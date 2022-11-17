Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun transfer kararını babası Feyzullah Kadıoğlu açıkladı! Süper Lig tarihine geçecek rakam iddiası... "Kim Min Jae gibi değil..."

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Fenerbahçe'de bu sezon gerek sol bekte gerekse sağ bekte ortaya koyduğu performansla takımın en önemli oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu’nun sergilediği çıkış ile birlikte Avrupa’dan talipleri de artıyor.

Hemen hemen her gün Avrupa’nın önemli bir kulübünün kendisini istediği yönünde iddialar ortaya atılan Ferdi için babası Feyzullah Kadıoğlu’nun yönetime ve yakın çevresine tüm Fenerbahçelileri rahatlatan açıklamalar yaptığı öğrenildi.

MILAN VE NAPOLI TEMASA GEÇTİ

Milan ve Napoli’nin kendisi ile temasa geçtiğini belirten Feyzullah Kadıoğlu “Bunlar güzel şeyler ancak oğlumun birinci önceliği Fenerbahçe. Bu yüzden tamamen Fenerbahçe’nin başarısına ve şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Ferdi’nin Kim Min Jae gibi her koşulda Avrupa’ya gitmek gibi bir kariyer planlaması yok. Önceliği Fenerbahçe’nin başarısı. Sezon sonu şampiyonluk yaşar, Avrupa’dan gene ciddi teklifler gelirse, Fenerbahçe de ‘Git’ derse ancak o zaman durum değerlendirmesi yapılır” dediği ifade edildi.

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FERDİ KADIOĞLU: DÜNYANIN EN KALİTELİ LİGİ TÜRKİYE'DE

"Fenerbahçe'ye transferimde başkan Ali Koç ile görüşmemiz çok etkili oldu. Kazan’da ailemle görüştü, ikna etmek için özel uğraş gösterdi. Türkiye’yi tercih etmemdeki en büyük etken ligin çok kaliteli olması. Dünyanın en kaliteli ligi burada."

MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

A Milli Takım ile İskoçya'nın kozlarını paylaştığı maçta Ferdi Kadıoğlu sakatlandı. Maça 11'de başlayan 23 yaşındaki oyuncu, 34. dakikada sakatlığı sebebiyle kenara geldi. Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna dahil olan isim oldu.

JORGE JESUS YÖNETİMİNDE NE YAPTI?

Jorge Jesus'un da vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi, 12 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi, 2 de Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere toplamda 20 karşılaşmada sarı lacivertli formayı terletti. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 1723 dakika görev alırken, 2 de asist yaptı.

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25 MİLYON EURO İDDİALARI

Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira ile birlikte ciddi bir performans artışı yaşayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Jorge Jesus ile birlikte de aynı performansını artırarak sürdürdü. 23 yaşındaki milli futbolcunun bu performansı, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Başarılı futbolcu ile Napoli, Inter, Ajax ve Sevilla'nın ilgilendiği belirtilmiş ve Napoli ile Inter'in Giresunspor maçına gözlemci yolladığı iddia edilmişti. Her iki takımın yetkililerinin, Ferdi Kadıoğlu'nun performansına tam puan verdiği öne sürülmüştü.

Bu gelişme sonrasında iki dev ekibin, Fenerbahçe'nin kapısını rekor bonservis bedeli ile çalması beklendiği kaydedilmişti. Teklif edilecek rakamın 25 milyon Euro civarında olacağı iddia edilirken, Fenerbahçe'nin bu miktara sıcak bakacağı belirtilmişti.

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SÜPER LİG TARİHİNE GEÇEBİLİR

Eğer Ferdi Kadıoğlu bu rakama transfer olursa Süper Lig'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu ünvanını elde edecek. Önceki rekor 22 milyon Euro ile Cenk Tosun'a ait. Cenk Tosun 22 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuş ve bu transfer büyük ses getirmişti.

FENERBAHÇE'YE NASIL GELDİ?

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Fenerbahçe'ye transfer edildiğinde yıl 2018'di. Ali Koç yeni başkan seçilmiş, sportif direktör olarak Comolli'yi, teknik direktör olarak Cocu'yu göreve getirmişti. O zaman henüz 19 yaşında olan ve 4 yıllık imza atan Ferdi, geride kalan 5 yılda hem kendini hem de futbolunu geliştirdi.

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BAMBAŞKA BİR OYUNCUYA DÖNÜŞTÜ

Forvet arkası olarak transfer edilmesine rağmen yıllar içerisinde defansif yönünü geliştirerek üst seviye bir bek oyuncusuna dönüştü. İlk sezonunu U21 takımında geçiren, 10 maçta görev alan ve A Takım'la sadece 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev yapan Ferdi, toplam 898 dakika forma giydi.

2019-20'de 23'ü Süper Lig, 8'i Türkiye Kupası, 1'i U19 olmak üzere 32 karşılaşmada 1539 dakika sahada kaldı. 6 gol-5 asistlik katkı verdi. 2020-21'de 26 lig, 4 kupa olmak üzere 958 dakika oynarken 1 gol-4 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon 38 maça çıktı (28 lig-9 Avrupa- 1 kupa). 2901 dakikada 3 gol-3 asist yaptı. Bu sezon ise 12'si lig, 8'i Avrupa kulvarında 20 maçta 1723 dakika sahadaydı. 2 asist üretti. Fenerbahçe'nin Giresun'a yenildiği maçta ise takımı adına sahanın en iyisi olmayı başardı.

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TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Fenerbahçeli futbolcunun hangi milli takımı seçeceği de merak konusu olmuştu. Çünkü Hollanda vatandaşlığı da bulunan ve milli takımın alt kategorilerinde Hollanda'yı tercih eden Ferdi Kadıoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop ve ekibinin çabalarıyla Türkiye A Milli Futbol Takımı'na kazandırıldı. İlk maçına 4 Haziran 2022'de Faroe Adaları'na karşı çıkan Fenerbahçeli futbolcu bu karşılaşmada 90 dakika forma giydi.