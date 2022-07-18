Putin’in ‘palyaço’ fotoğrafı kriz yarattı… Ruslardan İsviçre gazetesine tehdit!

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Habere göre, Rusya'nın İsviçre Büyükelçiliği, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in palyaço burnu ve yüzünde gökkuşağı çizgileri olan bir karikatürünü yayınladıktan sonra bir İsviçre gazetesine yasal tehdit gönderdi.

Washington Post'a göre, büyükelçiliğin basın servisi cumartesi günü web sitesinde yayınlanan bir mektupta Neue Zürcher Zeitung gazetesini 9 Temmuz'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bu tür fotoğrafların ve dijital mesajlaşmanın rolü hakkında bir makale yayınladığı için kınadı.

Rusya ve İsviçre arasında krize neden olan gazete haberi ve kullanılan görseller

“Süper Kahramanlar ve Kötü Adamlar Arasında: Ukrayna Savaşında Memlerin Gücü” başlıklı makalede, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin Ukraynalı renk ve sembollerle Kaptan Amerika benzeri bir takım elbise içinde tasvir edildiği ve Putin'in yanında bir palyaço burnu ve gökkuşağı içinde tasvir edildiği görülüyor.

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Meme ya da mem, İnternet üzerinde anonim olarak genellikle popüler resim, video, kelime ya da cümleler şeklinde yayılan ve geniş kitlelerce manası bilinen olgulara verilen isim.

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Büyükelçilik mektubunda, "Eğer palyaçoluktan bahsediyorsak, eski Ukraynalı komedyen V. Zelenski'nin yakın geçmişi bağlamında bu konuya değinmek çok daha yerinde olur" dedi.

Haberin yayınlandığı İsviçre gazetesi görseli kendilerinin hazırlamadığını, fotoğrafın daha önce Twitter'da paylaşıldığını iddia etti

İsviçreli haber kuruluşu Swissinfo'ya göre, son derece öfkeli bir dil kullanan büyükelçilik, "İfade özgürlüğünün hakaret ve sahte şeyleri yayma özgürlüğüyle hiçbir şekilde uyumlu olmadığına inanıyoruz" dedi.

İsviçreli yayın kuruluşu, Putin'in fotoğrafının ilk olarak Twitter'da yayınlandığını söyledi.

Haberde kullanılan görseller Putin'i çok sinirlendirdi...

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Rusya, LGBTQ topluluğuyla bariz bağlantısı nedeniyle Putin ile ilişkilendirilen gökkuşağı renklerine de istisnai yasaklar getirmişti.

Washington Post'a göre elçilik, Putin'in ‘Son derece dindar bir Ortodoks olduğunu ve Rus toplumunda geleneksel Hıristiyan değerlerinin korunmasını savunduğunu (ve açıkça LGBT topluluğunun bir hayranı olmadığını)’ söyledi.