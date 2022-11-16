Ömer Faruk Beyaz'a bir şok daha! Fenerbahçe'den gidişi olay olmuştu...

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Türk futbolunun geleceğine damga vuracak yeteneklerden birisi olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz, kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. Alt yaş takımlarında gösterdiği performansla kısa sürede adını duyuran genç oyuncu, a takımda forma giymeye başladı.

Fenerbahçe formasıyla profesyonel olarak 8 maçta görev alan genç oyuncu, 2021 yılında sözleşmesini uzatmadığı için takımdan ayrıldı. O dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi yapan Emre Belözoğlu, konuyu şöyle değerlendirmişti:

"Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında en genç kaptan olarak Ömer Faruk yazacak. Verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum."

KİRALIK OLARAK GİTTİ

Fenerbahçe'den ayrılarak Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, burada beklediği şansı bulamamış ve 2. Lig takımı Magdeburg'a kiralanmıştı.

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HAYATININ ŞOKUNU YAŞIYOR

Sabah'ın Alman basınından derlediği habere göre, Ömer Faruk Beyaz kiralık olarak forma Almanya Bundesliga 2. Ligi ekibi Magdeburg'dan ayrılıyor. Alman ekibine sezon başında Stuttgart'tan kiralık olarak gelen genç yıldız, 4 maçta sadece 69 dakika süre bulabildi.

İlk haftalarda bulduğu forma şanslarından sonra takımın teknik direktörü Christian Titz'in gözünden düşen 19 yaşındaki oyuncu son haftalarda maç kadrosuna girmeyi başaramadı.

Alman basınından haberlere göre orta saha oyuncusu ile yollarını ayırmayı planladığı yazılan Magdeburg ve Stuttgart karşılıklı olarak kiralık sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başlayacak.

2021 yılında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Ömer Faruk, Almanya Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Sttutgart ile sözleşme imzalamıştı.