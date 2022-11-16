Son dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler ve bonservis gerçekleri! Transfer yasağına çözüm paketi...

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Fenerbahçe’nin 2019 yılında Gençlerbirliği’nden transfer ettiği Arda Güler her geçen yükselen grafiği ile geleceğin yıldızı olma yolunda hızla ilerliyor.

Sarı lacivertlilerin 3 yıl önce 150 bin TL ve sonraki satışından pay karşılığında başkent temsilcisinden kadrosuna kattığı 17 yaşındaki futbolcunun şu anki piyasa değeri de 10 milyon Euro’ya ulaşmış durumda.

Türk Lirası’na çevrildiğinde bu rakam 193 milyon TL’ye denk gelirken bu aynı zamanda Arda Güler’in 3 yıl içinde piyasa değerinin 1286 kat arttığını gösteriyor.

AKDAŞ, MUSTAFA DALCI’NIN İMZA TÖRENİNDE KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

Takımın gelecek planlarında önemli bir yere sahip olan Arda Güler’in olası bir satışı durumunda bonservisinin yüzde 20’sini eski kulübü Gençlerbirliği’ne vermek zorunda olan sarı lacivertliler bu konu için harekete geçti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçen hafta Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile görüşme gerçekleştirdi. Akdaş da dün takımın yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı için düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı Arda Güler zirvesinin detaylarını şu ifadelerle paylaştı:

TRANSFER YASAĞINA ÇARE PAKETİ

“Arda Güler’le ilgili sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki sakat ayağıyla beni arabaya kadar uğurladı ama para konuşmadık. Geçen sezon 1.3 milyon Euro o verdi, ben 2.5 milyon Euro istedim. Sanki ben şu an 2.5 milyon Euro istiyormuşum gibi algı yaratılıyor. Bütün eski şeyleri yazıp yazıp duruyorlar, hiç alakası yok. 1 kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği; ‘Ben bir paket hazırlayacağım, bu paketle de sizin transfer yasağına büyük katkı vermeye çalışacağım.’ Şimdi biz ondan haber bekliyoruz."

ARDA GÜLER MİLLİ TAKIM KAMPINDA

A Milli Futbol Takımı, çarşamba günü Diyarbakır’da İskoçya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yarı sahada pas çalışması ile devam eden idman, taktik antrenmanla sona erdi.

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Ay-yıldızlılarda Emirhan İlkhan, Arda Güler, Samet Akaydın ve Tayyip Sanuç milli takıma ilk kez çağrılan isimler oldu. Millilerde Mehmet Zeki Çelik ve Onur Bulut salonda çalıştı. Dün takımlarıyla lig maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü ve Enes Ünal ise antrenmanda yer almazlarken, milli takım kampına bu gece katılacaklar.

A Milli Takım, yarın saat 14.30’da maçın oynanacağı Diyarbakır’a hareket edecek ve son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Diyarbakır Stadyumu’nda saat 19.00’da gerçekleştirecek.