Katar'ın ev sahipliğinde 2022 Dünya Kupası başlıyor! Süper Lig'den 19 oyuncu boy gösterecek

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2022 Dünya Kupası, yarın Katar-Ekvador açılış maçıyla birlikte başlayacak. 32 ülkenin 26’şar kişilik futbolcu (toplam 832) kadrosuyla mücadele edeceği turnuvada grup aşaması 2 Aralık’a kadar sürecek. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 16 takımın katılacağı son 16 turu maçları 3-6 Aralık’ta, çeyrek finaller 9-10 Aralık’ta, yarı finaller ise 13 ve 14 Aralık’ta yapılacak. Üçüncülük maçından bir gün sonra yani 18 Aralık’ta dünya kupasının sahibi belli olacak. Katar’daki iklim koşulları nedeniyle kış aylarında yapılacak turnuva, bu anlamda dünya kupaları tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek.

SU BAZLI MÜREKKEP VE YAPIŞTIRICI KULLANILAN İLK DÜNYA KUPASI TOPU

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FIFA Dünya Kupası için üst üste 14. resmi maç topunu üreten firma, Katar 2022 için Al Rihla adını verdiği topu hazırladı.

Arapça’da ‘yolculuk’ anlamına gelen Al Rihla, Katar’ın kültüründen, mimarisinden, ikonik gemilerinden ve bayrağından ilham alarak tasarlandı. Havada daha hızlı hareket eden ve maksimum maç hızına dayanacak şekilde yapılan Al Rihla, sahada optimum doğruluk ve güvenilirlik derecelerine sahip.

Al Rihla aynı zamanda, yalnızca su bazlı mürekkepler ve yapıştırıcılarla yapılan ilk Dünya Kupası topu özelliğine sahip.

MAÇ BİLETLERİNİN EN UCUZU 932 TL EN PAHALISI 27 BİN 240 TL

Dünya Kupası biletleri 4 kategoride satışa çıkarıldı. Açılış maçı 42 sterlin (932 TL) ile 472 sterlin (10.480 TL) arasında değişirken, final maçını izlemek isteyenler ise 157 (3.485 TL) ile 1.227 sterlin (27.240 TL) arasında ödemek zorunda kalacak. Bu arada FIFA, turnuva süresince stadyum içinde ve çevresinde alkol satılmayacağını açıkladı. Katar’daki diğer kurallar şöyle: Kadın taraftarlar dekolte giyinmeyecek. Sadece otel plajlarında ve havuzlarında mayo giyebilecek. Maçlara giden taraftarlar, formalarını göbeği açık bırakacak şekilde kaldırmayacak.

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FUTBOLSEVERLERiN GÖNLÜ BREZiLYA-ARJANTiN FiNALiNDE

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin son yıllardaki formsuzluğu 2022 Dünya Kupası favorileri sıralamasında Güney Amerika takımlarını bir adım öne çıkarıyor. Brezilya, yıldızlarla dolu kadrosuyla finalin en önemli adayı olarak gösterilirken, 35 maçtır yenilmeyen Lionel Messi liderliğindeki Arjantin de daha şimdiden doğal finalist olarak kabul ediliyor. Futbolseverlerin büyük çoğunluğunun gönlü Brezilya-Arjantin finalinden yana… Gönüllerdeki final gerçekleşirse, PSG’de birlikte forma giyen Messi ile Neymar, Dünya Kupası için birbirlerine rakip olacak.

15 BiN KAMERA TAKiP EDECEK

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Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası katılımcıları, yüz tanıma teknolojisine sahip 15 bin kamera tarafından izlenecek. Kameraların, maçların oynanacağı 8 stadyuma yerleştirilmesi planlanıyor. Bu durum 1 milyondan fazla ziyaretçi çekmesi beklenen turnuva sırasında Katar’ın terörizm ve holiganlık gibi güvenlik tehditlerine dikkat etme çabalarının bir parçası. Gözetim ağının denetleneceği yer Aspire Komuta ve Kontrol merkezi olacak. NASA kontrol merkezine benzeyen bir odada monitörlerin arkasında güvenlik teknisyenleri denetlemeler yapacak.

KUPANIN MASKOTU LA’EEB

Katar 2022 maskotuna, ‘süper yetenekli oyuncu’ anlamındaki Arapça bir kelime olan La’eeb ismi verildi. FIFA’nın resmî internet sitesinde maskotun tanıtımı şöyle yapıldı: “Herkes, maceracı, eğlenceli ve meraklı La’eeb’in neye benzediğini yorumlamaya davetli. La’eeb, insanları ‘şimdi her şeydir’ sözüne inanmaya teşvik ediyor. La’eeb genç ruhuyla tanınacak, gittiği her yere neşe ve güven yayacak.

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GENÇLERE iLHAM VERECEK

La’eeb, turnuva maskotlarının yaşadığı paralel bir dünyadan geliyor. Fikirlerin ve yaratıcılığın, karakterlerin temelini oluşturan bir dünya. 2022 Dünya Kupası boyunca La’eeb, genç futbolseverlere ilham verip tezahürat yaparak her yerde olacak.”

A GRUBU

KATAR

· Teknik Direktör: Felix Sanchez

· Yıldız Oyuncusu: Akram Afif

· Takım Değeri: 15 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansları: 1/200

EKVADOR

· Teknik Direktör: Gustavo Alfaro

· Yıldız Oyuncusu: Enner Valencia

· Takım Değeri: 50 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansları: 1/120

SENEGAL

· Teknik Direktör: Aliou Cisse

· Yıldız Oyuncusu: Kalidou Koulibaly

· Takım Değeri: 300 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansları: 1/100

HOLLANDA

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· Teknik Direktör: Louis Van Gaal

· Yıldız Oyuncusu: Van Dijk

· Takım Değeri: 585 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansları: 1/11

B GRUBU

iNGiLTERE

· Teknik Direktör: Gareth Southgate

· Yıldız Oyuncusu: Harry Kane

· Takım Değeri: 1,2 milyar Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/7

iRAN

· Teknik Direktör: Dragan Skocic

· Yıldız Oyuncusu: Sardar Azmoun

· Takım Değeri: 60 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/400

ABD

· Teknik Direktör: Gregg Berhalter

· Yıldız Oyuncusu: Christian Pulisic

· Takım Değeri: 275 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/120

GALLER

· Teknik Direktör: Rob Page

· Yıldız Oyuncusu: Gareth Bale

· Takım Değeri: 160 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/150

C GRUBU

ARJANTiN

· Teknik Direktör: Lionel Scaloni

· Yıldız Oyuncusu: Lionel Messi

· Takım Değeri: 650 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/3

SUUDi ARABiSTAN

· Teknik Direktör: Herve Renard

· Yıldız Oyuncusu: Salem Al-Dawsari

· Takım Değeri: 30 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/700

MEKSiKA

· Teknik Direktör: Gerardo Martino

· Yıldız Oyuncusu: Raul Jimenez

· Takım Değeri: 200 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/120

POLONYA

· Teknik Direktör: C. Michniewicz

· Yıldız Oyuncusu: Lewandowski

· Takım Değeri: 255 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/120

D GRUBU

FRANSA

· Teknik Direktör: D. Deschamps

· Yıldız Oyuncusu: Kylian Mbappe

· Takım Değeri: 1 milyar Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/6

AVUSTRALYA

· Teknik Direktör: Graham Arnold

· Yıldız Oyuncusu: Mathew Ryan

· Takım Değeri: 40 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/300

DANiMARKA

· Teknik Direktör: Kasper Hjulmand

· Yıldız Oyuncusu: P.-Emile Hojbjerg

· Takım Değeri: 355 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/24

TUNUS

· Teknik Direktör: Jelel Kadri

· Yıldız Oyuncusu: Ellyes Skhiri

· Takım Değeri: 63 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/400

E GRUBU

iSPANYA

Teknik Direktör: Luis Enrique

· Yıldız Oyuncusu: Ferran Torres

· Takım Değeri: 900 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/8

ALMANYA

· Teknik Direktör: Hansi Flick

· Yıldız Oyuncusu: Kai Havertz

· Takım Değeri: 885 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/9

JAPONYA

· Teknik Direktör: Hajime Moriyasu

· Yıldız Oyuncusu: Takumi Minamino

· Takım Değeri: 152 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/200

KOSTA RiKA

· Teknik Direktör: F. Suarez

· Yıldız Oyuncusu: Bryan Ruiz

· Takım Değeri: 18 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/700

F GRUBU

BELÇiKA

· Teknik Direktör: Roberto Martinez

· Yıldız Oyuncusu: Kevin de Bruyne

· Takım Değeri: 565 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/14

KANADA

· Teknik Direktör: John Herdman

· Yıldız Oyuncusu: Alphonso Davies

· Takım Değeri: 187 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/150

FAS

· Teknik Direktör: Vahid Halilhodzic

· Yıldız Oyuncusu: Achraf Hakimi

· Takım Değeri: 252 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/150

HIRVATiSTAN

· Teknik Direktör: Zlatko Dalic

· Yıldız Oyuncusu: Luka Modric

· Takım Değeri: 378 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/40

G GRUBU

BREZiLYA

· Teknik Direktör: Tite

· Yıldız Oyuncusu: Neymar

· Takım Değeri: 1,1 milyar Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/4

SIRBiSTAN

· Teknik Direktör: Dragan Stojkovic

· Yıldız Oyuncusu: Dusan Vlahovic

· Takım Değeri: 357 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/70

iSViÇRE

· Teknik Direktör: Murat Yakın

· Yıldız Oyuncusu: Xherdan Shaqiri

· Takım Değeri: 280 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/80

KAMERUN

· Teknik Direktör: Rigobert Song

· Yıldız Oyuncusu: Karl Toko Ekambi

· Takım Değeri: 155 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/200

H GRUBU

PORTEKiZ

· Teknik Direktör: Fernando Santos

· Yıldız Oyuncusu: C. Ronaldo

· Takım Değeri: 935 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/13

GANA

· Teknik Direktör: Otto Addo

· Yıldız Oyuncusu: Thomas Partey

· Takım Değeri: 205 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/200

URUGUAY

· Teknik Direktör: Diego Alonso

· Yıldız Oyuncusu: Luis Suarez

· Takım Değeri: 450 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/40

GÜNEY KORE

· Teknik Direktör: Paulo Bento

· Yıldız Oyuncusu: Son Heung-Min

· Takım Değeri: 164 milyon Euro

· Kupayı Kazanma Şansı: 1/200

DÜNYA KUPASI’NIN EN DEĞERLi OYUNCULARI

1-) Mbappe: 150 milyon Euro

2-) Vinicius Jr: 120 milyon Euro

3-) Phil Foden: 120 milyon Euro

4-) Jamal Musiala: 100 milyon Euro

5-) Pedri: 100 milyon Euro

6-) Jude Bellingham: 100 milyon Euro

7-) Federico Valverde: 100 milyon Euro

8-) Harry Kane: 90 milyon Euro

9-) Bukayo Saka: 90 milyon Euro

10-) Gavi: 90 milyon Euro

SÜPER LiG’DEN DÜNYA KUPASI’NA 19 FUTBOLCU GiTTi

BEŞiKTAŞ (4)

Atiba Hutchinson

(Kanada)

Wout Weghorst

(Hollanda)

Romain Saiss

(Fas)

Kevin Nkoudou

(Kamerun)

FENERBAHÇE (2)

Enner Valencia

(Ekvador)

Michy Batshuayi

(Belçika)

GALATASARAY (5)

Victor Nelsson

(Danimarka)

Dries Mertens

(Belçika)

Haris Seferovic

(İsviçre)

Fernando Muslera

Lucas Toreira

(Uruguay)

TRABZONSPOR (2)

Jens Stryger Larsen

(Danimarka)

Maxi Gomez

(Uruguay)

ALANYASPOR (1)

Famara Diedhiou

(Senegal)

KAYSERiSPOR (2)

Majid Hosseini

(İran)

Ali Karimi

(İran)

ANTALYASPOR (1)

Haji Wright

(ABD)

KONYASPOR (1)

Francisco Calvo

(Kosta Rika)