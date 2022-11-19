2022 Dünya Kupası tarihin en teknolojik spor organizasyonu! Sökülebilir stadyum, akıllı futbol topu ve yarı otomatik ofsayt sistemi...

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Maçların oynanacağı 8 stadın 7’sinde ‘Gelişmiş Soğutma Teknolojisi’ kullanılacak. Bu turnuva için inşa edilen ‘974’ tarihin sökülebilir ilk stadı unvanına sahip.

1- GELiŞMiŞ SOĞUTMA

2022 Katar Dünya Kupası’nın yapılacağı 8 stadyumdan 7’sinde Gelişmiş Soğutma Teknolojisi kullanılacak. Bu teknoloji sayesinde soğutulmuş su bir boru hattıyla stadyuma ulaştırılacak ve hem sahaya hem de tribünlere soğuk hava yayılacak.

2- SÖKÜLEBiLiR STADYUM

Stadium 974 soğutma teknolojisine sahip değil ancak tamamen sökülebilir bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Nakliye konteynerleri ve çelik çerçeveler kullanılarak yapılan stadyum turnuva boyunca 7 maça ev sahipliği yapacak.

3- AKILLI FUTBOL TOPU

Kupanın resmi maç topu olan Al Rihla, bu turnuvada anlık verileri VAR yetkililerine iletecek. Bu teknoloji FIFA’nın yeni Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi ile beraber kullanılacak.

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4- YARI OTOMATiK OFSAYT SiSTEMi

Al Rihla’nın içindeki bir sensör ve stadyumun etrafındaki 12 kamera sayesinde top ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya geldiğinde Yardımcı VAR’a otomatik ofsayt uyarısı gidecek. Bu sayede bir oyuncunun ofsaytta olup olmadığını belirlemek için uzun süreli VAR tekrarlarına gerek kalmayacak.

5- GÖRME ENGELLiLERE ERiŞiM iMKANI

Görme engelli futbol taraftarları Katar’daki turnuvaya erişim sağlayabilecek. Bonocle adı verilen bir ürün, içerikleri braille alfabesine dönüştürerek görme engelli taraftarların içeriğe erişmesine yardımcı olacak.

KADIN HAKEMLER DÜNYA KUPASI’NDA iLK KEZ DÜDÜK ÇALACAK

FIFA Erkekler DÜNYA KUPASI tarihinde ilk kez maçlar bir kadın hakem tarafından yönetilecek. Aslında, turnuvanın 36 hakemi arasında üç kadın var. Yamashita Yoshimi, Salima Mukansanga ve Stephanie Frappart. Ayrıca Neuza Back, Karen Diaz Medina ve Kathryn Nesbitt de 69 yardımcı hakemden üçü olarak Dünya Kupası’nda düdük çalacak.