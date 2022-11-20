Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD’de ilk kez yapay et tüketimine resmi izin

Güncelleme Tarihi:

#ABD#FDA#Yapay Et
ABD’de ilk kez yapay et tüketimine resmi izin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 07:00

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) hücre kültürlerinden üretilen tavuk etinin satışına ilk defa onay verdi. BBC’nin haberine göre kurum, sürecin “çok dikkatli değerlendirildiğini” açıkladı.

Haberin Devamı

Laboratuvar üretimi tavuk eti California merkezli Amerikan “Upside Foods” şirketi tarafından çelik tanklar içinde canlı hayvandan alınan hücrelerle elde edildi. Firmanın yöneticisi Uma Valeti, “Birçok şüpheci bakışın bulunduğu bir ortamda, bugün bir tarih yazarak, FDA’den üretilmiş et onayı alan ilk şirket olmayı başardık” dedi. Ancak firmanın raflara ürün getirebilmesi için aşması gereken bazı engeller daha var.

‘GIDADA DÖNÜM NOKTASI’

Etlerin üretileceği merkezin de resmi bir onay alması gerekiyor. Ancak Valeti, gelinen noktanın “besin tarihinde bir dönüm noktası olduğunu” söyledi. Benzer ürünleri geliştirmeye çalışan besin start-up’ları bulunuyor. Daha çok firmanın başarısı, karbon salınımının azalması, başta su olmak üzere canlı hayvan endüstrisinde kullanılan diğer kaynakların da korunması anlamına geliyor. Üretim etlerin gelecekte pazarda önemli bir oranı ele geçirmesi bekleniyor. Aralık 2020’de Singapur, tamamen laboratuvarda üretilmiş protein satışına onay veren ilk ülke olmuştu. Merkezi San Francisco’da olan “Eat Just” adlı girişimcilik şirketi, laboratuvarda ürettiği tavuk etini Singapur’da satışa çıkarabilmişti. Yapılan iki araştırma, 2030 itibarıyla laboratuvarda et üretimi maliyetinin normal et üretimi ile yarışabilir hale geleceğini ortaya koydu. Laboratuvarda üretilen etin 2040’ta küresel et piyasasının yüzde 35’ini oluşturması öngörülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#FDA#Yapay Et

BAKMADAN GEÇME!

İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası
Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe

BAKMADAN GEÇME!

İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası
Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe