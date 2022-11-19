Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

2022 Dünya Kupası tarihin en teknolojik spor organizasyonu! Sökülebilir stadyum, akıllı futbol topu ve yarı otomatik ofsayt sistemi...

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Katar#FIFA
2022 Dünya Kupası tarihin en teknolojik spor organizasyonu Sökülebilir stadyum, akıllı futbol topu ve yarı otomatik ofsayt sistemi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 07:00

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası çok sayıda ‘ilk’e sahne olacak.

Haberin Devamı

Maçların oynanacağı 8 stadın 7’sinde ‘Gelişmiş Soğutma Teknolojisi’ kullanılacak. Bu turnuva için inşa edilen ‘974’ tarihin sökülebilir ilk stadı unvanına sahip.

1- GELiŞMiŞ SOĞUTMA

2022 Katar Dünya Kupası’nın yapılacağı 8 stadyumdan 7’sinde Gelişmiş Soğutma Teknolojisi kullanılacak. Bu teknoloji sayesinde soğutulmuş su bir boru hattıyla stadyuma ulaştırılacak ve hem sahaya hem de tribünlere soğuk hava yayılacak.

2- SÖKÜLEBiLiR STADYUM

Stadium 974 soğutma teknolojisine sahip değil ancak tamamen sökülebilir bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Nakliye konteynerleri ve çelik çerçeveler kullanılarak yapılan stadyum turnuva boyunca 7 maça ev sahipliği yapacak.

Gözden Kaçmasın

Bruno Fernandesden Cristiano Ronaldo açıklaması Büyük tepki çekmişti...Bruno Fernandes'den Cristiano Ronaldo açıklaması! Büyük tepki çekmişti...Haberi görüntüle

3- AKILLI FUTBOL TOPU

Kupanın resmi maç topu olan Al Rihla, bu turnuvada anlık verileri VAR yetkililerine iletecek. Bu teknoloji FIFA’nın yeni Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi ile beraber kullanılacak.

Haberin Devamı

4- YARI OTOMATiK OFSAYT SiSTEMi

Al Rihla’nın içindeki bir sensör ve stadyumun etrafındaki 12 kamera sayesinde top ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya geldiğinde Yardımcı VAR’a otomatik ofsayt uyarısı gidecek. Bu sayede bir oyuncunun ofsaytta olup olmadığını belirlemek için uzun süreli VAR tekrarlarına gerek kalmayacak.

Gözden Kaçmasın

A Milli Takımda Stefan Kuntzdan Arda Güler sözleri Beklediğimden çok daha olgunA Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Beklediğimden çok daha olgun"Haberi görüntüle

5- GÖRME ENGELLiLERE ERiŞiM iMKANI

Görme engelli futbol taraftarları Katar’daki turnuvaya erişim sağlayabilecek. Bonocle adı verilen bir ürün, içerikleri braille alfabesine dönüştürerek görme engelli taraftarların içeriğe erişmesine yardımcı olacak.

KADIN HAKEMLER DÜNYA KUPASI’NDA iLK KEZ DÜDÜK ÇALACAK

FIFA Erkekler DÜNYA KUPASI tarihinde ilk kez maçlar bir kadın hakem tarafından yönetilecek. Aslında, turnuvanın 36 hakemi arasında üç kadın var. Yamashita Yoshimi, Salima Mukansanga ve Stephanie Frappart. Ayrıca Neuza Back, Karen Diaz Medina ve Kathryn Nesbitt de 69 yardımcı hakemden üçü olarak Dünya Kupası’nda düdük çalacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Kupası#Katar#FIFA

BAKMADAN GEÇME!

100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları

100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları!

#Sağlık
Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu Türk hakemler çok sevinir

Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu? 'Türk hakemler çok sevinir'

#Yabancı Hakem
Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd

BAKMADAN GEÇME!

100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları

100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları!

#Sağlık
Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu Türk hakemler çok sevinir

Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu? 'Türk hakemler çok sevinir'

#Yabancı Hakem
Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd