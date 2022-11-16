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Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden FenerbahÃ§e Opet'in Rus yÄ±ldÄ±zÄ± Arina Fedorovtseva, Rus basÄ±nÄ±ndan sports.ru'ya TÃ¼rkiye'deki tecrÃ¼beleri ile ilgili dikkat Ã§eken bir rÃ¶portaj verdi. FenerbahÃ§e - Galatasaray rekabetinin gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ± etkilediÄŸini sÃ¶yleyen 18 yaÅŸÄ±ndaki smaÃ§Ã¶r, TÃ¼rk erkeklerin ilgisi hakkÄ±nda da konuÅŸtu.

"ALÄ° KOÃ‡ Ä°LE GÃ–RÃœÅžMEM TRANSFERÄ°MDE ETKÄ°LÄ° OLDU! BAÅžKA TEKLÄ°FLERÄ° DÃœÅžÃœNMEDÄ°M BÄ°LE"

FenerbahÃ§e'ye transferinde baÅŸkan Ali KoÃ§ ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã§ok etkili oldu. Kazan'a geldi ve ailemle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼, ikna etmek iÃ§in Ã¶zel uÄŸraÅŸ gÃ¶sterdi. Bir baÅŸkan olarak kendisini farklÄ± bir konuma koymuyor. Aileme karÅŸÄ± Ã§ok sÄ±cak davrandÄ±. SÃ¼per Kupa zaferini kutladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde yanÄ±mÄ±za geldi ve her zamanki gibi Ã§ok sÄ±cak davrandÄ±. TÃ¼rkiye'yi tercih etmemdeki en bÃ¼yÃ¼k etken ligin Ã§ok kaliteli olmasÄ±. DÃ¼nyanÄ±n en kaliteli voleybol ligi burada. MÄ±sÄ±r'da olsaydÄ± Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden MÄ±sÄ±r'a da giderdim Ã§Ã¼nkÃ¼ oyunumu geliÅŸtirmek, en iyilerle birlikte oynamak istiyorum.

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"TÃœRKÄ°YE'DE VOLEYBOLA TUTKU Ã‡OK YÃœKSEK"

TÃ¼rkiye'de voleybol Ã§ok seviliyor. 7 bin kiÅŸilik bir salonumuz var ve bÃ¼yÃ¼k maÃ§larda bu sayÄ±dan daha fazlasÄ± tribÃ¼nde oluyor. Sahada takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ± duyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n... MaÃ§ boyunca ayaktalar, sÃ¼rekli tezahÃ¼rat yapÄ±yorlar. Ä°nanÄ±lmaz. Her voleybolcunun bÃ¶yle bir atmosferi bir kez yaÅŸamasÄ±nÄ± isterim. BÃ¶yle bir topluluk Ã¶nÃ¼nde oynarken siz de voleybolcu olarak onlar iÃ§in daha Ã§ok ÅŸey yapmak istiyorsunuz. Bu da oyunun kalitesini arttÄ±rÄ±yor.

"FENERBAHÃ‡E - GALATASARAY GERÄ°LÄ°MÄ° KORKUNÃ‡ SEVÄ°YEDE! EN SEVDÄ°ÄžÄ°M RENK OLAN KIRMIZIDAN VAZGEÃ‡TÄ°M"



TÃ¼rkiye'deki en bÃ¼yÃ¼k rekabet FenerbahÃ§e ile Galatasaray arasÄ±nda. Ä°ki takÄ±m ve taraftarlarÄ± arasÄ±ndaki gerilim korkunÃ§ seviyede. normal hayatta GalatasaraylÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu bÃ¶lgeye gidersem kimse ban zarar vermez ama iÅŸ maÃ§a geldiÄŸinde tansiyon Ã§ok yÃ¼ksek. Size bir sÄ±r vereyim; bu rekabeti tatmadan Ã¶nce en sevdiÄŸim renk kÄ±rmÄ±zÄ±ydÄ±. KÄ±yafetlerim, diÅŸ fÄ±rÃ§am, hoparlÃ¶rÃ¼m, kulaklÄ±ÄŸÄ±m, evimdeki mumlar... Her ÅŸeyin kÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±nÄ± severdim. Pembe, kÄ±rmÄ±zÄ±ya alternatif olarak hayatÄ±ma girdi Ã§Ã¼nkÃ¼ FenerbahÃ§e'deyiz. KÄ±rmÄ±zÄ± Galatasaray'dÄ±r. Pembeye karÅŸÄ± Ã§ok sÄ±cak deÄŸildim ama farklÄ± tonlarÄ±nÄ± giydim ve zamanla Ã§ok alÄ±ÅŸtÄ±m. Ã–nce benim tarzÄ±m oldu daha sonra da trend haline geldi.

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"TÃœRK ERKEKLERÄ°NDEN EVLENME TEKLÄ°FLERÄ° ALIYORUM"

Bana sosyal medyadan sÄ±k sÄ±k ne kadar gÃ¼zel olduÄŸumu yazÄ±yorlar, kahve iÃ§meye davet ediyorlar. Ä°stanbul'a geldiÄŸimden bu yana Ã§ok sayÄ±da evlenme teklifi aldÄ±m. Bu teklifler yÃ¼zÃ¼nden ailemin bana verdiÄŸi yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¼zÃ¼k parmaÄŸÄ±ma takmaya baÅŸladÄ±m. FenerbahÃ§e'nin medya gÃ¼nÃ¼nde yÃ¼zÃ¼k parmaÄŸÄ±mdaydÄ± ve yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶renler Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼. Burada Ã§ok fazla ilgi gÃ¶rÃ¼yorum. Bazen bir arkadaÅŸÄ±mla bir yere gidip bir ÅŸeyler iÃ§mek zor olabiliyor. Her ÅŸeye raÄŸmen Ä°stanbul'a neden geldiÄŸimi kendime hatÄ±rlatÄ±p oyunuma odaklanÄ±yorum.

"Ä°DOLÃœM MICHAEL JORDAN"

Voleybolda bir idolÃ¼m yok, birisi gibi olmak istemiyorum. Ä°dol olarak sÃ¶yleyebileceÄŸim tek kiÅŸi Michael Jordan. Onun her ÅŸeyine hayranÄ±m. Ä°nanÄ±lmaz bir sporcu ve harika bir insan. GerÃ§ekten hayran olduÄŸum tek kiÅŸi o. Jordan ile kahve iÃ§me fÄ±rsatÄ±m olsa ona Ã§ok soru sorardÄ±m. BaÅŸardÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyleri deÄŸil, hayatÄ±ndaki ayrÄ±ntÄ±larÄ± Ã¶ÄŸrenmek isterdim. BaÅŸarÄ±ya ulaÅŸmak iÃ§in dikkat edilmesi gereken ama Ã§ok da gÃ¶ze Ã§arpmayan ÅŸeyleri merak ederdim.

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