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Bruno Fernandes'den Cristiano Ronaldo açıklaması! Büyük tepki çekmişti...

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#Cristiano Ronaldo#Bruno Fernandes#Portekiz
Bruno Fernandesden Cristiano Ronaldo açıklaması Büyük tepki çekmişti...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 23:03

Cristiano Ronaldo'ya soğuk davrandığı için tepki çeken Bruno Fernandes, eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Portekiz Milli Takımı'nın kampında Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes'in buluşması sosyal medyaya damga vurmuştu. Konuyla ilgili Bruno Fernandes'den açıklama geldi.

Cristiano Ronaldo ile bir sorunu olmadığını söyleyen Bruno Fernandes, "Videonun sesli halini izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Çünkü Cristiano, benimle şakalaşıyor. Yani her şey normal. Seslerin bile olmadığı bir video nedeniyle dakikalarca eleştirildiğim spor programı gördüm. Cristiano ile sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

Manchester United'da sıkıntılı günler yaşayan Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde kulübü ve teknik direktör Erik ten Hag hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

United’dan takım arkadaşı ve vatandaşı olan Bruno Fernandes’in milli takım kampında Ronaldo ile tokalaşmaması dikkat çekti. İkilinin soğuk diyaloğu kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

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JOAO MARiO’DAN ‘ŞAKAYDI’ AÇIKLAMASI

Portekiz Milli oyuncu Joao Mario bu anlar için ‘şakaydı’ derken Fernandes, kampa en son gelenlerden biriydi. Cristiano, ‘Tekneyle mi geldiniz?’ dedi. Aralarında bir problem yok” açıklamasını yaptı.

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#Cristiano Ronaldo#Bruno Fernandes#Portekiz

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