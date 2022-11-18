Polonya Milli Takımı'na F-16'lar eşlik etti! Ukrayna sınırına düşen füze tansiyonu yükseltmişti...

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15 Kasım Salı akşamı Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan bir köye bir roket düşmüş ve iki sivil hayatını kaybetmişti. Haberin yayılmasının ardından Ukrayna - Rusya - NATO hattında tansiyon yükseldi. Ukrayna'dan art arda yapılan açıklamalarda Rusya'nın NATO ülkesi olan Polonya'ya saldırdığı yönünde iddialar ortaya atılmış, Rusya ise iddiaları yalanlamış ve provokasyon yapıldığını ifade etmişti.

ABD BAŞKANI BIDEN: RUSYA'DAN FIRLATILMIŞ OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK

G20 zirvesi için Bali'de olan ABD Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili bazı NATO üyelerinin yaptığı acil toplantı sonrası açıklama yapmış ve 'Füzenin Rusya’dan fırlatıldığını söylemek için çok mu erken?' şeklindeki soruya; 'Elimizdeki ilk veriler bu sonucu vermiyor. Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya’dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor' yanıtını vermişti.

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MOSKOVA: FÜZE UKRAYNA’NIN

Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya’da yayımlanan fotoğraflardaki füze parçalarının Ukrayna’nın S-300 hava savunma sistemine ait unsurlar olduğunu bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov dün yaptığı açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, 15 Kasım’da Ukrayna’nın askeri yönetim ile enerji sistemlerine yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla yoğun saldırı düzenledi. Tüm füzeler, belirlenen hedefleri vurdu” dedi. Konaşenkov, Polonya’nın Przewodow köyüne füzelerin düşmesine ilişkin ise şunları kaydetti: "Bu saldırılar, sadece Ukrayna topraklarında bulunan hedeflere yönelik yapıldı. Przewodow’daki enkazın fotoğraflarındaki füze parçalarının, Ukrayna’ya aitS-300 hava savunma sisteminin unsurları olduğu Rus uzmanlarca tanımlandı. Przewodow’a Rus füzelerinin düştüğü iddiaları durumun gerginleştirme amacı taşıyan bir provokasyondur."

VARŞOVA: TALİHSİZ BİR KAZA

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda olayla ilgili olarak, “talihsiz bir kaza” ifadesini kullandı. Duda, “NATO müttefikleriyle doğrudan temas halindeyiz. Bunun Polonya’ya yönelik kasıtlı bir saldırı olduğuna dair hiçbir belirti yok. Büyük ihtimalle Rus yapımı bir S-300 füzesiydi” değerlendirmesinde bulundu.

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de, “Rusya’ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü” dedi. Rusya tarafından atılan füzelerin Ukrayna’da kritik altyapıyı vurduğunu belirten Morawiecki “Bu saldırıya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bu füzelerden biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü” dedi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da “Patlamanın büyük olasılıkla bir Ukrayna hava savunma füzesinin sonucu olduğu yönündeki değerlendirmeyle çelişen hiçbir şey görmedik” denildi.

ZELENSKI: FÜZELER BİZİM DEĞİL

Polonya ve NATO’nun açıklamalarına karşın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Düşenlerin bizim füzemiz olmadığından şüphem yok” dedi. Zelenski, “Askeri raporlarımız, Rus füzesi olduğunu söylüyor. Aksi yönde bir kanıt bize ulaşmadı” açıklamasında bulundu.

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NATO'YA 4. VE 5. MADDE ÇAĞRILARI

Füze krizinin ilk saatlerinde Ukrayna ve Polonya'dan NATO'ya Rusya'ya karşı 5. maddenin uygulanması için çağrılar yapıldı. Polonya acil NATO toplantısı talep etti. Yapılan toplantı ve incelemelerin ardından 5. maddeyi işleme sokmayı gerektirecek bir durum olmadığı anlaşıldı.

NATO'nun 5. maddesine göre, bir müttefike yapılan saldırı, tüm müttefiklere yapılmış sayılıyor. 5. maddenin devreye girmesi için önce 4. maddenin aktive edilmesi gerekiyor.

NATO GENEL SEKRETERİ SON NOKTAYI KOYDU

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, acil toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında kasıtlı bir saldırı olduğuna, İttifak topraklarının hedef alındığına, Rusya’nın NATO’ya saldırmaya hazırlandığına yönelik herhangi bir ibareye rastlamadıklarını söyledi. Soruşturmanın sürdüğüne dikkat çeken Genel Sekreter Jens Stoltenberg, “İlk analizler, olayın büyük olasılıkla Ukrayna topraklarını Rus seyir füzesi saldırılarına karşı savunmak amacıyla ateşlenen bir Ukrayna hava savunma füzesinden kaynaklandığını gösteriyor” dedi. Stoltenberg nihai sorumluluğu ise Rusya’ya yükledi.

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POLONYA MİLLİ TAKIMI'NA F-16'LAR EŞLİK ETTİ

Yüksek tansiyonla geçen günlerin ardından 2022 Dünya Kupası için Katar'a gitmek için yola çıkan Polonya Milli Takımı'na iki F-16'nın eşlik etmesi dikkat çekti. Ukrayna sınırı boyunca milli takım uçağına eşlik eden F-16'lar Slovakya sınırına gelindiğinde üslerine geri döndü.

Bu görüntüler, Polonya Milli Takımı resmi sosyal medya hesaplarından ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak tarafından paylaşıldı.

"TOP BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLAR"

Polonya Milli Takımı'na eşlik eden F-16'lardan birinin kokpitinde milli takımın sloganı olan 'Łączy nas piłka' yani 'Top bizi birbirimize bağlar' yazılı kağıt da yer aldı.

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POLONYA KADROSU

2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Arjantin, Suudi Arabistan ve Meksika ile karşılaşacak Polonya'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna), Bartlomiej Dragowski (Spezia).

Defans: Jan Bednarek, Matty Cash (Aston Villa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (Augsburg), Artur Jedrzejczyk (Legia Varşova), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Nicola Zalewski (Roma).

Orta saha: Krystian Bielik (Birmingham City), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kaminski (Wolfsburg), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Michal Skoras (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina).

Forvet: Robert Lewandowski (Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte).