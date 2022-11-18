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İstanbul'da mutlu bir Portekizli: Jorge Jesus

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#İstanbul
İstanbulda mutlu bir Portekizli: Jorge Jesus
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 07:00

Türkiye’yi, İstanbul’u, stadyumları, futbol iklimini çok sevdiğini çeşitli defalar ifade eden Portekizli teknik adam, ekibiyle birlikte gurme turları da yapıyor. Sarı lacivertli yönetimin “Boğaz’da ev kiralayalım” teklifini reddeden Jesus, Koç Ailesi’ne ait 5 yıldızlı otelin panoramik boğaz manzaralı kral dairesinde kalıyor.

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Fenerbahçe ile imza aşamasına geldiği günlerde Türkiye’ye gelip gelmeme konusunda büyük tereddüt yaşayan Jorge Jesus, geride kalan 6 aylık zaman diliminde tereddütlerinden arınıp İstanbul, F.Bahçe ve boğazın hayranı oldu. Sarı lacivertlilerin her branştaki başarılarını şaşkınlıkla izleyen, gittiği EuroLeague maçında salona, ambiyansa, parkedeki takıma ve taraftara hayran kalarak Fenerbahçe’nin büyüklüğünü gören Jesus’un kulübüne olan sevgi bağı da katlanarak arttı.

Boğaz'da ev yerine oteli tercih etti

Türkiye'yi, İstanbul’u, statları, futbol iklimini çok sevdiğini birçok kez ifade eden Portekizli, ekibiyle gurme turları da yapıyor. Şile’de balık, Nusret’e et ve baklava yemeyi, boğaza balık restoranlarına gitmeyi çok seven Jesus, ekibiyle Bağdat Caddesi’nde kahve içmeyi tercih ediyor. Yönetimin kendisine boğazda ev kiralama önerisini istemeyen Jesus, Koç ailesine ait 5 yıldızlı otelin panoramik boğaz manzaralı kral dairesinde kalıyor

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İstanbulda mutlu bir Portekizli: Jorge Jesus

Sevgiyle performansı da artıyor

Sevgi ve güven ortamında çalıştığında başarısı katlanan Portekizli teknik adam, Flamengo’da da sevginin karşılığını Libertadores dahil 5 kupa alarak vermişti. Türkiye’de de büyük bir sevgi fırtınasıyla karşılaşan Jesus’a ‘Mister’, ve ‘Dede’ diyerek besledikleri saygı ve sevgiyi ifade eden taraftarlar, ünlü teknik adamın çiğnediği sakıza dahi değer veriyorlar. Maçtan sonra yere düşen sakızı internet üzerinden 4 bin liraya satışa çıkmıştı.

Taraftarın beklentisi çok büyük

Taraftarlar, kendisine gösterilen sevginin coşturacağı Jesus’tan tıpkı Flamego’daki gibi F.Bahçe’ye de 9 sezon sonra lig şampiyonluğunu yaşatmasını bekliyorlar. Deneyimli teknik adam da hem Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden hem de ligde zirvede yer alan takımının performansını sürdürmesi için yoğun bir mesai harcıyor. Haftanın 1-2 gününü Samandıra’da kalıp ekibiyle çalışan Jorge Jesus, diğer günlerini otelde geçiriyor

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