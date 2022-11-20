Haberin Devamı

Futbolseverlerin en büyük bayramı 2022 Dünya Kupası bugün başlıyor.. Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı’nda oynanacak açılış maçında ev sahibi Katar, TSi 19.00’da Ekvador ile karşılaşacak. TRT 1’den canlı yayımlanacak maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası’nda düdük çalacak olan 46 yaşındaki Orsato’nun yardımcılıklarını vatandaşları Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Romanya’dan İstvan Kovacs yapacak. Ev sahibi Katar, ilk kez Ekvador ise 4. kez bu kupada boy gösterecek. 32 ülkenin 4’erli 8 grupta mücadele edeceği 2022 Dünya Kupası, toplam 64 müsabakaya sahne olacak. Karşılaşmalar, 5 şehirdeki 8 stadyumda oynanacak.

UNUTULMAZ BİR TURNUVA OLMASI İÇİN HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINILMADI

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, milyarlarca futbolseverin merakla beklediği bu turnuvayı unutulmaz bir şölene çevirmek için özel etkinlikler düzenledi. Başkent Doha’da festival alanı olarak belirlenen El-Bida Bahçesi’nde turnuva süresince uluslararası sanatçılar konserler verecek. Lusail kentinde de her biri 15 bin kişi kapasiteli Arkadia ve Arafia etkinlik alanlarında müzik konserleri düzenlenecek. ‘Katar’a Hoş Geldiniz’ programı çerçevesinde su oyunları ve havai fişek gösterileri yapılacak ve Katar 2022 Resmi Albümü’nden seçme şarkılar çalınacak. Turnuva için 300 milyar dolar harcayan Katar’daki her şehirde meydanlara dev ekranlar kurularak futbolseverlerin maçları buradan izlemeleri sağlanacak.

ŞAMPİYONA 42 MİLYON DOLAR İKİNCİYE 30 MİLYON DOLAR ÖDÜL

FIFA, Dünya Kupası’nı kazanan milli takıma 42 milyon dolar (yaklaşık 781 milyon TL) para ödülü verecek. Finali kaybeden taraf ise 30 milyon dolar (yaklaşık 558 milyon) alacak. Üçüncülük maçını kazanan takımın alacağı ödül 27 milyon dolar (yaklaşık 502 milyon TL) dördüncünün payı ise 25 milyon Dolar (yaklaşık 465 milyon TL) olacak.

Haberin Devamı

AÇILIŞ TÖRENiNDE DÜNYA YILDIZLARI SAHNE ALACAK

Dünya Kupası’nın organizasyonu için rekor miktarda para harcayan Katar, açılış töreni için de hiçbir masraftan kaçınmadı. 60 bin kişi kapasiteli Al Khor Al Bayt Stadı’nda gerçekleştirilecek törende dünyaca ünlü BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldızlar sahne alacak. Bu arada FIFA, 2022 Dünya Kupası’nın resmi taraftar şarkısını paylaştı. ‘Tukoh Taka’ isimli şarkıyı ABD’li Nicki Minaj, Kolombiyalı Maluma ve Lübnanlı Myriam Fares seslendiriyor.

2022 DÜNYA KUPASI FORMATI

1- 32 takım 4’erli 8 grupta mücadele edecek.

Haberin Devamı

2- 20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

3- A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak.

4- Son 16 turu maçları, 3-6 Aralık’ta yapılacak. Karşılaşmaları kazananlar çeyrek finale adını yazdıracak.

5- 9-10 Aralık’ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan takımlar, yarı finale biletini alacak.

6- 13-14 Aralık’ta oynanacak yarı final maçlarını kazananlar finale çıkacak.

7- Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık’ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

8- 2022 FIFA Dünya Kupası’nın şampiyonluk maçı ise 18 Aralık’ta oynanacak.

Haberin Devamı

A GRUBU

KATAR

· Teknik Direktör: Felix Sanchez

· Yıldız Oyuncusu: Akram Afif

· Takım Değeri: 15 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansları: 1/200

EKVADOR

· Teknik Direktör: Gustavo Alfaro

· Yıldız Oyuncusu: Enner Valencia

· Takım Değeri: 50 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansları: 1/120

SENEGAL

· Teknik Direktör: Aliou Cisse

· Yıldız Oyuncusu: Kalidou Koulibaly

· Takım Değeri: 300 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansları: 1/100

HOLLANDA

· Teknik Direktör: Louis Van Gaal

· Yıldız Oyuncusu: Van Dijk

· Takım Değeri: 585 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansları: 1/11

B GRUBU

iNGiLTERE

· Teknik Direktör: Gareth Southgate

· Yıldız Oyuncusu: Harry Kane

· Takım Değeri: 1,2 milyar Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/7

iRAN

Haberin Devamı

· Teknik Direktör: Dragan Skocic

· Yıldız Oyuncusu: Sardar Azmoun

· Takım Değeri: 60 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/400

ABD

· Teknik Direktör: Gregg Berhalter

· Yıldız Oyuncusu: Christian Pulisic

· Takım Değeri: 275 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/120

GALLER

· Teknik Direktör: Rob Page

· Yıldız Oyuncusu: Gareth Bale

· Takım Değeri: 160 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/150

C GRUBU

ARJANTiN

· Teknik Direktör: Lionel Scaloni

· Yıldız Oyuncusu: Lionel Messi

· Takım Değeri: 650 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/3

SUUDi ARABiSTAN

· Teknik Direktör: Herve Renard

· Yıldız Oyuncusu: Salem Al-Dawsari

· Takım Değeri: 30 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/700

MEKSiKA

· Teknik Direktör: Gerardo Martino

· Yıldız Oyuncusu: Raul Jimenez

· Takım Değeri: 200 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/120

POLONYA

· Teknik Direktör: C. Michniewicz

· Yıldız Oyuncusu: Lewandowski

· Takım Değeri: 255 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/120

D GRUBU

FRANSA

· Teknik Direktör: D. Deschamps

· Yıldız Oyuncusu: Kylian Mbappe

· Takım Değeri: 1 milyar Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/6

AVUSTRALYA

· Teknik Direktör: Graham Arnold

· Yıldız Oyuncusu: Mathew Ryan

· Takım Değeri: 40 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/300

DANiMARKA

· Teknik Direktör: Kasper Hjulmand

· Yıldız Oyuncusu: P.-Emile Hojbjerg

· Takım Değeri: 355 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/24

TUNUS

· Teknik Direktör: Jelel Kadri

· Yıldız Oyuncusu: Ellyes Skhiri

· Takım Değeri: 63 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/400

E GRUBU

iSPANYA

Teknik Direktör: Luis Enrique

· Yıldız Oyuncusu: Ferran Torres

· Takım Değeri: 900 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/8

ALMANYA

· Teknik Direktör: Hansi Flick

· Yıldız Oyuncusu: Kai Havertz

· Takım Değeri: 885 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/9

JAPONYA

· Teknik Direktör: Hajime Moriyasu

· Yıldız Oyuncusu: Takumi Minamino

· Takım Değeri: 152 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/200

KOSTA RiKA

· Teknik Direktör: F. Suarez

· Yıldız Oyuncusu: Bryan Ruiz

· Takım Değeri: 18 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/700

F GRUBU

BELÇiKA

· Teknik Direktör: Roberto Martinez

· Yıldız Oyuncusu: Kevin de Bruyne

· Takım Değeri: 565 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/14

KANADA

· Teknik Direktör: John Herdman

· Yıldız Oyuncusu: Alphonso Davies

· Takım Değeri: 187 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/150

FAS

· Teknik Direktör: Vahid Halilhodzic

· Yıldız Oyuncusu: Achraf Hakimi

· Takım Değeri: 252 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/150

HIRVATiSTAN

· Teknik Direktör: Zlatko Dalic

· Yıldız Oyuncusu: Luka Modric

· Takım Değeri: 378 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/40

G GRUBU

BREZiLYA

· Teknik Direktör: Tite

· Yıldız Oyuncusu: Neymar

· Takım Değeri: 1,1 milyar Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/4

SIRBiSTAN

· Teknik Direktör: Dragan Stojkovic

· Yıldız Oyuncusu: Dusan Vlahovic

· Takım Değeri: 357 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/70

iSViÇRE

· Teknik Direktör: Murat Yakın

· Yıldız Oyuncusu: Xherdan Shaqiri

· Takım Değeri: 280 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/80

KAMERUN

· Teknik Direktör: Rigobert Song

· Yıldız Oyuncusu: Karl Toko Ekambi

· Takım Değeri: 155 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/200

H GRUBU

PORTEKiZ

· Teknik Direktör: Fernando Santos

· Yıldız Oyuncusu: C. Ronaldo

· Takım Değeri: 935 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/13

GANA

· Teknik Direktör: Otto Addo

· Yıldız Oyuncusu: Thomas Partey

· Takım Değeri: 205 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/200

URUGUAY

· Teknik Direktör: Diego Alonso

· Yıldız Oyuncusu: Luis Suarez

· Takım Değeri: 450 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/40

GÜNEY KORE

· Teknik Direktör: Paulo Bento

· Yıldız Oyuncusu: Son Heung-Min

· Takım Değeri: 164 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/200

DÜNYA KUPASI’NIN EN DEĞERLi OYUNCULARI

1-) Mbappe: 150 milyon Euro

2-) Vinicius Jr: 120 milyon Euro

3-) Phil Foden: 120 milyon Euro

4-) Jamal Musiala: 100 milyon Euro

5-) Pedri: 100 milyon Euro

6-) Jude Bellingham: 100 milyon Euro

7-) Federico Valverde: 100 milyon Euro

8-) Harry Kane: 90 milyon Euro

9-) Bukayo Saka: 90 milyon Euro

10-) Gavi: 90 milyon Euro

SÜPER LiG’DEN DÜNYA KUPASI’NA 19 FUTBOLCU GiTTi

BEŞiKTAŞ (4)

Atiba Hutchinson

(Kanada)

Wout Weghorst

(Hollanda)

Romain Saiss

(Fas)

Kevin Nkoudou

(Kamerun)

FENERBAHÇE (2)

Enner Valencia

(Ekvador)

Michy Batshuayi

(Belçika)

GALATASARAY (5)

Victor Nelsson

(Danimarka)

Dries Mertens

(Belçika)

Haris Seferovic

(İsviçre)

Fernando Muslera

Lucas Toreira

(Uruguay)

TRABZONSPOR (2)

Jens Stryger Larsen

(Danimarka)

Maxi Gomez

(Uruguay)

ALANYASPOR (1)

Famara Diedhiou

(Senegal)

KAYSERiSPOR (2)

Majid Hosseini

(İran)

Ali Karimi

(İran)

ANTALYASPOR (1)

Haji Wright

(ABD)

KONYASPOR (1)

Francisco Calvo

(Kosta Rika)

2022 DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI FiKSTÜRÜ

21 KASIM PAZARTESi

16.00 İngiltere-İran B

19.00 Senegal-Hollanda A

22.00 ABD-Galler B

22 KASIM SALI

13.00 Arjantin-Suudi Arabistan C

16.00 Danimarka-Tunus D

19.00 Meksika-Polonya C

22.00 Fransa-Avustralya D

23 KASIM ÇARŞAMBA

13.00 Fas-Hırvatistan F

16.00 Almanya-Japonya E

19.00 İspanya-Kosta Rika E

22.00 Belçika-Kanada F

24 KASIM PERŞEMBE

13.00 İsviçre-Kamerun G

16.00 Uruguay-Güney Kore H

19.00 Portekiz-Gana H

22.00 Brezilya-Sırbistan G

25 KASIM CUMA

13.00 Galler-İran B

16.00 Katar-Senegal A

19.00 Hollanda-Ekvadon A

22.00 İngiltere-ABD B

26 KASIM CUMARTESi

13.00 Tunus-Avustralya D

16.00 Polonya-Suudi Arabistan C

19.00 Fransa-Danimarka D

22.00 Arjantin-Meksika C

27 KASIM PAZAR

13.00 Japonya-Kosta Rika E

16.00 Belçika-Fas F

19.00 Hırvatistan-Kanada F

22.00 İspanya-Almanya E

28 KASIM PAZARTESi

13.00 Kamerun-Sırbistan G

16.00 Güney Kore-Gana H

19.00 Brezilya-İsviçre G

22.00 Portekiz-Uruguay H

29 KASIM SALI

18.00 Hollanda-Katar A

18.00 Ekvador-Senegal A

22.00 Galler-İngiltere B

22.00 İran-ABD B

30 KASIM ÇARŞAMBA

18.00 Tunus-Fransa D

18.00 Avustralya-Danimarka D

22.00 Polonya-Arjantin c

22.00 Suudi Arabistan-Meksika c

1 ARALIK PERŞEMBE

18.00 Hırvatistan-Belçika E

18.00 Kanada-Fas F

22.00 Japonya-İspanya E

22.00 Kosta Rika-Almanya E

2 ARALIK CUMA

18.00 Güney Kore-Portekiz H

18.00 Gana-Uruguay H

22.00 Kamerun-Brezilya G

22.00 Sırbistan-İsviçre G