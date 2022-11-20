51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

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ABD’nin Maryland eyaleti bundan tam 51 yıl önce korkunç bir cinayetle sarsıldı. Şerif Yardımcısı James Tappen Hall, 1971 yılının Ekim ayında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce başından vurularak öldürüldü.

Issız bir otoparkta işlenen cinayetle ilgili soruşturma tüm çabalara karşın sonuç vermedi ve dosya "faili meçhul" olarak rafa kaldırıldı. Yarım asır sonra yeniden açılan soruşturmada bu kez sona ulaşıldı.

Peki 51 yıl boyunca gizlenen katil nasıl yakalandı? İşte sır perdesinin ardındaki ayrıntılar…

TANIKLARIN İFADELERİ BİR KİŞİYE İŞARET EDİYORDU

Şerif Yardımcısı Hall, 23 Ekim 1971 gecesi Rockville'deki Manor Country Club'ın otoparkı çevresinde devriye turu atarken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından başından vurularak ağır yaralandı.

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Hastaneye kaldırılan ve üç gün yaşam mücadelesi veren 53 yaşındaki Hall, geride bir eş ve iki çocuk bırakarak hayatını kaybetti. O günden itibaren Maryland dedektifleri olayın tüm ayrıntılarını tek tek ele alarak katile ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Tanıkları teker teker dinleyen ve somut bir ipucu arayan dedektifler, genç bir çocuğun olay sırasında otopark yakınlarında olduğunu tespit etti. Ellerindeki tüm olanakları seferber eden dedektifler, iki yıllık bir soruşturmanın ardından, söz konusu gencin 19 yaşındaki Larry David Becker olduğunu buldu.

50 YILLIK SES KAYITLARI İLE KATİLE ULAŞTILAR

Dedektifler Becker'la ilgili delil toplamaya çalıştı, çocuğu sorguya çekti ve ayrıntılara ortaya çıkarmaya çabaladı. Ancak bir türlü Becker'ın cinayetle bağlantısına ilişkin somut bir delil bulunamadı.

Mahkeme karşısına çıkarılan Becker'ın gerçek fail olduğu kesin bir biçimde kanıtlanamadı ve çocuk serbest bırakıldı.

Sözün kısası, dedektifler bir çıkmaza girmişti. Dosyada daha fazla ilerleme kaydedilemedi ve James Tappen Hall cinayetinin dosyası, kapanmadan rafa kaldırıldı.

Ta ki 2021 yılında iki kadın dedektif, Hall cinayetini yeniden ele alana kadar...

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Dosya, Montgomery Emniyet Müdürlüğü'nün çözülmemiş vakalardan sorumlu biriminin yöneticisi olan Chris Homrock öncülüğünde raftan indirildi ve 1971’de toplanan az sayıdaki delil yeniden değerlendirildi.

Katili yakalatacak ipuçları ise kanıt kutularından birinin içinde yatan ses kayıtlarında gizliydi.

İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ SIRRA KADEM BASTI

Dedektifler, dosyayı yeniden açıktan sonra eldeki fiziksel delilleri ve sorgu kayıtlarını yeniden mercek altına aldı. Gelişen teknolojinin yardımıyla ses kayıtlarını dijital ortama aktarıp inceleme şansı bulan polisler, davanın tek şüphelisi olan Larry David Becker üzerine odaklandı.

Dedektifler, sorgu odasında alınan ses kayıtlarının analizi için FBI’a müracaat etti.

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Dijital ortama geçirilen kayıtlarda bir tuhaflık sezen dedektif Katie Leggett ve Lisa Killen, ifadelerdeki tutarsızlıkları tek tek belirleyip kayıt altına almaya başladı. Leggett, o andan itibaren her şeyin değişmeye başladığını belirtti.

İki dedektif ses kayıtlarının analizinin ardından, Montgomery'de Larry David Becker isminde birinin yaşamadığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, Becker’ın olayın ardından Maryland’den New York’a taşındığı ve ismini de Larry David Smith olarak değiştirdiği anlaşıldı.

Bu önemli bir ayrıntıydı ve Becker hakkındaki şüphe her geçen gün derinleşiyordu. Artık tek yapılması gereken Smith’in bulunması ve 51 yıl önce işlenen cinayetle ilgili tekrar sorgulanmasıydı.

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KİMSENİN BİLMEDİĞİ AYRINTILARI BİLİYORDU

Leggett ve Killen, öncelikle bugün 70 yaşında olan Smith ile ilgili ayrıntılı bir profil oluşturmaya girişti. Yapılan soruşturma sonucunda, Smith’in hırsızlık, gasp ve yaralama suçlarından oluşan kabarık bir sicili olduğu ortaya çıktı.

Smith, 1973’teki sorgusunda, cinayet mahaline yakın olduğunu söyledikten sonra kaç el silah sesi duyduğuna ilişkin tutarsız bilgiler paylaşmıştı. Fakat asıl ilginç olan, polisin halka ve medyaya açıklamadığı detayları ifadesinde tek tek anlatmış olmasıydı. Peki ama Smith'in kamuoyu ile paylaşılmayan ayrıntılar konusunda bu denli bilgi sahibi olması nasıl açıklanabilirdi?

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Smith farklı zamanlarda ve farklı dedektifler tarafından sorgulandığından, söylediklerindeki tutarsızlıklara dair parçalar birleştirilememişti. Bu da Smith’in birinci derece cinayet zanlısı olarak yargılanmasının önüne geçmişti.

FACEBOOK ÜZERİNDEN BULDULAR

Smith'in çelişkili ifadelerini bir araya toplayan iki dedektif, aradan 51 yıl geçmiş olmasına karşın görgü tanıklarıyla da tek tek bir kez daha konuştu. Ardından Smith’in yerinin tespit edilmesi için çalışmalar başladı. Fakat bir sorun vardı. Smith’in izi bir türlü bulunamıyordu.

Dedektif Leggett, çözümü Smith’in lise bağlantıları üzerinden ilerlemekte buldu.

Aspen Hill Lisesi’nde okuyan Smith’in dönem arkadaşlarının dahil olduğu bir Facebook grubu olduğunu tespit eden iki dedektif, lise hakkında bir belgesel yapmak istedikleri bahanesiyle gruba dahil oldu.

Şanslarına Smith, sayfadaki paylaşımlara sık sık yorum yapıyordu. Facebook üzerinden Smith ile bağlantı kuran dedektifler, kendisiyle röportaj yapmak istediklerini söyleyerek, adamın New York'un kuzeyindeki adresini öğrendi.

Yaşlı adamı evinde ziyaret eden Leggett ve Killen, kimliklerini açıkladı, 1971 yılında işlenen cinayetle ilgili topladıkları delilleri Smith'e sundu ve zanlıyı gözaltına aldı.

‘DOĞRU ADAMI NİHAYET YAKALADIK’

Yeniden ifade veren Smith, 51 yıl önce Beverly Road'da hırsızlık yaptığı sırada Şerif Yardımcısı Hall ile karşılaştığını ve onu vurduğunu itiraf etti.

Bu itirafın ardından Larry David Smith, birinci dereceden cinayet zanlısı olarak mahkeme karşısına çıkarıldı.

Cinayeti kazayla işlediğini söyleyen Smith'in savunmasını dikkate almayan Maryland jürisi, Eylül ayında sonuçlanan davada Smith’i birinci derece cinayetten suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Montgomery Emniyet Müdürü Marcus Jones, kararın ardından yaptığı açıklamada, çözülmemiş vaka birimini tebrik etti.

Aradan yıllar geçse de adaletin tecelli edeceğini söyleyen Jones,“51 yıl önce suç işleyen birinin peşine düşmek ve itirafını almak muazzam bir başarı. Doğru adamı nihayet yakaladık” diye konuştu.

Şerif Yardımcısı James Tappen Hall ve eşi...

GÖREVİ İÇİN CANINI FEDA ETTİ

Duruşmada Hall'un 79 yaşındaki kızı Carolyn Philo ve torunu Carrie Crutcher da hazır bulundu. Mahkemenin ardından Philo, Crutcher ve Leggett soruları yanıtladı.

Dedektif Leggett, Hall'un 23 Ekim gecesi mesaisi olmamasına rağmen o geç saatte ailesiyle birlikte olmak varken bir çalışma arkadaşının yerine devriye gezmekte olduğunu söyledi.

Hall için “İşten izin alan bir meslektaşının yerine devriye görevine kendisi çıkmayı tercih eden bir polisti” diyen Leggett’e destek veren Philo da o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“O zamanlar 28 yaşındaydım. 23 Ekim akşamı eşim ve çocuklarımla, anne ve babamın Wheaton’daki evine ziyarete gittik. Yemek için sofraya oturacağımız sırada telefon çaldı. Karakoldan bir arkadaşı babama gece devriyesine çıkamayacağını, onun yerine kendisinin bu görevi üstlenmesinin mümkün olup olmadığını sordu. Babam da ‘Tabii elbette’ dedi ve evden çıktı.”

Philo, o gün babasını son kez gördüğünü, çocuklarını büyükanne ve büyükbabalarının evinde bıraktıktan sonra kendi evine döndüğünü belirtti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde telefonunun çaldığını söyleyen Philo, “Babamın başından vurulmuş bir halde hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Hızla hastaneye gittiğimizde durumunun kritik olduğunu öğrendim ve başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ertesi gün durumu daha kötüleşti ve bir gün sonra babam hayatını kaybetti” dedi.

‘KATİLİN ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİNİ GÖRMEK İÇİN YAŞADIM’

“İlk iki yıl çok kötü geçti” diyen Philo, sürekli kendi kendine "Herkes nerede? Neden babamın katilini hâlâ bulmadılar?" diye düşündüğünü söyledi.

Philo, Montgomery Emniyet Müdürlüğü'nün dosyayı rafa kaldırdığını öğrenince büsbütün yıkıldığını ve çareyi ailesiyle Teksas'a taşınmakta bulduğunu da sözlerine ekledi.

Ancak davanın peşini bırakmayan Philo, altı ayda bir polisi arayarak babasının dosyasının akıbetini sordu. 2005'te annesinin ve 2007'de de oğlunun vefatı ile büyük üzüntüler yaşayan Philo, bugüne kadar tek bir şeyin kendisini hayatta tuttuğunu söyledi:

“Babamı öldüren kişinin adalet karşısında hesap verdiğini görmek için 79 yaşıma rağmen bugün hâlâ ayaktayım.”

Yaklaşık bir yıl önce Montgomery Emniyet Müdürlüğü'nden Dedektif Homrock’ın kendisini aradığını söyleyen Philo, katilin yakalandığını öğrendiğinde de gözyaşlarını tutamadığını belirtti.

Hall'un torunu Crutcher ise Smith’in hayatının son 50 yılını nasıl yaşadığını merak ettiğini zira birini öldürmenin insan üzerinde bırakacağı derin yaranın ölümden daha beter olduğunu söyledi.