağa kaldıran o sözler...

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı son sürat devam ediyor.

Rusya ülkenin doğusundaki ilerleyişini sürdürürken sivil noktaları da füzeler ile hedef alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Vinnytsia kentindeki bir iş merkezini hedef alan Rus füzeleri 21 kişinin hayatına mal olmuştu.

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4 YAŞINDA RUS FÜZELERİNİN KURBANI OLDU

Vinnytsia kentinde yürüyüşe çıkan down sendromlu dört yaşındaki Liza Dmitrieva ve annesi Irina Rus füzelerinin hedefi olmuştu.

Irina'nın canssız bedeni bugün toprağa verilirken Rus televizyonu tepki çeken bir yayına imza attı.

Kremlin'in güdümündeki Rossiya-1'de 60 Minutes isimli programın sunucusu Olga Skabeyeva saldırı ile ilgili yaptığı yayında Rus tezlerini savundu ve saldırıdan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Bu kadarına da pes... Rus televizyonundan tepki çeken yayın

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İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Rus spiker 21 sivilin hayatına mal olan saldırıda Ukrayna kuvvetlerinin ve yabancı silah tedarikçilerinin hedef alındığını öne sürdü.

İngiliz basını tarafından 'Putin'in kuklası' olarak adlandırılan Skabeyeva canlı yayında bu iddiasını 'tüm katılımcılar ortadan kaldırıldı' sözleri ile duyurdu.

Aynı habere göre, sosyal medyada viral olan bu görüntülere tepki yağdı.

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ZELENSKİ ADINI KOYDU: TERÖR EYLEMİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıyı 'terör eylemi' olarak gördüklerini açıklamıştı.

Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında ise Ukraynalıların birlik ve beraberliğinin bozulmayacağını ifade ederek, 'Rusya'nın füzeleri ve topları birliğimizi bozmayı ve bizi yolumuzdan döndürmeyi başaramayacak' dedi.

Ukrayna halkının ve ordusunun, Rusya’nın saldırılarına dayandığını ve 24 Şubat’tan sonra işgal edilen bölgelerin bir kısmını geri almayı başardığını belirten Zelenski sözlerime şöyle devam etti;

'Devletimizin şu anda işgal altındaki diğer bölgelerini yavaş yavaş kurtaracağız. Böyle bir savaş sırasında Avrupa Birliği adayı statüsünü elde edebildik. Kamu kurumlarının istikrarını sağladık. Devletteki tüm lojistik süreçler, askeri ve ekonomik, yeniden kanalize edildi. En önemlisi, çatışmaların ve çelişkilerin üstesinden gelerek birliğimizi koruyoruz.'

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Bu kadarına da pes... Rus televizyonundan tepki çeken yayın

Rusya, kısa süre önce Ukrayna'nın Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezini vurmuştu.

Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu AVM'de binden fazla kişinin bulunduğu öne sürmüştü.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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