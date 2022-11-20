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Hayvandan insana kalp nakleden doktor: 2 yıl içinde başarırız

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#ABD#Maryland Üniversitesi#Domuz
Hayvandan insana kalp nakleden doktor: 2 yıl içinde başarırız
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 07:00

ABD’de domuzdan insana ilk kalp naklini gerçekleştiren ekibin başındaki isim olan Maryland Üniversitesi Kardiyak Zenotransplantasyon (hayvandan kalp nakli) ekibi direktörü Dr. Muhammed Mansur Muhiddin Türkiye’ye geldi.

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Antalya’da gerçekleştirilen 17’nci Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi’ne katılan Dr. Muhammed Mansur Muhiddin, meslektaşlarına eğitim verirken Hürriyet’e de özel açıklamalarda bulundu.

2 YIL İÇİNDE YAPARIZ

“Domuzdan nakil yaparken bazı genleri modifiye ederek insana uygun hale getirdik. Burada hayvandan nakil olacak hastalar öncelikli olarak ‘insandan nakil olmaya uygun olmayan’ hastalar olmak zorunda. Yani başka hiçbir tedavi seçeneği kalmamış, uygun kalp çıkmasını bekleyecek kadar da vakti olmayan hastalar seçiliyor.

İlk hastamız olan David Bennett’ı kaybettik ancak bu süreçte, domuzdan kalp naklinin başarılı olacağına dair umutlarımız yeşerdi. Bennett’ın durumu çok ağırdı ve başka ek hastalıkları nedeniyle bazı ilaçları kesmek zorunda kaldık. Örneğin vücudun organı reddetmesini engellemesi için bağışıklık baskılayıcı ilaçlar veriyoruz ancak bu ilaçları kesmek zorunda kaldığımız için hayatını kaybetti. Her gün dünyanın çeşitli yerlerinden onlarca e-posta alıyorum. İnsanlar hayvandan kalp nakli için gönüllü olmak istiyor. Bu sefer David Bennett kadar durumu ağır olmayan bir hasta seçerek nakil yapacağız.

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Bir sonraki naklimizi yine domuzlardan gerçekleştireceğiz. Çünkü bu konuda artık elimizde veriler var. Domuzdan insana kalp nakli yapmadan önce domuzdan babunlara nakil yaptık. Babunlar insanlara en yakın hayvanlar.”

Hayvandan insana kalp nakleden doktor: 2 yıl içinde başarırız

KİMDİR?

Pakistan’da doğan Dr. Muhammed Mansur Muhiddin, tıp fakültesini Karaçi’de bulunan Dow Koleji’nde bitirdi. Pakistan’da cerrahi eğitimini tamamladıktan sonra ABD’ye giden Dr. Muhiddin, Pensilvanya Üniversitesi’nde Transplantasyon Biyolojisi üzerine ilk yan dalını tamamladı. 7 Ocak 2022’de dünyada ilk kez domuzdan insana kalp naklini gerçekleştiren ekibin direktörü olarak görev aldı. Halen Maryland Üniversitesi Kardiyak Zenotransplantasyon Programı’nın direktörlüğünü sürdürüyor.

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#ABD#Maryland Üniversitesi#Domuz

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