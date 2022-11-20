Ev alamayan alternatif buldu! Arsa, tarla satışında rekor kırıldı

Haberin Devamı

Gayrimenkul yatırımı güvenli liman olarak görülse de artan fiyatlar birçok kesimi zorladı. Bütçesi ev için yeterli olmayanlar ulaşılabilir fiyatlı seçeneklere yöneldi. Böylece arsa, tarla, ofis ve işyerinden oluşan konut dışı gayrimenkul satışında tüm zamanların en iyi ekim ayı satışı yapıldı. Ekim ayında 153 bin 587 adet konut dışı gayrimenkul satılırken, konut satışı 102 bin 606’da kaldı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman, bu satışlar içinde en önemli payın arsa ve tarladan geldiğini belirtirken, artan ilgiyi şöyle değerlendirdi:

“Pandemi döneminde müstakil yaşama olan ilgilinin artması alım kararını etkiledi. Uzaktan çalışma pratiğinin yaygınlaşması nedeniyle Ege ve Akdeniz bölgelerine yönelim oldu. Konut fiyatlarındaki artışın konuta erişebilirliği sınırlaması nedeniyle de, yatırımcıların daha uygun fiyatlı arsa ve tarlaya yöneldi.” Arsa ve tarla almayı planlayanlara önerilerde bulunan Büyükduman:

Haberin Devamı

YATIRIMCIYA ÖNERİ

“Arsa ve tarla yatırımı yapacak olanlar öncelikle ulaşım akslarına yakın bölgeleri tercih etmeliler. Mutlaka arsayı görmeliler. Yüksek eğimli, yerleşime uygun olmayan arazilerden kaçınmalılar. Yerleşime açılamayacak tarımsal niteliği korunacak alanlar, sit alanları ile zeytinlik ve özel orman alanlarından da kaçınsınlar” ifadelerini kullandı.

UCUZ ARSA FRENİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında, 81 ilde 1 milyon arsa dar gelirli vatandaşa sunuldu. 15 Kasım’da başvuru süreci tamamlandı ve 1 milyon 177 bin talep geldi. Altyapısı kamu tarafından hazırlanacak arsaların hem fiyatının uygun olması hem de 10 yıl faizsiz ödeme imkanı sunulması piyasayı etkiledi. Sektör temsilcileri arsa fiyatlarında artış sürse de fiyat artış hızında gerileme yaşandığını belirtti. Uygun fiyatlı arsa almayı planlayanların kurada şansını denemek istemesi nedeniyle ekim ayı satışı ağustos ve eylülün bir miktar gerisinde kaldı.

Haberin Devamı

10 AYDA KONUTU GERİDE BIRAKTI

Yılın ilk 10 ayında da konut dışı Gayrimenkul satışı, konut satışını geçti. TÜİK verilerine göre ocak-ekim döneminde yaklaşık 1 milyon 160 bin konut satıldı. İGD verilerine göre aynı dönemde konut dışı gayrimenkul satışı yaklaşık 1 milyon 392 bin oldu.